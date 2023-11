Salon kaupunki siirtää jälleen kolme kiinteistöään öljylämmityksestä maalämpöön.

Lämmitystapaa muutetaan Suomusjärven ja Vaskion kouluissa sekä Muurlan entisessä kunnantalossa, joka on ollut päivähoidon käytössä.

Muurlan entinen kunnantalo on syönyt noin 20 000 litraa öljyä vuodessa. Vaskion koulussa kulutus on ollut 22 000 litran luokkaa, ja Suomusjärven koulussa öljyä on palanut 30 000 litraa.

– Näillä muutoksilla saamme vähennettyä öljynkulutusta noin 70 kuutiolla vuodessa, Salon energia-asiantuntija Fredrik Lindholm sanoo.

Lämmitysremontit tehdään tämän ja ensi vuoden aikana. Kaupunki on kilpailuttanut kolmen hankkeen maalämpökaivojen poraukset.

Suomusjärven koulun maalämpökaivot tekee Mc Machine Oy. Muurlan ja Vaskion poraukset tekee Pohjanmaan Porakaivo Oy. Urakoiden kokonaishinta on 116 000 euroa.

– Yrityksiltä ostetaan pelkkä poraus. Maalämpökaivot porataan loppuvuoden aikana, ja lopputyöt tehdään ensi vuoden aikana, Fredrik Lindholm kertoo.

Salo on muuttanut viime vuosina useita öljyllä lämpiäviä kouluja, päiväkoteja ja liikuntahalleja maa- ja kaukolämpöön.

Kaupungin tavoitteena on päästä lähivuosina eroon öljylämmityksestä, mutta tekemistä riittää vielä paljon.

Salon kiinteistöistä kolmisenkymmentä lämpiää edelleen öljyllä. Esimerkiksi viime vuonna öljyn kulutus oli 465 kuutiometriä, ja lämmitysöljystä maksettiin noin 440 000 euroa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on maksanut tukea öljylämmityksestä luopuville. Tuki on päättymässä vuodenvaihteessa, mutta Salo on hakenut jo etukäteen rahoitusta ensi vuoden projekteilleen.

– Toivotaan, että saamme tukea vielä. Tavoitteemme on siirtyä 50–70 kuution vuosivauhdilla pois öljystä, Fredrik Lindholm kertoo.

Kaupunki varaa itsekin muutostöihin aiempaa suuremman summan rahaa.

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen ensi vuoden talousarvioesityksessä lämmitystapamuutoksiin on esitetty 600 000 euroa, kun potti on tänä vuonna 400 000 euroa.