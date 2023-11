Salon senioritalosta ei tulekaan senioritaloa – hanke odottaa edelleen Aran rahoituspäätöstä

Salon Alhaisiin suunniteltu niin kutsuttu senioritalo korvaa Kukonkallion hoivakodin ja samassa kiinteistössä toimivan Rauhalan lyhytaikaishoitoyksikön. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelulautakunta hyväksyi tällä viikolla osaltaan senioritalon toiminnallisen suunnitelman. Varhan suunnitelmissa senioritalo kulkee nimellä Salon uudiskohde.

Hyvinvointialueen lähivuosien investointisuunnitelmassa senioritalon piti korvat myös Hintan hoivakoti. Senioritalon on kuitenkin määrä valmistua vuoden 2026 lopulla. Varhan ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtajan Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan Hintta poistunee käytöstä jo aikaisemmin.

– Hintassa on käytössä enää kymmenen pitkäaikaishoitopaikkaa, ja se todennäköisesti korvataan muulla tavoin jo ennen Alhaisten kohteen valmistumista, hän sanoo.

Alhaisten ”uudiskohde” on ensimmäinen Saloon tuleva yksikkö, joka vastaa sekä valtakunnallisia vaatimuksia että Varhan palvelurakenteen tavoitteita.

– Uudessa yksikössä vähennetään ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja, ja sinne luodaan yhteisöllisen asumisen palveluun soveltuvat tilat, kertoo Pöyhönen.

– Tällaiset hybridiyksiköt mahdollistavat asukkaiden ja henkilökunnan siirtymisen joustavasti asumispalveluiden välillä. Tämä taas mahdollistaa asumisen pysyvyyden palvelutarpeen lisääntyessä ja tehostaa henkilöstön käyttöä.

Uudessa kiinteistössä yhteisölliseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja saatetaan aluksi käyttää Kukonkalliolta siirtyvien asukkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoina.

Oikeastaan Alhaisiin suunniteltu senioritalo ei olekaan senioritalo. Senioritalolla näet tarkoitetaan virallisesti asuintaloa, jossa on ikäihmisille suunniteltuja vuokra- tai omistusasuntoja. Senioritaloissa ei yleensä ole omaa henkilökuntaa tai palveluja, vaan ne tilataan ulkopuolelta.

Senioritalon sijaan Alhaisiin tulee hybridiyksikkö, jossa on sekä yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista palveluasumista.

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää, ja siihen kuuluvat asuminen ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta. Lisäksi asiakkaalle myönnetään palvelutarpeen perusteella kotihoidon palvelua ja tukipalveluita. Asiakkailla ei ole säännöllistä avun tarvetta yöaikaan.

Ympärivuorokautinen hoito taas on tarkoitettu ihmiselle, joka tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden ja joka ei voi enää asua omassa kodissaan. Ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä on henkilökuntaa paikalla koko ajan.

Kukonkalliossa on runsaat sata asukasta. Senioritaloon tulee 60 ympärivuorokautista ja 50 yhteisöllisen asumisen paikkaa, yhteensä 110 paikkaa.

Hanke odottaa edelleen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran avustusta. Arasta saadun tiedon mukaan päätöstä ei tehdä enää tämän vuoden puolella.

Huolestuttavaa on, että Aran määrärahat ovat vähenemässä. Varhan viesti Aralle on joka tapauksessa, että Alhaisten uusi yksikkö on hyvinvointialueelle tärkein.

Senioritalon rakennuttaa Suomen Hoiva ja Asunto Oy, ja hyvinvointialue on vuokralla kiinteistössä.

Salon kaupungin alueella on laitospalvelun asukaspaikkoja neljässä yksikössä yhteensä 229. Niistä on käytössä 170. Laitospalvelua on Hintassa, Kukonkalliolla, Alholan hoivakodissa ja Halikkokodissa.

Osa paikoista on Pöyhösen mukaan poissa käytöstä kiinteistöön liittyvien ongelmien ja osa henkilökuntapulan takia.

Laitospalvelusta eli varsinaisista vanhainkodeista pitää vanhuspalvelulain mukaan luopua vuoden 2027 loppuun mennessä. Silloin vielä sosiaalihuollon laitoshoidossa olevat asiakkaat siirtyvät ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, joka vastaa nykyistä tehostettua palveluasumista.

Pitkäaikaista laitoshoitoa voidaan vuodesta 2028 lähtien järjestää vain terveydenhuollon laitosyksiköissä, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.