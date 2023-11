Salon luolat ovat suojanneet salakuljettajia ja ryöväreitä – katso vinkit, kuinka ilman viittoja oleviin luoliin löytää

Pirtun salakuljettajilla oli suojaisa ja hyvä näkymä Tampaltan luolasta kieltolain aikaan viime vuosituhannella. Nyt tämä luonnonluola ja reilut 20 muuta luolaa on käyty läpi noin puolitoista vuotta sitten alkaneen Salon luonnonmetsäsäätiön kartoituksessa.

– Luolia on Salon kalliorinteiden yhteydessä tai kiviröykkiöiden alla, niistä hienoimmat ovat yli kymmenmetrisiä.

– Tunnetuimpia on esimerkiksi Perttelin Romsilassa oleva Ryövärinkellarinmäen luolasto, kertoo Salon luonnonmetsäsäätiön puheenjohtaja Juhani Karhumäki.

Salakuljettajille piilopaikan suonut Tampaltan luola Salon Fulkkilassa tunnetaan nimellä Rosvoluola. Karhumäki tietää, että luolaa ovat aikoinaan hyödyntäneet pirtun salakuljettajat.

– Luolasta näki hyvin merelle, hän selittää.

Karhumäki on kolunnut Salon luolia Jarmo Markkasen kanssa, ja nyt koossa on 25 luolan paketti, johon on kerätty perustietoa sekä erityisesti luoliin liittyviä tarinoita ja kertomuksia. Luolista kuullaan tarkemmin ensi maanantaina kansalaisopiston luentotilaisuudessa, jossa puhuu myös muun muassa Ville Vasko.

– Salon hienoimpia luontokohteita ovat kalliomäet. Luolat liittyvät usein kalliorinteisiin, Karhumäki selittää luolakartoituksen ideaa.

Markkanen muistuttaa, että Salon seudulla on paljon kallioisia alueita, jotka ovat otollisia luonnonluolien paikkoja. Näin ollen luoliakin on löytynyt paljon.

Varsinaisesti uusia tuttavuuksia luolat eivät Karhumäelle olleet, sillä hän on liikkunut paljon Salon luonnossa. Aiemmin hän ei kuitenkaan ollut tarkemmin katsonut kaikkia kohteita, vaikka oli ohi kulkenutkin.

Tällaisia luolia oli esimerkiksi Kiskon Kirkkomäen alueella.

Kartoittajat etsivät kohteita myös yleisökyselyn avulla, mutta sen anti oli niukka. Sen sijaan luontoharrastajilta he saivat vinkkejä.

Luolaksi kartoittajat kelpuuttivat myös kalliolipan alla olevan muodostelman, jos se oli useita metrejä syvä. Muuten luolaksi katsottiin vähintään kaksi metriä syvä onkalo.

Kaikkien kartoituksessa olleiden luonnonluolien syntyhistoria liittyy jääkauden aikaisiin myllerryksiin.

Vaikka luolat ovat hienoja luonnonmuistomerkkejä, joista osaan liittyy jännittävää perimätietoa esimerkiksi ryöväreistä, luolissa viihtyy ainakin talvehtimassa tai osan elämästään moni eliö.

– Perhosia, hämähäkkejä, lepakoita, Karhumäki luettelee.

Hän uskoo luolien kelpaavan myös ilveksille. Markkanen lisää nisäkäslistaan näädän, supikoiran ja mäyrän.

– Useammassa luolassa on pesinyt myös huuhkaja, Karhumäki sanoo.

Huuhkajille kelvanneet luolat sijaitsevat kalliorinteessä.

Muuttohaukatkin ovat parhaimpina esiintymisvuosinaan antaneet nimen kallioille, joissa ne ovat aikoinaan pesineet.

– Komeita kalliolippoja löytyy Fulkkilassa olevasta Haukkamäestä, toinen muuttohaukkojen mukaan nimetty Haukkamäki on Muurlassa, Karhumäki kertoo.

Ihmisistä kartoittajat löysivät luolissa vain vähän merkkejä.

– Jossakin oli pidetty nuotiota, Karhumäki sanoo.

Luoliin saa tutustua jokaisen oikeuksin liikkuva, mutta tulentekoon tarvitaan maanomistajan lupa.

Karhumäki sanoo, että joissakin kohteissa on vaikea liikkua, joten hän suosittelee katsomaan, mihin jalkansa asettaa.

Viitoitusta Salon luonnonluoliin ei ole, mutta Karhumäki neuvoo tutkimaan karttoja. Esimerkiksi Tampaltan Rosvoluola on kartassa.

– Joitakin on merkitty karttoihin. Löysimme itsekin yhden luolan kartan avulla.

Viitoituksen järjestämistä Salon luonnonmetsäsäätiössä ei ole harkittu. Se vaatisi yhteistyötä maanomistajien kanssa. Karhumäen mielestä Salon kaupunki voisi ottaa asian hoitaakseen.

– Jokaisen oikeuksin kohteisiin kuitenkin voi tutustua, hän muistuttaa.

Säätiö julkaisee kartoituksen tulokset omilla nettisivuillaan myöhemmin, mutta yleisölle työn tuloksia esitellään Salon kansalaisopiston tiloissa jo maanantaina 13.11. klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.