Sadat juutalaisaktivistit valtasivat Vapaudenpatsaan vaatiakseen tulitaukoa Gazaan

Yhdysvalloissa sadat juutalaisaktivistit valtasivat maanantaina New Yorkissa sijaitsevan Vapaudenpatsaan vaatiakseen tulitaukoa Gazaan.

Mielenosoittajat sanoivat esimerkiksi vaativansa siviilien kansanmurhamaisen pommittamisen lopettamista. Lisäksi mielenosoittajilla oli yllään paitoja, joissa luki iskulauseita kuten juutalaiset vaativat tulitaukoa nyt ja ei meidän nimissämme.

– Juutalaisen esiäidin Emma Lazaruksen kuuluisat, tähän monumenttiin kaiverretut sanat, pakottavat meidät toimimaan ja tukemaan Gazan palestiinalaisia, sanoi tapahtuman järjestäjä Jay Saper Jewish Voice for Peacen (JVP) eli suomeksi juutalaisäänet rauhan puolesta -järjestön tiedotteessa.

Emma Lazarus oli runoilija ja aktivisti, joka auttoi juutalaisia pakenemaan Euroopasta New Yorkiin 1800-luvun loppupuolella. Yksi hänen runoistaan on kaiverrettu New Yorkin edustalla olevan Vapaudenpatsaan jalustaan.

Mielenosoituksia eri puolilla maata

Yhdysvalloissa on kuukauden aikana osoitettu runsaasti mieltä sekä palestiinalaisten että israelilaisten puolesta.

Lauantaina kymmenet tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat pääkaupungissa Washingtonissa vaatiakseen välitöntä tulitaukoa Gazaan ja tuomitakseen Yhdysvaltain tuen Israelille. Lokakuun loppupuolella tuhannet mielenosoittajat valtasivat New Yorkin päärautatieaseman Manhattanilla vaatiakseen niin ikään välitöntä tulitaukoa ja sotilaallisen tuen lopettamista. JVP:n jäseniä osallistui molempiin mielenosoituksiin.

Lisäksi tuhannet mielenosoittajat, joiden joukossa oli Yhdysvaltain juutalaisjärjestöjä, sulkivat New Yorkissa Manhattanille johtavan Brooklynin sillan. Myös he vaativat Gazaan tulitaukoa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskujen ja hyökkäyksen aiheuttamien kuolonuhrien määrä Gazassa on noussut yli 10 000:n. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Äärijärjestö Hamas hyökkäsi kuukausi sitten Israeliin. Hyökkäyksessä sai Israelin viranomaisten mukaan surmansa yli 1 400 ihmistä.