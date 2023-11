Ruokavirastolla on epäily koirien oireilun syystä Mustin ja Mirrin takaisinvetotapauksessa – tutkimustuloksia joudutaan odottamaan

Ruokavirastolla on epäily siitä, mikä raaka-aine on voinut aiheuttaa koirien oireilua Musti ja Mirri -ketjun koiranruoan takaisinvetotapauksessa.

Koska kyse on vasta epäilyistä eikä asiasta ole vielä tutkimustuloksia, Ruokaviraston rehujaoston päällikkö Hanna Laatio ei kerro tarkemmin siitä, mihin epäily kohdistuu.

Lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri on vetänyt takaisin eriä SMAAK Herkkä kala viljaton -nimistä tuotetta, jonka epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita.

Laboratorioanalyysien tulosten saamisessa voi Laation mukaan kestää ”jonkin aikaa”. Tarkempaa arviota analyysien kestosta hän ei pysty antamaan.

– Kun analysoitavia asioita ja mahdollisuuksia on paljon, siinä valitettavasti kestää.

Viranomaisnäytteenoton lisäksi Mustin ja Mirrin omistaja Musti Group ottaa näytteitä omavalvonnassa, Laatio kertoo.

Musti Groupin tiedossa ei toistaiseksi ole, kuinka monen koiran epäillään sairastuneen takaisinvedettävän ruuan takia. Yhtiö on saanut viikonlopun aikana useampia satoja huolestuneita viestejä.

– Käymme viestejä parhaillaan läpi ja selvitämme, kuinka moni niistä koskee sairastunutta koiraa, yhtiöstä kerrottiin maanantaina sähköpostitse STT:lle.

Rehuihin liittyvät reklamaatiotapaukset ovat Ruokaviraston Laation mukaan tällaisessa mittakaavassa hyvin harvinaisia.

Voimakasta kipua ja kuumetta

Raportoiduissa oireissa painottuvat Musti Groupin mukaan moniniveltulehdus, voimakas kipu ja kuume. Sen lisäksi palautteissa on noussut esille myös pahoinvointi ja väsymys. STT kysyi Musti Groupilta myös, onko yhtiön tiedossa kuolemantapauksia, mutta yhtiöstä ei vastattu tähän kysymykseen.

Tarkempia tietoja oireiden syystä yhtiöllä ei vielä maanantaina ollut.

– Meillä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Emme lähde näin vakavassa aiheessa spekuloimaan, vaan meidän on odotettava tutkimustuloksia, sähköpostissa sanottiin.

Yhtiö ei myöskään halunnut spekuloida, onko takaisinvedettävien erien kohdalla ollut jotain poikkeavaa esimerkiksi raaka-aineissa, valmistusmenetelmässä, valmistusolosuhteissa, säilytyksessä tai kuljetuksessa.

– Kuten jo lauantaina totesimme, tuotteiden korkean lämpökäsittelyn vuoksi bakteeriperäiset syyt ovat epätodennäköisiä, yhtiö kuitenkin rajaa mahdollista syytä sähköpostissaan.

STT:llä on tiedossa yksi tapaus, jossa omistajan mukaan takaisinvedettävää ruokaa syönyt koira on voimakkaiden kipujen takia lopetettu eläinlääkärissä. Lisäksi ainakin Helsingin Sanomat on uutisoinut saaneensa yhteydenottoja ihmisiltä, joiden huonokuntoinen koira on jouduttu lopettamaan ja omistajat ovat epäilleet oireiden syyksi kyseistä koiranruokaa.

Raaka-aineita neljästä maasta

Takaisinveto koskee kokonaisuudessaan noin 5 400 kappaleen erää. Valtaosa tuotteista on Musti Groupin mukaan pysäytetty varastoihin ja myymälöihin. Tarkemmat tiedot takaisinvedettävistä eristä löytävät Mustin ja Mirrin verkkosivuilla julkaistusta tiedotteesta.

SMAAK Herkkä kala viljaton -tuote on yhtiön mukaan valmistettu ja pakattu Musti Groupin tehtaalla Suomessa. Raaka-aineet ovat neljästä eri maasta: Suomesta, Norjasta, Hollannista ja Saksasta.

Musti Group kertoo tiedottavansa asiasta, kun tarkempia tietoja tapahtuneesta on saatavilla. Tiedossa ei ole, millä aikataululla tämä tapahtuu. Yhtiö myös sanoo, ettei tässä vaiheessa pysty ottamaan kantaa korvausasioihin.

STT pyysi Musti Groupista puhelinhaastattelua maanantaina, mutta yhtiö vastasi vain sähköpostikysymyksiin.

Musti Groupin osakkeen arvo laski Helsingin pörssissä päivän aikana, ja kauppapäivän päätyttyä yhtiön osakekurssi oli vajaat 15 prosenttia päivän avauskurssia halvempi.

Maiju Ylipiessa, Minna Pulli