Joulumarkkinakausi avautuu Salossa lauantaina – Linjurin myyjäisiin on tulossa lähes sata myyjää

Kauppakeskus Linjurin yläkerrassa, vanhoissa Anttilan tiloissa, oli keskiviikkona kolmen hengen siivoustalkoot. Lasten Laulukaupunki ry:n vapaaehtoiset Siv Ilola, Pertti Falkstedt ja Jouko Tuominen puhdistivat tilojen lattiaa, jotta yhdistys voi lauantaina järjestää siellä suuret ohjelmalliset myyjäiset.

– Tapahtuman järjestämisen kannalta nämä tilat ovat todella hyvät. Tänne voi tulla parkkihallin tai kadun kautta, ja täällä on hissit. Saavutettavuus on paras mahdollinen, Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilola sanoo.

Ilola kiittää, että tapahtuman ovat mahdollistaneet Jorma ja Riitta Nieminen, jotka ovat lahjoittaneet Linjurin tilat tapahtuman käyttöön. Lasten Laulukaupunki ry:n on huolehdittava vain tilojen puhdistuksesta. Talkootiimi teki töitä hyvillä mielin, lähes laulellen.

– Tällaisille myyjäisille on kysyntää, ja itselläni on sellainen olo, että niiden valmistelullakin on merkitystä, ihan lattian puhdistamisesta lähtien, Ilola sanoo.

Lasten Laulukaupunki ry:n järjestämiin myyjäisiin on tulossa hulppeat 80 myyjää.

– Tila täyttyy siis ihan kokonaan, koska kävelytilaakin täytyy jättää runsaasti, Ilola sanoo.

Myyjiä on tulossa eri puolilta Saloa sekä Somerolta, Raisiosta, Rymättylästä, Lohjalta, Vihdistä ja Hyvinkäältä asti.

– Myyjiä saapuu todella laajalta alueelta, joten voisi ajatella, että asiakkaitakin tulisi laajalta alueelta, Ilola miettii.

Lasten Laulukaupunki ry on pitänyt Linjurissa myyjäistapahtuman myös kahtena edellisenä vuotena. Viime vuonna kyseessä olivat ohjelmalliset joulumyyjäiset, ja ne pidettiin vain viikkoa ennen jouluaattoa.

– Tämänvuotiset myyjäiset eivät ole varsinaiset joulumyyjäiset, mutta VisitSalo.fi:n Salon joulumarkkinoiden luettelossa tämä on mainittu ensimmäisenä tapahtumana. Eli tavallaan avaamme Salon joulumarkkinakauden, Ilola kertoo.

Tapahtumassa on tarjolla runsas valikoima tuotteita, joista voi helposti tehdä löytöjä vaikka juuri pukin pussiin.

Myynnissä on esimerkiksi käsitöitä, keramiikkaa, linnunpönttöjä, saunavihtoja, itse värjättyjä lankoja, hopeakoruja, mattoja, hunajaa, säilykkeitä, joulukoristeita, keppihevosia ja mausteita. Lasten Laulukaupunki ry pyörittää tapahtumassa kahvilaa.

– Olemme pitäneet paikkamaksut hyvin edullisina, samoin kahviohinnat. Haluamme olla enemmän mahdollistajia kuin voiton kerääjiä, Ilola summaa.

Lasten Laulukaupunki ry järjestää syksyisin myös Käsityöläismarkkinat Salon Myllyojankadun Markkinoille, mutta viime vuosina siellä ei ole ollut tiloja kovin suurelle tapahtumalle. Linjurin myyjäiset saivat alkunsa juuri siitä.

– Yksille suurille myyjäisille on tilaus, pienet eivät riitä. Meiltä kysytään isompaa myyjäistapahtumaa, ja tämä on vastaus siihen. Kiinnostusta on, ja peruutuspaikoillekin on jo jonottajia, Ilola kertoo.

Musiikkia yleisölle tarjoavat tapahtumassa klo 11.30 harmonikkataiteilija Anna Schukov ja klo 13 Ukuleleorkesteri Saloha! johtajanaan Rauni Rokka.

– Viime vuonna tuli myös yllätysesiintyjiä. Eli sekin on mahdollista, ei voi tietää, Ilola hymyilee.

Ohjelmalliset myyjäiset Kauppakeskus Linjurissa (Vilhonkatu 12, Salo) 4. marraskuuta klo 10–15.

Merkkejä nuorison oleskelusta

Entiset Anttilan tavaratalon tilat Kauppakeskus Linjurin yläkerrassa ovat suuret ja autiot. Välillä joku kävelee tilojen halki, koska sitä kautta pääsee parkkihalliin.

Kun Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilola lakaisi keskiviikkona vanhaa tavaratalon lattiaa, roska-astiaan kertyi monenlaista.

– Tupakantumppeja, nuuskapusseja, karkkipapereita, limsatölkkejä… Niistä näkee, että nuoret viettävät täällä aikaa, hän toteaa.

Ilola sanoo, että Lasten Laulukaupungin väki on nuorista huolissaan.

– Ikäni lasten kanssa työtä tehneenä tunnen murhetta siitä, jos nuorilla ei ole mitään muuta paikkaa viettää aikaa kuin kauppakeskukset. Salon keskustassa on Nuorten keskus Steissi, mutta ei se ole aina auki. Onko mitään muuta paikkaa? hän kysyy.

– Heitän palloa päättäjien suuntaan, Ilola lisää.