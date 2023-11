Sallan rajanylityspaikalle saapui tänään lähes 60 ihmistä kolmessa ryhmässä ennen sulkeutumista

Lapissa Sallan rajanylityspaikalle saapui tänään sulkemisaikaan mennessä Venäjän puolelta 58 oletettua turvapaikanhakijaa kolmessa ryhmässä. Lapin rajavartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajanylityspaikalle saapuneita oli ensimmäisessä ryhmässä 21, toisessa 20 ja kolmannessa 17.

Maahantulijat olivat rajavartioston mukaan Egyptistä, Eritreasta, Etiopiasta, Jemenistä, Marokosta, Pakistanista, Somaliasta, Sudanista ja Syyriasta.

Yhden maahan saapuneen ihmisen vointi oli niin huono, että hänelle tilattiin ambulanssi, rajavartiosto kertoo tiedotteessaan. Myös eilen yhdelle maahantulijalle jouduttiin tilaamaan Sallassa ambulanssi.

Silmämääräisesti arvioiden ryhmät koostuivat pääosin miehistä. STT:n toimittaja oli paikalla. Ryhmien saapuminen Suomeen noudatti pitkälti samaa kaavaa kuin edeltäneinä päivinä. Rajavartiosto saattoi polkupyöriä taluttaneet tulijat Suomen puoleiselle rajapuomille, jossa heidät tarkastettiin koiran avulla.

Tarkastuksen jälkeen ryhmistä erotettiin naiselta näyttävät saapujat, jotka vietiin rakennuksen sisälle heidän asioidensa käsittelyyn. Ensimmäisestä ryhmästä ainakin yksi naiselta näyttänyt saapuja vietiin sisälle, toisesta neljä. Kolmas ryhmä vaikutti koostuvan kokonaan miehistä.

Miehiltä vaikuttaneet tulijat saatettiin aidatulle alueelle pystytettyyn lämmitettyyn telttaan, jossa myös edellispäivien turvapaikanhakijat ovat odottaneet asioidensa käsittelyä.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoistyöntekijät ovat vieneet telttaan lämmintä juotavaa ja ruokaa.

Sallan rajanylityspaikan alueen yläpuolella on pitkin päivää lentänyt aluetta tarkkaileva drooni. Teltassa odottaneita tulijoita on saatettu kaksi kerrallaan rakennukseen asioiden käsittelyä varten. Rajanylityspaikalle on tilattu 20 hengen istuttavia minibusseja ilmeisesti jatkokuljetuksia varten, ja STT näki yhden näistä lähtevän liikkeelle.

Maahanmuuttovirasto ei ole vahvistanut STT:lle sitä, mihin vastaanottokeskuksiin Sallaan saapuneita turvapaikanhakijoita on kuljetettu. Lapin poliisi tiedotti maanantaina, että poliisin tekemä itärajan yli Lappiin saapuneiden turvapaikanhakijoiden rekisteröinti on keskitetty Rovaniemen pääpoliisiasemalle.

Vartiuksessa yhdeksän turvapaikanhakijaa

Vartiuksen rajanylityspaikalle oli aamupäivällä tullut yhdeksän ihmistä hakemaan turvapaikkaa, kertoi Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja Tomi Tirkkonen STT:lle puoli kahdentoista aikoihin. Tulijat ilmoittivat olevansa Somaliasta ja Syyriasta.

Vartiuksen rajanylitysliikenne keskeytettiin puoli yhdentoista maissa vajaan puolen tunnin ajaksi. Samoin on viime päivinä tehty useaan otteeseen, ja Tirkkosen mukaan torstain tilanne oli samantyyppinen kuin edellispäivinä.

– Pyritään varmistamaan yleinen järjestys ja turvallisuus rajanylityspaikalla. Siitä on tietenkin vaikea maahan tulla, jos on ihmisiä ja polkupyöriä raja-aukolla, Tirkkonen selittää liikenteen keskeyttämistä.

Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ovat olleet avoinna turvapaikanhakijoille toistaiseksi viimeistä päivää. Hallituksen päätöksestä turvapaikan hakeminen on huomisesta eteenpäin sallittua itärajalla vain Inarin Raja-Joosepin rajanylityspaikassa.

Keskiviikkona iltapäivällä Raja-Joosepin asemalla oli päivän viimeisen aukiolotunnin aikana hiljaista, kertoi paikalla ollut STT:n kuvaaja. Rajalla tehtiin valmistautumistoimia ja kuljetettiin ilmeisesti jonkinlaisia rakennusmateriaaleja. Rajan tuntumassa näytti liikkuvan myös varusmiehiä.

Uusi päätös kumosi aiemman aikataulun

Hallituksen eilen tekemä päätös sulkea kaikki itärajan rajanylityspaikat Raja-Jooseppia lukuun ottamatta korvaa aiemmin tehdyn päätöksen myös aikataulun osalta.

