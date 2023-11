Rauhallinen yö itärajalla, ei uusia turvapaikanhakijoita

Yö Suomen itärajalla on ollut rauhallinen, kertovat rajavartiostot viestipalvelu X:ssä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan kaakkoisrajalle ei yön aikana saapunut yhtäkään turvapaikanhakijaa. Uusia turvapaikanhakijoita ei tullut myöskään Raja-Joosepin rajanylityspaikalle, Lapin rajavartiosto kertoo.

Hallitus on noin viikon aikana sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Inarin Raja-Jooseppia lukuun ottamatta. Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, mistä henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Raja-Jooseppiin.

Päätös Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen sulkemisesta tuli voimaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Perjantai oli siis ensimmäinen päivä, jolloin ihmisiä pääsi itärajan yli vain Raja-Joosepissa. Eilen Venäjältä saapui Raja-Jooseppiin yhteensä kolme turvapaikanhakijaa. Lapin rajavartioston mukaan rajan ylittäneet miehet olivat Jemenin kansalaisia ja he saapuivat yhtenä ryhmänä.

Rajan voi ylittää Raja-Joosepin rajanylityspaikan aukioloaikoina päivittäin aamukymmenestä kahteen iltapäivällä.

Simu Perälä