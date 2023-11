Ruokavirasto ei odota uusia lemmikinruokien takaisinvetoja – ulkomainen perunahiutale saattoi sairastuttaa lemmikit, epäilee Musti Group

Ruokaviraston tämänhetkisten tietojen mukaan uusia lemmikinruokien takaisinvetoja ei enää ole odotettavissa. Asian vahvistaa STT:lle viraston rehujaoston päällikkö Hanna Laatio.

Tähän mennessä tuotteitaan on vetänyt pois myynnistä kaksi lemmikkialan yritystä. Syynä ovat saastuneiksi epäiltyjä lemmikinruokia syöneiden eläinten sairastumiset.

Valmistaja on Laation mukaan ilmoittanut, että lemmikkien oireiden aiheuttajaksi epäiltyä perunahiutale-erää on käytetty vain Musti Groupin ja Alvar Petin jo takaisinvedetyissä ruoissa.

– Olennaista ei ole se, minkä merkkinen tuote on kysymyksessä, vaan sisältääkö se kyseistä epäilyksenalaisen raaka-aineen erää, Laatio sanoi.

Ruokavirasto tutkii ensin Musti Groupin lemmikkitarvikekaupoista pois vedettyjen SMAAK-ruokien näytteitä, jotka ovat jo saapuneet viraston laboratorioon Helsingin Viikissä.

Sen sijaan Alvar Petin tänään takaisin vetämästä koiranruokaerästä ei Laation mukaan ollut vielä päivällä saatu näytteitä.

Alvar Pet on ilmoittanut, ettei se ole saanut asiakkailta palautetta oman tuotteensa osalta, vaan takaisin vetämisessä on kyse varotoimenpiteestä.

Musti Group lähettänyt näytteitä myös muihin laboratorioihin

Ruokaviraston laboratorion lisäksi Musti Group on lähettänyt näytteitä kolmeen eri laboratorioon. Musti Groupin talousjohtajan Toni Rannikon mukaan tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman laaja analyysi ja nopeuttaa tulosten saamista.

Rannikon mukaan lemmikkien omistajilta on saatu palautetta moniniveltulehduksesta, voimakkaasta kivusta ja kuumeesta, pahoinvoinnista ja väsymyksestä. Osalla koirista oireet ovat olleet voimakkaita ja vakavia, osalla lievempiä.

STT:llä on tiedossa yksi tapaus, jossa omistajan mukaan takaisinvedettävää ruokaa syönyt koira on voimakkaiden kipujen takia lopetettu eläinlääkärissä.

Lisäksi ainakin Helsingin Sanomat on uutisoinut saaneensa yhteydenottoja ihmisiltä, joiden huonokuntoinen koira on jouduttu lopettamaan ja omistajat ovat epäilleet oireiden syyksi kyseistä koiranruokaa.

Rannikko on tietoinen yhdestä tapauksesta, joissa oireet ovat johtaneet lemmikin lopettamiseen.

– Tietääkseni yksi yhteydenotto on tähän mennessä koskenut eläinlääkärin lopettamaa lemmikkiä, Rannikko sanoo.

Varmuus oireiden aiheuttajasta jopa viikkojen päästä

Musti Groupin mukaan mahdollinen syy lemmikkien sairastumisiin on ulkomainen perunahiutale, jota on ollut sen kahdessa viljattomassa lemmikinruokatuotteessa. Yhtiön mukaan raaka-aineena käytetty perunahiutale on peräisin Hollannista.

Kyseiset tuotteet on varotoimenpiteenä vedetty myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Musti Group on epäillyt oireiden aiheuttajaksi perunahiutaleiden sisältämiä glykoalkaloideja. Kyseinen aine on Ruokaviraston mukaan luonnonaine, mutta se voi liiallisissa määrin olla myrkyllistä myös ihmisille.

Ruokaviraston mukaan varmuus lemmikkien oireiden aiheuttajasta saadaan vasta ehkä jopa viikkojen päästä.

– Kysehän on vasta Musti ja Mirrin epäilystä, eikä mitään ole vielä laboratoriotutkimuksin varmistettu. Voi yhä osoittautua, että ongelma on jokin muu raaka-aine tai raaka-aineiden yhdistelmä, Laatio sanoo.

Syynä perunan oma ”tuholaismyrkky”?

Ruokavirasto kertoo verkkosivuillaan, että glykoalkaloidit ovat kasvisten luontaisia myrkkyjä, joilla kasvit suojautuvat tauteja ja tuholaisia vastaan.

