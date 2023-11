Revontulia ja kuutamoa marraskuussa: Perttelin Taideseuralla on tänä vuonna kolme näyttelyä itsensäkin yllätykseksi

Tavallisesti Perttelin Taideseuralla on vuodessa yksi näyttely. Tänä vuonna niitä on yllättäen kolme.

– Ei aina tule muistaneeksi, mihin kaikkialle tulee lupauduttua! nauraa yhdistyksen toiminnanvetäjä Merja Mäki.

Kaksi näyttelyistä pidetään samaan aikaan. Parhaillaan pertteliläisharrastajien teoksia voi käydä katselemassa sekä Salon pääkirjastossa että lahjapuoti Pellavaenkelissä Somerolla. Teoksia riitti kumpaankin.

– Kun näyttelyä lähdetään kokoamaan, kaikki sanovat, että “ei mulla ole mitään”. Sitten töitä kuitenkin alkaa löytyä, kommentoi Liisa Tuominen.

– Ja kyllähän maalauksia siksi tehdään, että joku ne näkee. On hyvä saada palautetta.

– Ja jakaa iloa muillekin, miettii Anneli Jalonen.

Salon pääkirjaston näyttelystä löytyy esimerkiksi Salon kansalaisopiston maalauskurssien vetäjänä tunnetun Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettulan töitä öisestä myrskystä merellä sekä Mäen akvarellikukkia, joiden mustat ääriviivat on vedetty tussilla. Jaakko Mäki on muotoillut pikkutarkkoja lintuja rakukeramiikasta ja Tuominen idyllisiä maalauksia talvesta. Marraskuun keskellä pääsee katsomaan revontulia, kuutamoa ja sydänkesän kukkaloistoa.

Pääkirjaston näyttelytilaan on pitkä jono, ja kun tila tyhjenee, seuraavan näyttelyn perään kysellään. Tila kuitenkin jakaa taiteilijoiden ja katselijoiden mielipiteitä, toteavat Mäki, Tuominen, Jalonen ja Seija Nieminen.

Toisten mielestä on hyvä, että näyttelytila on nykyään pääkirjastossa erikseen: teokset eivät huku kaiken muun joukkoon, kuten aiemmin. Paikalla saa rauhassa katsella taidetta ja keskustella siitä. Toisten mielestä tila on liian syrjässä ja erillään.

Perttelin Taideseura ei ole virallisesti rekisteröity yhdistys, mutta sen avulla pertteliläiset ovat harrastaneet 22 vuotta taiteentekemistä.

– Meillä on vain vähän yhteisiä tapahtumia, joten näyttelyt ovat meille tapa kokoontua ja nähdä muiden töitä, Mäki taustoittaa.

Pääkirjastossa on esillä 42 teosta. Mukana on kymmenkunta taiteilijaa.

Teoksia ei ole nähty muualla, vaikka moni yhdistyksen jäsenistä pitää myös omia näyttelyitä. Esimerkiksi Jalosen enkelinäyttely on tulossa joulukuussa Salon uuden seurakuntatalon galleriaan.

Perttelin Taideseuran teoksia Salon pääkirjaston näyttelytilassa 14.11.–1.12.