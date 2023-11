Sallaan ja Vartiukseen saapunut 75 ihmistä, Vartiuksessa tulijoiden puhuttelut alkuillasta vielä kesken

Itärajalle saapui keskiviikkona Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukiolon aikana yhteensä 75 ihmistä.

Kainuussa Vartiukseen saapui tänään 24 ihmistä, kerrotaan Kainuun rajavartiostosta. Kahdessa erässä saapuneet maahantulijat olivat esimerkiksi Intiasta.

Rajavartioston mukaan tulijoiden puhuttelu oli keskiviikkona alkuillasta vielä kesken ja vasta torstaina tiedetään, anovatko kaikki tulijat turvapaikkaa. Puhuttelua on hankaloittanut esimerkiksi tulkkien saatavuus.

– Vasta huomenna tiedetään, ovatko (saapuneet ihmiset) turvapaikkaprosessissa vai ovatko mahdollisesti maasta poistumassa muulla tavalla eli evätäänkö maahanpääsy, mikäli ei ole maahantuloedellytyksiä, sanoi Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen hieman ennen iltakuutta STT:lle.

Vartiuksen rajanylityspaikka suljettiin puoli viideltä. Rajanylityspaikka sulkeutuu tavallisesti neljältä, mutta Venäjä pyysi aukiololle puolen tunnin jatkoaikaa. Kinnunen kertoi STT:lle neljän aikaan, että raja-aukolla oli silloin edelleen ihmisiä ja Venäjän puolella edelleen saapumassa ajoneuvoja Suomeen.

Vartiuksen rajanylityspaikalla liikenne keskeytettiin keskiviikon aikana tilapäisesti kahdesti rajaliikenteen turvallisuuden vuoksi.

Rajaliikennettä on rajoitettu Vartiuksessa viime päivinä useita kertoja rajalle saapuneiden vuoksi. Tiistaina liikennettä rajoitettiin kolmeen otteeseen.

– Toiminta on ollut tänään aiempien päivien kaltaista. Aluksi tilanne on ollut varsin rauhallinen, ja sitten ihmisiä on aika nopeassa tahdissa saapunut jälleen raja-alueelle. Ikävä kyllä tämä ilmiö jatkuu, Kinnunen luonnehti aiemmin päivällä.

Sallaan tulijoita kolmessa ryhmässä

Sallaan oletettuja turvapaikanhakijoita saapui raja-aseman aukiolon aikana 51, kerrotaan Lapin rajavartiostosta. Maahantulijat olivat Jemenistä, Pakistanista, Somaliasta ja Syyriasta.

Ihmiset saapuivat kolmessa ryhmässä, joista ensimmäinen tuli rajalle ennen puoltapäivää ja kolmas vähän ennen kuin rajanylityspaikka sulkeutui kahdelta iltapäivällä. Kolmen maissa rajavartiostosta kerrottiin STT:lle, että siihen mennessä puhutetuista kaikki ovat hakeneet turvapaikkaa.

Yhden maahantulijan vointi oli niin huono, että hänelle tilattiin ambulanssi, rajavartioston tiedotteessa kerrotaan.

Rajavartioston alustavan tiedon mukaan tulijoiden joukossa olisi neljä naista ja loput maahantulijoista olisivat miehiä. Lapsia keskiviikkona tulleiden joukossa ei ollut.

Ensimmäisen ryhmän saapuessa paikalla ollut STT:n toimittaja kertoi, että aiempien maahantulijoiden tapaan tulijat taluttivat polkupyöriä. Rajavartio saattoi tulijat rajapuomille, jossa heidät tarkastettiin koiran avulla. Suurin osa saapujista vietiin tämän jälkeen odottamaan alueelle pystytettyyn tilapäiseen telttaan, joka suojaa kylmältä säältä.

Hallitus päätti viime viikolla sulkea osan itärajan rajanylityspaikoista sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset alkoivat päästää Suomen rajalle ihmisiä, joiden matkustusasiakirjat eivät olleet kunnossa. Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Viime viikolla annetun päätöksen mukaan Kaakkois-Suomessa Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran sekä Pohjois-Karjalassa Niiralan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina helmikuun 18. päivään asti.

Poliiseja siirretty rekisteröimään tulijoita

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä itärajan rajanylityspaikoille ei tullut turvapaikanhakijoita, rajavartiostot kertoivat X:ssä keskiviikkoaamuna. Itärajalla rajanylityspaikkoja hoitavat Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostot.

Tiistaina Kainuussa Vartiuksen rajanylityspaikalle tuli 20 ihmistä, joiden matka-asiakirjat eivät olleet kunnossa. Kainuun rajavartioston tiedotteen mukaan tiistaina saapuneet turvapaikanhakijat ylittivät Suomen ja Venäjän rajan jalkaisin tai polkupyörällä eivätkä he suostuneet palaamaan Venäjälle.

Lapissa Sallan rajanylityspaikalle saapui tiistaina puolestaan 41 ihmistä. Kaakkois-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan ei turvapaikanhakijoita tullut tiistaina ollenkaan.

Tulijat ovat Lapissa vaikuttaneet myös poliisin toimintaan. Lapin poliisin keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan Sallan rajanylityspaikan kautta tulleita turvapaikanhakijoita rekisteröidään Lapin poliisilaitoksella.