Uuden päätöksen nojalla myös aiemmin suljetut Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat ovat suljettuina 23. joulukuuta asti. Aiemmalla päätöksellä ne olisivat olleet kiinni 18. helmikuuta asti. Asian vahvistaa STT:lle Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen.

Hassinen kuitenkin painottaa, että toimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti ja päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa suuntaan tai toiseen.

Sulkemisen aiempaa lyhyempi määräaika liittyy siihen, että koska kyseessä on laajempi toimi, kuukauden aikarajaa pidettiin oikeasuhtaisempana.

– Toimenpide on raju, joten oli selvää, että meidän täytyy myös tarkastella sitä, mikä olisi tähän tilanteeseen soveltuva ajallinen ulottuvuus, Hassinen sanoo.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

Sisäministeriö kaavailee Suomeen järjestelykeskuksia

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan sisäministeriö valmistelee asetusta niin sanotuista järjestelykeskuksista.

– Tämä tehdään turvallisuussyistä, koska emme tiedä, keitä rajan yli tulee, hän sanoo viestipalvelu X:ssä.

Kyse on siitä, että tulijat pidetään viranomaisen hallussa, kunnes heidät on rekisteröity, hän toteaa.

Kyse on ensivaiheen vastaanottoyksiköstä.

– Normaalisti vastaanottokeskuksissa ei voida pitää ihmisiä kiinni edes sitä aikaa, että heiltä saadaan henkilöllisyys ja biometriset tuntomerkit otettua, hän perusteli toimittajille eduskunnassa torstaina.

Rantanen ei ottanut kantaa siihen, mihin järjestelykeskusta tai järjestelykeskuksia ollaan kaavailemassa.

– Pyrimme valmisteluun mahdollisimman nopeasti, jotta turvallisuusviranomaiset ja Maahanmuuttovirasto saavat nämä keinot käyttöönsä, hän totesi.

Perustamisista tekee päätöksen valtioneuvosto.

Myös vuonna 2015 perustettiin tällainen ensivaiheen vastaanottoyksikkö. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi tuolloin poikkeuksellisen suureksi. Kun järjestelykeskus syyskuussa perustettiin, oli viranomaisille jätetty jo yli 10 000 turvapaikkahakemusta.

Keskus perustettiin tuolloin Tornioon. Järjestelykeskukseen ohjattiin maahantulijat, joiden henkilöllisyys tai maahantulon edellytykset olivat epäselvät.

Norja voi tarvittaessa sulkea rajanylityspaikan

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe on valmis sulkemaan Norjan ja Venäjän välisen rajan, jos asia tulee välttämättömäksi. Störe kommentoi asiaa eilen norjalaiselle televisiokanava TV 2:lle.

Venäjän ja Norjan rajalla on vain yksi rajanylityspaikka, Storskog. Toistaiseksi siellä ei ole havaittu minkäänlaista epätavallista liikennettä, kerrottiin Norjan oikeusministeriöstä uutistoimisto NTB:lle keskiviikkoiltana.

Storskog sijaitsee linnuntietä noin 150 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajan pohjoisimmasta rajanylityspaikasta Raja-Joosepista.

Pääministeri Stören mukaan tilannetta Suomessa ja Virossa seurataan tarkasti. Stören kommenteista kertoi Suomessa aiemmin Iltalehti.

Myös Virossa rauhallista

Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin mukaan Viron raja-asemilla on toistaiseksi ollut Suomeen verrattuna rauhallista.

– Mutta olemme ehdottomasti valppaina ja valmiina sulkemaan nopeasti raja-asemamme, jos siirtolaispaine kasvaa, Läänemets kirjoitti eilen sosiaalisessa mediassa Baltian uutistoimisto BNS:n mukaan.

Virolla on Läänemetsin mukaan valmiuksia lisätä läsnäoloa myös maastorajalla.

BNS:n mukaan Venäjän mediassa ja sosiaalisessa mediassa on kiertänyt Venäjän rajaviranomaisten kuvaama video, jossa kuvataan Viroon pyrkineitä siirtolaisia. Läänemetsin mukaan Venäjä pyrkii tällä demonisoimaan Viroa venäläisten silmissä.

– Tämä on yksinkertainen hybridisodan taktiikka ja viestintäoperaatio, jolla Venäjän rajavartiosto yrittää tarkoituksella provosoida välikohtauksia raja-asemallamme, kuvata ne ja sitten käyttää tallenteita propagandatarkoituksiinsa, Läänemets kirjoitti.

—-

Juttua korjattu klo 14.44: Viron sisäministerin nimi on Lauri Läänemets, ei Laanemets.

Lassi Lapintie, Anu-Elina Ervasti, Maiju Ylipiessa