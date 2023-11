Säästöpankki kiistää väitteet taloyhtiöiden asiakirjojen panttaamisesta – Siviranta sanoo, että asioiden selvittely jatkuu

Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta kiistää lakimies Juho Elorannan väitteet siitä, että pankki ei luovuttaisi laina-asiakirjoja niitä pyytävien taloyhtiöiden tarkistettavaksi. Eloranta kertoi, että somerolaisen kohuisännöitsijän ennen hoitamissa asunto-osakeyhtiöissä on epäilyjä asiakirjojen oikeellisuudesta, ja ne ovat pyytäneet pankilta saada tarkistaa, kuka niiden lainan on nostanut, miten hänen henkilöllisyytensä on todennettu ja onko hänellä ollut oikeutta nostaa lainaa (SSS 18.11.2023).

– Pankki ei ole kieltäytynyt tietojen luovuttamisesta, sanoo Siviranta sähköpostissaan.

– Jatkamme asioiden selvittelyä ja läpikäyntiä yhdessä asiakkaiden kanssa kuten tähänkin asti.

Salon Seudun Sanomat yritti tavoittaa Someron Säästöpankista sekä toimitusjohtaja Petri Sivirantaa että pankinjohtaja Joni Rintamaata ja lakiasiain palvelujen päällikkö Mikko Mäkelää jo perjantaina, kun SSS:n mielipidesivulla oli julkaistu Juho Elorannan allekirjoittama avoin kirje pankin toimitusjohtajalle. Siinä Eloranta ilmoitti yhdentoista asunto-osakeyhtiön valtuuttamana, että näiden lainanmaksu lakkaa niin kauaksi aikaa, kunnes säästöpankki esittää pyydetyt asiakirjat. Tuolloin Siviranta lupasi palata asiaan maanantaina. Muut kaksi eivät vastanneet.

Salon Seudun Sanomat yritti myös maanantaina tavoitella kolmikkoa vastaamaan useampiin aiheesta nousseisiin kysymyksiin, mutta vain Siviranta vastasi lyhyesti sähköpostilla.

Juho Eloranta hoitaa parhaillaan yli 20 somerolaisen taloyhtiön isännöintiä. Hän sanoo saaneensa pyydetyt laina-asiakirjat muiden kuin yhdentoista taloyhtiön osalta.