Glykoalkaloideja on pääasiassa perunassa, mutta myös raaoissa vihreissä tai vihertävissä tomaateissa, Ruokavirasto kertoo.

Myös ihmisille niiden suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa vatsa- tai suolistokipua, ripulia, oksentelua ja hermosto-oireita.

Musti Groupilta kerrotaan, että glykoalkaloideja voi muodostua perunaan myös huonoissa varasto-olosuhteissa.

Ainetta on erityisesti vihertyneissä perunoissa, perunan iduissa ja suhteellisen paljon myös varhaisperunoissa.

Perunan glykoalkaloideja kutsutaan solaniiniksi ja tomaatin tomatiiniksi. Suurina annoksina ne aiheuttavat kitkerän sivumaun ja ovat lievästi myrkyllisinä terveydelle haitallisia.

Suurin glykoalkaloidipitoisuus on perunan kuorikerroksessa, ja siksi Ruokavirasto suosittelee kuorimaan perunat. Perunan kuoriminen vähentää viraston mukaan glykoalkaloidipitoisuutta noin 60 prosenttia.

– Glykoalkaloideille ei EU:ssa ole rehurajoja. Tämän takia eurooppalaiset toimittajat eivät mittaa arvoja joka erästä. Jatkossa tulemme omalla tehtaallamme itse mittaamaan jokaisen erän glykoalkaloiditason, Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg kertoi tiedotteessa.

Myös Ruokavirastosta kerrotaan, ettei EU ole säätänyt ylärajaa glykoalkaloidin pitoisuuksille.

Musti Group luvannut korvata eläinlääkärikulut

Musti Group on luvannut korvata poisvedettyihin tuote-eriin liittyvät eläinlääkärikulut. Jokainen tapaus käsitellään yksittäisesti, yhtiöstä kerrotaan.

Rönnbergin mukaan asiasta ohjeistetaan mahdollisimman pian.

– Haluan sydämestäni pyytää asiakkailtamme anteeksi, etenkin näistä kahdesta tuotteesta sairastuneiden lemmikkien omistajilta. Tällaisen tapahtuminen ei ole hyväksyttävää. Näin ei saisi tapahtua koskaan, Rönnberg jatkaa tiedotteessa.

Alvar Petin koiranruoka voi sisältää samoja hiutaleita

Lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri kertoi viikonloppuna vetäneensä takaisin eriä SMAAK Herkkä kala viljaton -nimisestä tuotteesta, jonka epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita. Nyt myynnistä on vedetty myös SMAAK Viljaton Kana -kissanruokaa.

Musti Groupin mukaan suurin osa tuotteista on saatu pysäytettyä varastoihin ja myymälöihin. Ennen poisvetoa myyntiin päätyi 1 400 säkkiä, joista valtaosa myytiin Suomessa. Osa myyntiin päätyneestä ruuasta on yhtiön mukaan mahdollisesti pilaantunutta.

Tänään myös Alvar Pet ilmoitti vetävänsä myynnistä erän koiranruokaa, johon on mahdollisesti käytetty samoja perunahiutaleita. Yritys kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Takaisinveto koskee ainoastaan kahden, kuuden ja kymmenen kilon pakkauksissa myytäviä Vakaa-tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 9. lokakuuta 2024.

Alvar Petille ei ole tullut palautetta oireista

Alvar Petin mukaan kyse on varotoimenpiteestä, eikä Alvar Pet ei ole saanut asiakkailtaan palautetta vastaavista oireista tuotteen osalta. Perunahiutaletta kerrotaan olevan yrityksen koiranruoassa huomattavasti vähemmän verrattuna SMAAK-merkin tuotteisiin.

SMAAK Herkkä Kala Viljaton -koiranruokaa vedetään pois myynnistä kahden ja kymmenen kilon pakkauksissa, joiden parasta ennen -päiväykset ovat 12. huhtikuuta 2025 ja 13. huhtikuuta 2025.

Viikonloppuna myynnistä vedettiin jo pakkaukset, joiden päiväykset olivat 3. huhtikuuta 2025 ja 4. huhtikuuta 2025.

SMAAK Viljaton Kana -kissanruokaa vedetään pois myynnistä puolentoista kilon ja seitsemän kilon pakkauksissa, joiden parasta ennen -päiväys on 19. huhtikuuta 2025.

Reklamaatio-ohjeet kyseisiä tuote-eriä ostaneille löytyvät Mustin ja Mirrin verkkosivuilta.

Anniina Korpela, Ayla Albayrak