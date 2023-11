Ruusuvuori kävi kuopassa kotiturnauksen avauskierroksella

Emil Ruusuvuoren tennisesityksiä on nähty Suomessa viime vuosina lähinnä vain siksi, että maajoukkueturnaus Davis Cupin karsinnoissa on arvottu kotiotteluita.

Maan parhaan kaksinpelaajan suosio näkyi tiistaina Talin tenniskeskuksessa Helsingissä: ATP-haastajakiertueen kilpailun liput oli myyty loppuun monta päivää ennen ottelua, ja sisään jonotti ihmisiä parinsadan metrin verran.

Yleisö sai haluamansa, kun suomalainen nousi 4–6, 6–0, 6–1 -voittoon, joskin Belgian Joris De Loore kävi pahasti niskan päällä.

De Loore kesti avauserässä monta murtopalloa ja käytti itse ainoansa. Jäisen tunnelman kliimaksi koettiin toisen erän ensimmäisessä syöttövuorossa, jossa Ruusuvuori oli häviöllä 0–30 ja syötti kakkostaan.

Mikäli De Looren kämmenpalautus olisi jaksanut verkkonauhan yli, kuoppa olisi voinut kasvaa turhan syväksi. Sittemmin suomalainen ei antanut mahdollisuuksia, vaan rummutti peruslyönneillään belgialaisen kumoon.

– Tahmea oli alku. Pikkuhiljaa aloin syttyä, Ruusuvuori sanoi kenttähaastattelussa.

Ruusuvuori, 24, pelasi edellisen ATP-ottelunsa Suomessa samaisessa turnauksessa vuonna 2019. Tuolloin hän oli maailmanlistalla vasta 147:ntenä, mutta hävisi viikon aikana vain yhden erän ja huudatti kotiyleisöä turnausvoitollaan.

Kova kattaus

Talin avoimet on Suomen suurin kansainvälinen tennistapahtuma. Koska se on ATP-kilpailu, mukana on vain miespelaajia.

Tarjolla on lähes 150 000 euroa, mutta ero esimerkiksi Ruotsin ykkösturnaukseen on merkittävä. Tukholman avoimissa, joka on vuosia ollut ATP 250 -turnaus, jaettiin tänä vuonna yli 650 000 euron potti.

Ruusuvuori (ATP-69) on sijoitettu kotiturnauksessaan toiseksi, sillä ykkössija meni Tshekin Tomas Machacille (ATP-64). Vaikka Talissa pelataan haastajakiertuetta, mukana on peräti kahdeksan kaksinpelaajaa, jotka kuuluivat sadan joukkoon turnauksen alla.

Heistä Ruusuvuori, joka viihtyy pääosin rahakkaammissa kilpailuissa, on kohdannut vain kolmossijoitetun, Portugalin Nuno Borgesin. Suomalainen vei maaliskuisen kamppailun 2–0-erin.

Pääsarjassa on mukana myös Otto Virtanen, joka avaa kaksinpelinsä keskiviikkona Kazakstanin Denis Jevjeseviä vastaan.

Villin kortin saaneet Patrick Kaukovalta ja Eero Vasa putosivat ensimmäisellä kierroksella maanantaina. Suomen tennisässistä kotikilpailussa ei nähdä Harri Heliövaaraa, joka pelaa Ranskassa.

Turnaus huipentuu sunnuntaina.

Topias Mikkonen