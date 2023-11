Vasta Salon Seudun Sanomien jutut herättivät pankin tutkimaan tilitoimiston rahaliikennettä: pankin sisältä tulleet tiedot tuovat uusia paljastuksia

Someron Säästöpankki alkoi selvittää kavalluksista epäillyn tilitoimiston ja sen isännöimien taloyhtiöiden rahaliikennettä vasta sen jälkeen, kun Salon Seudun Sanomat oli tuonut väärinkäytösepäilyt julki lehdessä 2. syyskuuta. Tämä selviää asiakirjoista ja viesteistä, jotka Salon Seudun Sanomat on saanut pankin sisältä.

Lehti julkaisi toisen juttunsa tilitoimistoon kohdistuvista petos- ja kavallusepäilyistä tiistaina 5. syyskuuta. Pankin sisältä tulleen tiedon mukaan Someron Säästöpankki lähetti seuraavana päivänä tilitoimistolle kirjeen, jossa kerrottiin pankin havainneen tämän tilillä tunnistamattomat tilitapahtumat.

Pankin kirjeessä mainittiin samat tilisiirrot, joista lehti kertoi ensimmäisessä aihetta koskeneessa jutussaan. Jutun mukaan huhtikuussa 2023 yhden rivitaloyhtiön tililtä oli siirretty tilitoimistolle 15 000 euroa ja kesäkuussa toisen rivitaloyhtiön tililtä 4 900 euroa. Pienempi summa oli saman tien siirretty Someron Vartioimisyhdistykselle.

Someron Säästöpankki pyysi tilitoimistoa antamaan ”välittömästi selvityksen tapahtumiin liittyvien varojen alkuperästä ja kyseisten liiketoimien tarkoituksesta”. Pankki vaati myös tositteita tai asiakirjoja, kuten kauppakirjoja tai kuitteja. Samalla pankki totesi, että se ei voi lakisääteisen asiakkaan tunnistamisvelvollisuutensa vuoksi sallia asiakassuhteen jatkumista, jos sillä ei ole selvyyttä varojen alkuperästä ja liiketoiminnan laadusta.

Pankki ilmoitti rajoittavansa tilitoimiston palveluja muualla kuin konttorissa niin kauan kunnes tilitoimisto antaa luotettavan selvityksen kyseisistä maksutapahtumista.

Tilitoimisto antoi vastineensa kuukauden kuluttua, 6. lokakuuta. Toimiston molempien osakkaiden allekirjoittamassa vastineessa todetaan tilitoimiston hakeneen maaliskuussa vahingonkorvausta, jota se ei ole vielä saanut. Vakuutusyhtiöltä haettu korvaus piti heidän mukaansa maksaa erään rivitaloyhtiön tilille maaliskuun loppuun mennessä. Yrittäjät kutsuivat tilitoimiston tilille taloyhtiöltä siirrettyä 15 000 euroa ”pikaiseksi lainaksi”, joka oli tarkoitus maksaa takaisin taloyhtiölle korkojen kera. Vastineen mukaan myös toiselta taloyhtiöltä nostettu 4 900 euroa ”tullaan palauttamaan korkoineen mahdollisimman pian”.

Tilitoimisto rahoitti 15 000 euron luvattomalla tilisiirrolla korvauksen, jonka se maksoi taloyhtiölle tämän reklamoitua tilitoimiston isännöinnistä. Tilitoimisto oli jäänyt kiinni taloyhtiön tililtä tehdyistä perusteettomista tilisiirroista. Korvauksen saanut asunto-osakeyhtiö oli vaihtanut isännöintitoimistoa ja selvittänyt kirjanpitoaan vuosilta 2018–2020 (SSS 5.9.2023). Taloyhtiö oli hyväksynyt tilitoimiston ehdottaman, korkoineen 14 175 euron suuruisen korvauksen.

Pankki ilmoitti 11. lokakuuta tarvitsevansa lisäselvityksiä. Se pyysi toimittamaan velkakirjan tai muun dokumentin, johon asunto-osakeyhtiöltä saatu 15 000 euron laina perustui. Lisäksi pankki huomautti, ettei vastineessa selvitetty lainkaan Someron Vartioimisyhdistykselle tehtyä tilisiirtoa.

Salon Seudun Sanomille toimitetuissa tiedoissa käsitellään myös taloyhtiöiden luottoja, joita isännöitsijä on nostanut. Väärinkäytöksistä epäilty isännöitsijä oli lokakuussa 2022 nostanut kerrostaloyhtiön 100 000 euron luoton Someron Säästöpankista. Pankkiin oli toimitettu tarkastamattoman ja allekirjoittamattoman yhtiökokouspöytäkirjan ote, jonka on todistanut oikeaksi isännöitsijän yhtiökumppani. Otteessa on vain hänen allekirjoituksensa. Ote ei sisällä lainkaan yhtiökokouksen lainapäätöstä.

Kohuisännöitsijä oli tehnyt luotonnostopäivänä Patentti- ja rekisterihallitukseen muutosilmoituksen. Siinä hän pyysi poistamaan virheellisesti ilmoittamansa asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen. Väärä jäsen oli hänen aviomiehensä. Puolisoilla on eri sukunimi. Samalla isännöitsijä ilmoitti rekisteriin hallituksen oikean kolmannen jäsenen.

Kohuisännöitsijän isännöimien taloyhtiöiden lainojen nosto oli aiemmin sujunut Someron Säästöpankissa jouhevasti. Esimerkiksi 10. tammikuuta 2023 isännöitsijä oli lähettänyt pankkivirkailijalle sähköpostin, jossa hän totesi haluavansa nostaa yhden kerrostaloyhtiön lainasta 30 000 euroa ja pyysi sitä tilille parin päivän kuluessa. Kolmen vartin päästä hänelle ilmoitettiin nostoerän olevan tilillä.

Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta ei ole tällä viikolla vastannut Salon Seudun Sanomien aiheesta esittämiin kysymyksiin. Lehti kysyi Sivirannalta jo aiemmin julkaistun jutun yhteydessä, miksi pankki ei ole puuttunut tilitoimiston ja taloyhtiöiden poikkeavaan rahaliikenteeseen (SSS 2.11.2023).

– Asunto-osakeyhtiön rahankäytöstä vastaa taloyhtiön hallitus. Säästöpankki noudattaa sääntelyä ja valvoo ja seuraa muun muassa poikkeavia liiketoimia. Pankilla on myös lain edellyttämät riskienhallintamenetelmät ja -ohjeet, Siviranta vastasi tuolloin.

Salon Seudun Sanomat on nähnyt kaikki asiakirjat ja sähköpostit, joihin tässä jutussa viitataan.