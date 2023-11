Salon sairaalan hoitajat saivat ilmaismatkoja – Kela vaatii selvitystä

Tyks Akuutin Salon sairaalan sairaanhoitajat ovat pyytäneet ja saaneet omille vapaa-ajanmatkoilleen ilmaisia taksikuljetuksia Kela-kyytejä välittäviltä taksiyhtiöiltä Menevältä ja Taksi Helsingiltä.

Turun Sanomien tietojen mukaan kolmessa tapauksessa joukko sairaanhoitajia sai tilatakseilla ilmaiskuljetuksen Salon sairaalalta Turun satamaan ja takaisin, kun he lähtivät työporukalla laivaristeilylle vapaa-ajanviettoon.

Ensimmäinen kerta oli viime vuoden maaliskuussa, toinen kerta viime vuoden syksyllä ja kolmas kerta viime toukokuussa. Ainakin kahdella jälkimmäisellä kerralla matkalaisten kuljettamiseen on tarvittu kolme tilataksia. Aloite on tullut aina hoitajilta, jotka ovat tiedustelleet Menevältä ja Taksi Helsingiltä, voisivatko ne sponsoroida heidän tyky-päiväänsä ilmaisilla kuljetuksilla Turun satamaan ja takaisin.

Menevän verkkosivuilla olevan laskurin mukaan matka Salon sairaalalta Turun Linnasatamaan taksilla maksaa yhteen suuntaan 119 euroa 1–4 hengen autolla ja 148 euroa 5–7 hengen autolla. Hoitajille tehdyn lahjoituksen arvo on ollut sama kuin kolmella tilataksilla kahteen suuntaan tehdyn matkan arvo eli Menevän laskurin mukaan siis noin 900 euroa.

Menevän myynti- ja markkinointijohtaja Arto Peisa toteaa, että Salon sairaalan henkilökuntaa varten luotu käytäntö on ainutkertainen koko maassa. Peisan mukaan ainakaan Menevä ei ole sopinut ilmaiskuljetuksista yhdenkään muun terveydenhuollon toimijan kanssa muualla Suomessa.

Järjestely herättää kysymyksiä lahjonnasta. Esimerkiksi oikeusministeriön korruption vastainen ohjeistus toteaa, että edun saaminen voi vaarantaa kansalaisten luottamuksen julkishallintoon, jos se edes teoriassa voi vaikuttaa päätöksiin.

Vuoden 2022 alusta lähtien Kelan korvaamat taksimatkat on tilattu Varsinais-Suomessa joko Menevältä tai Taksi Helsingiltä. Potilas saa itse valita kumman palveluntarjoajan tilausvälityskeskuksesta taksi tilataan. Monissa tapauksissa päätöksen tekee kuitenkin hoitohenkilökunta potilaan puolesta.

TS:n tietoon ilmaiskuljetukset tulivat alun perin pelkästään Menevän ja Salon sairaalan hoitajien välisenä järjestelynä. Järjestelyn paljastaneiden tahojen mielestä lahjonnan tunnusmerkit täyttävä käytäntö asetti hoitajat kiitollisuudenvelkaan Menevälle ja antoi sille epäreilua kilpailuetua suhteessa Taksi Helsinkiin.

Se selittää, miksi myös Kela on kiinnostunut Menevän ja Salon sairaalan hoitajien kuljetusjärjestelyistä. Peisan mukaan Kela on lähestynyt Menevää ja vaatii yhtiöltä selvitystä siitä, miksi se on kyydinnyt Salon sairaalan hoitohenkilökuntaa ilmaisilla kuljetuksilla.

Myöhemmin Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoi Turun Sanomille, että myös Taksi Helsinki on antanut ilmaiskuljetuksia Salon sairaalan hoitohenkilökunnalle.

Pentikäisen mukaan Taksi Helsinki on kyydinnyt Salon sairaalan hoitajat Turun satamaan ja takaisin ilmaiseksi yhden kerran maaliskuussa 2022.

Vasta sen jälkeen yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Pentikäinen toteaa, että hänen mielestään järjestely ei ole ollut asiallinen. Hän lisää, että Taksi Helsinki ei tule enää tällaisiin pyyntöihin suostumaan niin kauan kuin hän on yhtiön toimitusjohtaja.

– En pidä tällaista toimintatapaa asiallisena eikä se kuulu nykypäivän liike-elämään. Pahimmillaan tällainen toiminta vääristää kilpailua. Emme pidä tällaista hyväksyttänä toimintatapana, mutta maaliskuussa 2022 me olemme siihen suostuneet hoitajien pyynnöstä. Taustalla on se, että heidän työhyvinvointibudjettinsa on hyvin rajallinen, joten he lähestyivät meitä ja pyysivät sponsorointia tyky-päivälleen, Pentikäinen toteaa.

Peisan mukaan Menevässä on Kelalta tulleen selvityspyynnön jälkeen päätetty kiristää linjaa sidosryhmien sponsoroinnin suhteen.

– Ennen päätöksiä sponsoroida sidosryhmiä tehdään selvitys, onko kyseessä taho, jota velvottaa laki tai muut säännöt erilaisten lahjojen tai sponsorihyödyn vastaanottamisesta, Peisa toteaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) Tyks-sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pietilä kertoi pienen selvittelyn jälkeen, että kyse on ollut Tyks Akuutin Salon sairaalan henkilökunnan vapaa-ajanmatkoista. Pietilän mukaan palvelualuejohtaja ja koordinoiva ylihoitaja myös sanoivat kuulevansa asiasta ensimmäistä kertaa.

– Tässä ei ole [henkilökunnan puolelta] ehkä ihan loppuun asti mietitty, miltä tämä ulospäin näyttää. Ymmärrän sen, jos tämä on ulkopuolisen silmiin vaikuttanut siltä, että hoitajiimme on yritetty vaikuttaa, Pietilä kommentoi.