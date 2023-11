Rovanperä kaasuttelee Japanin yllätysrallissa kolmantena – Lappi hätyyttelee WRC2-kuskeja: ”Tiedän, että olen ollut todella hidas”

Toyotan Kalle Rovanperä on Japanin MM-rallissa kolmantena ennen perjantain ajopäivän päättävää lyhyttä yleisöerikoiskoetta. Maailmanmestaruuden jo edellisessä kilpailussa varmistanut Rovanperä starttasi sateisen perjantaipäivän erikoiskokeille ensimmäisenä kuljettajana, ja suomalaistähti on jäänyt seitsemän erikoiskokeen jälkeen kärkikuljettaja Elfyn Evansista 2.07,4 minuuttia.

Toyotalla on kisassa kolmoisjohto, sillä ranskalaiskonkari Sebastien Ogier on toisena. Ogierin etumatka Rovanperään on 50,9 sekuntia. Kilpailussa toisena ollut Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville joutui keskeyttämään kilpailun kuudennella erikoiskokeella.

– Tällä osuudella oli aika paljon enemmän pitoa kuin päivän edellisillä osuuksilla. Toivottavasti emme putsanneet tietä liikaa (muille kuljettajille), mutta ajaminen tuntui lopussa varsin haastavalta, Rovanperä sanoi seiskaosuuden maalissa.

Rallipäivä on ollut Japanissa poikkeuksellisen yllätyksellinen. WRC2-luokassa kilpailevat Andreas Mikkelsen ja Nikolai Grjazin ovat yleiskilpailussa sijoilla 4 ja 5, mutta Hyundain Esapekka Lappi ryhdistäytyi iltapäivällä ja on enää kahden sekunnin päässä venäläiskuski Grjazinista.

Kuudentena olevan Lapin ero Evansiin on 3.46,3 minuuttia.

– Tiedän, että olen ollut todella hidas, mutta ainakin olemme pysyneet tiellä. Se on kaikista tärkein asia, Lappi totesi.

Entinen F1-kuljettaja Heikki Kovalainen on kilpailussa kymmenentenä.

Reilun kahden kilometrin yleisöerikoiskoe kisataan kello 12.35 Suomen aikaa. MM-kauden päätöskilpailu jatkuu lauantaina kahdeksalla erikoiskokeella.