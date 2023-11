Sallan rajanylitysasemalle saapui parinkymmenen hengen ryhmä, Vartiuksessa yhdeksän turvapaikanhakijaa

Lapissa Sallan rajanylityspaikalle on saapunut Venäjän puolelta parinkymmenen hengen oletettujen turvapaikanhakijoiden ryhmä. Lapin rajavartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä, että rajanylityspaikalle saapuneita on 21 ja että heidän käsittelynsä on kesken.

Silmämääräisesti arvioiden ryhmä koostui lähes kokonaan miehistä. STT:n toimittaja on paikalla.

Ryhmän saapuminen noudatti pitkälti samaa kaavaa kuin edeltäneinä päivinä. Rajavartiosto saattoi polkupyöriä taluttaneet tulijat Suomen puoleiselle rajapuomille, jossa heidät tarkastettiin koiran avulla.

Tarkastuksen jälkeen ryhmästä erotettiin ainakin yksi naiselta näyttänyt saapuja, joka vietiin sisälle rakennukseen. Loput tulijat saatettiin aidatulle alueelle pystytettyyn lämmitettyyn telttaan, jossa myös edellispäivien turvapaikanhakijat ovat odottaneet asioidensa käsittelyä.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoistyöntekijät veivät telttaan lämmintä juotavaa ja ruokaa saapujille.

Vartiuksessa yhdeksän turvapaikanhakijaa

Vartiuksen rajanylityspaikalle on aamupäivällä tullut yhdeksän ihmistä hakemaan turvapaikkaa, kertoi Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja Tomi Tirkkonen STT:lle puoli kahdentoista aikoihin. Tulijat ilmoittivat olevansa Somaliasta ja Syyriasta.

Vartiuksen rajanylitysliikenne keskeytettiin puoli yhdentoista maissa vajaan puolen tunnin ajaksi. Samoin on viime päivinä tehty useaan otteeseen, ja Tirkkosen mukaan torstain tilanne oli samantyyppinen kuin edellispäivinä.

– Pyritään varmistamaan yleinen järjestys ja turvallisuus rajanylityspaikalla. Siitä on tietenkin vaikea maahan tulla, jos on ihmisiä ja polkupyöriä raja-aukolla, Tirkkonen selittää liikenteen keskeyttämistä.

Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ovat avoinna turvapaikanhakijoille toistaiseksi viimeistä päivää. Hallituksen päätöksestä turvapaikan hakeminen on huomisesta eteenpäin sallittua itärajalla vain Inarin Raja-Joosepin rajanylityspaikassa.

Norjan pääministeri: Rajanylityspaikka Venäjän kanssa voidaan tarvittaessa sulkea

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe on valmis sulkemaan Norjan ja Venäjän välisen rajan, jos asia tulee välttämättömäksi. Störe kommentoi asiaa eilen norjalaiselle televisiokanava TV 2:lle.

Venäjän ja Norjan rajalla on vain yksi rajanylityspaikka, Storskog.

Stören mukaan tilannetta Suomessa ja Virossa seurataan tarkasti. Turvapaikanhakijoiden määrä Suomen itärajalla on viime aikoina kasvanut voimakkaasti, kun Venäjä on alkanut päästää rajalle ihmisiä, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Stören kommenteista kertoi Suomessa aiemmin Iltalehti.

Lassi Lapintie, Anu-Elina Ervasti