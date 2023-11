Salolaisyritys Aina on lyömässä läpi maailmanmarkkinoilla radiopuhelimillaan – kilpailuvalttina on ei-kiinalaisuus

Uuden sukupolven radiopuhelimia ammattikäyttöön toimittava salolaisyritys Aina PTT on lyömässä läpi kansainvälisillä markkinoilla. Salon IoT Campuksella toimiva Aina on saanut uusiksi kumppaneikseen monikansallisen Airbus-yhtiön sekä Sveitsin valtion rautatiet. Jo aiemmin Aina on toimittanut radiopuhelimia muun muassa Scandinavian Airlinesille sekä Suomessa Securitakselle.

– Olemme kurottamassa maailmanmarkkinoille. Kasvu on kiihtymässä ja kasvun aika on tästä eteenpäin otollinen, yrityksen toimitusjohtajana tämän vuoden alussa aloittanut Kari Tuisku kuvailee.

Airbusin kautta Ainan radiopuhelimia on tarkoitus olla käytössä ranskalaisviranomaisilla ensi kesän Pariisin olympialaisissa.

– Ranskan sisäministeriö on uudistamassa radioviestintäänsä ja olympialaiset ovat kiritin siellä. Meidät on valittu hankkeeseen laitetoimittajaksi. Olemme toimittaneet Ranskaan koekäyttöön noin sata laitetta. Kolmen seuraavan vuoden aikana puhutaan tuhansista laitteista, jotka toimitamme Ranskan sisäministeriön alaisuuteen, Tuisku kertoo.

Ainan tuotejohtaja ja yrityksessä vuodesta 2018 asti mukana ollut Marko Niinistö kertoo, että Airbusin kanssa yhteistyötä on tehty jo noin kolmen vuoden ajan.

– Vasta nyt saimme kertoa julkisesti, että olemme hankkeessa osallisena, hän sanoo.

Yhteistyö Sveitsin valtion rautateiden kanssa on tuoreempi.

– Sitä projektia olemme tehneet tämän vuoden ajan. Nyt olemme kenttätestausvaiheessa, ja ensi vuonna siirrymme kaupalliseen puoleen ja laitteiden käyttöönottoon, Niinistö kertoo.

Airbus ja Sveitsin valtion rautatiet tarkoittavat Ainalle jättisopimuksia.

– Puhutaan miljoonaluokan hankkeista, Tuisku myöntää.

– Airbus on yhtiö, jolla on maailmanlaajuiset laajat asiakassuhteet, joten myynnin jatkomahdollisuudet näyttävät myös erittäin hyviltä.

Myös yhteistyö Sveitsiin saattaa poikia lisää sopimuksia.

– Siellä teemme yhteistyötä Rhäticomin kanssa. Heidän kauttaan näemme mahdollisuuden laajentaa radioviestinnän modernisointia moniin vastaavan tyyppisiin asiakkaisiin Keski-Euroopan alueella, Tuisku kertoo.

Yhteistyökumppanuudet ovatkin Ainan avain kasvuun. Niiden myötä yritys on päässyt osalliseksi isompiin projekteihin.

– Aiemmin olimme yhteydessä suoraan loppuasiakkaisiin. Piti löytää se yksi asiakas ja suostutella ostamaan laite. Enää ei ole sitä yhden ja ainoan asiakkaan löytämistä aina uudestaan ja uudestaan, Niinistö havainnollistaa eron.

Aina PTT tähtää kasvuun nimenomaan ulkomailla.

– Keskeisimmät toimialueemme ovat Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Meillä on toki asiakkaita muillakin markkinoilla, kuten esimerkiksi Japanissa ja Australiassa, Tuisku toteaa.

Ainan radiopuhelimet valmistetaan Tallinnassa. Laitteeseen tulevan piirilevyn valmistaja on salolainen Sulaon.

– Ainalle sekä asiakkaille on tärkeää, että laite tehdään Euroopassa, Niinistö summaa.

Tuiskun mukaan yrityksen iso kilpailuvaltti on ei-kiinalaisuus.

– Varsinkin nyt, kun geopoliittinen tilanne on mennyt haastavammaksi. Sen merkitys kasvaa entisestään, että olemme eurooppalainen ja suomalainen yritys.

Yhden radiopuhelimen valmistuksen suurin kustannus liittyy työhön.

– Valmistus on käsityötä. Myös materiaalit maksavat, ja niiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kahden viimeisen vuoden aikana, Niinistö kertoo.

Sekä Tuiskulla että Niinistöllä on takanaan mittava ura Nokialla.

– Voimme tuoda taustaamme esiin. Asiakkaat tietävät, mistä maasta ja kulttuurista tulemme. Voimme olla ylpeitä Nokia-juuristamme, Tuisku muistuttaa Nokian yhä tänäkin päivänä kantavasta myönteisestä maineesta.

– Olen ollut tässä samassa rakennuksessa kohta 15 vuotta töissä. Firmat ovat vaihtuneet, mutta rakennus ei, Niinistö naurahtaa.

​Kuin erikois-Whatsapp

Aina PTT:n radiopuhelimia voi kutsua uuden sukupolven radiopuhelimiksi. PTT tulee englannin kielen sanoista push-to-talk eli suomennettuna ”paina puhuaksesi”.

– Analogiset radiopuhelinjärjestelmät ovat dominoineet alaa aikaisemmin. Analogiset järjestelmät ovat olleet raskaita, koska asiakas on joutunut investoimaan itse verkkoinfraan. Tämän takia järjestelmän ovat pystyneet hankkimaan käytännössä vain isot organisaatiot, Ainan toimitusjohtaja Kari Tuisku selvittää.

Uuden sukupolven radiopuhelinjärjestelmä toimii matkapuhelinverkkojen avulla.

– Asiakkaalle riittää siis, kun hankkii operaattorilta liittymän. Tämän lisäksi ainoa lisäinvestointi on ohjelmistosovellus. Näin kaikenkokoiset yritykset pääsevät paljon ketterämmin ja vähemmin kustannuksin mukaan toimintaan.

Tuisku kuvailee radiopuhelimen sovellusta erikois-Whatsapiksi.

– Whatsapissa voi perustaa omia ryhmiä, joissa viestitellä. Tässä sama temppu tehdään puhumalla. Ryhmään määritellyt käyttäjät kuulevat puheen omissa laitteessaan. Esimerkiksi työyhteisössä kaikki ovat kuulolla samaan aikaan.