Tämän vuoksi poliisi on joutunut priorisoimaan tehtäviään ja siirtämään henkilöstöä rekisteröimään sekä puhuttamaan tulijoita, tiedotteessa kerrotaan. Lappiin saapuneiden turvapaikanhakijoiden rekisteröinti on keskitetty Rovaniemen pääpoliisiasemalle.

Varustus puutteellista pakkasille

Osa tiistaina Vartiuksessa maahan saapuneista kärsi rajavartioston mukaan kylmettymisestä. Jouko Kinnunen kertoi STT:lle keskiviikkona aamupäivällä, että kylmettyneiden ihmisten hoitoon rajanylityspaikan alueella on varauduttu.

– Tietenkin, mikäli tilanne menisi oikein hankalaksi ja ihmisiä maastoonkin joutuisi, olemme valmistautuneet pelastuslaitoksen kanssa yhteistyöhön tällaisiin pelastustehtäviin liittyen.

Talviseen säähän nähden osalla maahantulijoista erityisesti jalkineet ovat olleet huonoja ja varustus muutenkin osin puutteellista, Kinnunen kertoi.

– Kylmä on varmasti, jos ulkoalueella pitää olla pitkään.

Aamupäivällä pakkasta oli Vartiuksessa Kinnusen mukaan 15 astetta ja tuuli tuntui kiristyvän.

– Se on ankara olosuhde, hän kuvaili.

Itärajalla autettu kylmettyneitä

Suomen Punainen Risti (SPR) on lähettänyt Rajavartiolaitoksen pyynnöstä vapaaehtoisia niin Vartiuksen kuin Sallan raja-asemille. Vapaaehtoisia on ollut molemmilla raja-asemilla sunnuntaista lähtien.

– Heidän määränsä on vähän vaihdellut. Kahdeksan henkilöä kerralla taitaa olla kaikkein suurin lukumäärä, maahanmuuttotyön yksikön päällikkö Erja Reinikainen SPR:stä kertoi STT:lle keskiviikkona.

Hänen mukaansa SPR arvioi tulijoiden terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon tarpeen. Hän ei kuitenkaan kommentoinut tarkemmin, missä kunnossa tulijat ovat olleet ja ovatko he esimerkiksi pyytäneet itse johonkin tiettyyn asiaan apua SPR:ltä.

Reinikainen kuitenkin sanoi, että yleisellä tasolla kylmettymisten kanssa on ollut tekemistä.

– Pohjois-Suomessa on melkoiset pakkaset. Kylmettymisiä on varsinkin ollut. Ehkä se on yleisin asia, jonka kanssa olemme olleet tekemisissä, Reinikainen muotoili.

Terveydentilan arvioinnin lisäksi SPR on vastannut Sallan rajanylityspaikalla pienimuotoisesta ruokahuollosta: tulijoille on ollut tarjolla lämmintä nuudelikeittoa. Vaatehuoltoa ei ole Reinikaisen mukaan vielä annettu, mutta sen tarvetta kartoitetaan.

Hän ei osaa arvioida, kuinka pitkään SPR:n apu itärajalla jatkuu. Valmius on kuitenkin olla paikalla niin pitkään kuin tarve vaatii, Reinikainen sanoi. Apukäsiä on myös mahdollista saada paikalle nykyistä enemmän.

– Jos viranomaisilta tulee pyyntö, että tarvitaan avuksi lisävoimia, kyllä me siinä tapauksessa pyrimme vastaamaan tarpeeseen, Reinikainen kertoi.

– Meillä on järjestönä myös aika hyvä valmius tuoda muiden Punaisen Ristin piirien alueilta vapaaehtoisia raja-asemille.

Luvassa runsaita lumisateita

Sää jatkuu rajanylityspaikoilla varsin talvisena. Itärajalle on saapumassa keskiviikkoiltana lännestä sadealue, joka tuo mukanaan runsaita lumisateita, sääpalvelu Forecasta kerrottiin STT:lle aiemmin tänään. Sateet jatkuvat torstain puolelle.

– Keskiviikko on vielä päivällä suhteellisen poutainen itärajan tuntumassa, päivystävä meteorologi Sara Salonen kertoo.

– Torstain puolella sateet painottuvat juuri itärajalle, ja kyllä siellä lunta tulee. Päivän mittaan sateet sitten heikkenevät.

Salosen mukaan lunta on luvassa itärajalle niin Kainuun Vartiuksessa kuin Lapin Sallassakin.

Lämpötilat liikkuvat alueilla keskiviikkona 10–15 pakkasasteessa. Torstaina sää lauhtuu.

– Vielä torstaiyönä ollaan suurin piirtein samoissa lukemissa kuin keskiviikkona, mutta päivällä pakkanen lauhtuu noin viiteen asteeseen, Salonen kertoo.

– Sallassa voi olla hieman tätä kylmempää mutta ei alle kymmentä pakkasastetta.

Loppuviikolla sää on poutaantumassa itärajalla, ja lumisateet jäävät vähiin. Lämpötilat liikkuvat loppuviikolla noin kymmenen pakkasasteen nurkilla sekä Vartiuksessa että Sallassa.

—

STT-työryhmä: Lassi Lapintie, Markku Uhari, Maiju Ylipiessa, Eetu Halonen

työryhmä