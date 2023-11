Paikku, sähköt ja lämmitys käyvät Salon kukkarolle – kaupunki julkaisi suurimmat laskuttajansa

Liikenne, sähkö, lämpö ja elintarvikehankinnat nousevat kärkeen, kun Salon kaupungin suurimmat laskuttajat kootaan yhdelle listalle.

Salo julkaisi hiljattain ostolaskunsa tammi–kesäkuulta 2023. Ajatuksena on, että ostolaskut julkistetaan jatkossa säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Salon Seudun Sanomat keräsi alkuvuoden ostolaskuista listan 25 suurimmasta laskuttajasta. Jokainen laskutti kaupungilta vähintään 200 000 euroa.

Salon suurin laskuttaja oli alkuvuonna J. Vainion Liikenne Oy, jonka laskujen loppusumma nousi lähes kahteen miljoonaan euroon.

Laskutukselle on yksinkertainen selitys: Vainion Liikenne voitti Salon paikallisliikenne Paikun liikennöinnin edellisessä kilpailutuksessa kokonaan itselleen. Aiemmin Paikkua ajoivat Vainion lisäksi Turun linja-autoilijoiden osakeyhtiö TLO ja Tilausliikenne Raasepori Oy.

Vainion bussit kuljettavat salolaisia ainakin vuoden 2025 kevääseen asti.

– Paikun kustannukset ovat noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi Vainion Liikenteellä on vähän koulukuljetuksia Kuusjoella, ja tilausajoa, joita kaupungin palvelualueet ovat kilpailuttaneet erikseen, Salon liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola kertoo.

Toiseksi suurin laskuttaja listalla on TTA-Group Oy, joka on tutumpi nimellä Halikon Liikenne. Se ajaa noin kaksi kolmasosaa Salon koulukyydeistä.

– Tilausajona ajettavat koulukyydit maksavat noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Halikon Liikenne ajaa siitä kaksi kolmasosaa. Toinen suuri kuljettaja on Salon Tilausmatkat Oy, joka kiertää varsinkin Perniössä. Tilausmatkat ajaa myös koko kaupungin palveluliikenteen, Tanja Ahola kertoo.

Liikenteeseen voinee laskea myös Salon osakkuuden Turun Tunnin Juna Oy:ssä. Kaupunki on sitoutunut rahoittamaan hankeyhtiötä 3,74 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2024. Kuluvan vuoden talousarviossa tarkoitukseen on varattu 1,3 miljoonaa euroa.

Sähköön ja lämmitysöljyyn kuluu isot summat

Salon kaupungilla on yli 300 rakennusta, joista kolmisenkymmentä lämpiää edelleen öljyllä. Kaupunki on suuri sähkön ja lämmitysöljyn käyttäjä.

Pelkästään tilapalvelujen hoidossa olevat kiinteistöt söivät yli 20 000 megawattituntia sähköä viime vuonna. Tämä maksoi kaupungille reilut 2,2 miljoonaa euroa.

Salo ostaa tällä hetkellä sähkönsä Vaasan Sähkö Oy:ltä. Siirrosta vastaa Caruna Oy. Alkuvuonna sähköstä maksettiin yli 600 000 euroa ja sen siirrosta runsas miljoona.

Kaupungin nykyinen sähkösopimus on voimassa vielä vuoden 2024. Uusi kilpailutus tehdään loppuvuoden aikana.

Lämmitysöljyä kaupunki kulutti viime vuonna noin 465 kuutiota. Öljy hankitaan tällä hetkellä Lämpöpuisto Oy:ltä eli Shelliltä, joka laskutti alkuvuonna kaupunkia yli 270 000 eurolla. Nykyinen Hansel Oy:n kilpailuttama sopimus päättyy maaliskuussa, ja uusi kilpailutus on edessä lähiaikoina.

Kaukolämpöä Salo käytti viime vuonna noin 27 500 megawattituntia. Lämmöstä maksetaan runsaat 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lämmön toimittaa kaupungin oma yhtiö, Salon Kaukolämpö Oy.

Salon suurin kaukolämmön kuluttaja on uimahalli, jonka lämmitys maksaa noin 85 000 euroa vuodessa. Ylivoimaisesti suurin öljysyöppö taas on Hintan hoivakoti, jonka lämmitys vie öljyä vuodessa noin 70 kuutiota, 66 000 euron verran.

Ruokaa ja kirjanpitoa

Elintarvikehankinnat ovat Salon kokoisessa kaupungissa suuri menoerä. Kaupunki hankkii elintarvikkeita noin 2,75 miljoonalla eurolla vuodessa.

Viime vuonna summa oli vielä 700 000 euroa suurempi. Lasku pieneni vuodenvaihteessa, kun hoivaruuan valmistus siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen takia Kaarea Oy:lle.

Salo kilpailutti elintarvikehankintansa vuonna 2021, ja paikallinen Kimmon Vihannes Oy nousi suurimmaksi toimittajaksi. Kimmon Vihannes laskutti kaupunkia alkuvuonna yli 700 000 eurolla. Muita isoja elintarviketoimittajia listalla ovat Kesko Oyj ja Atria Suomi Oy.

Talous- ja palkkahallintoaan Salo ulkoisti vuonna 2012 ja siirsi 35 työntekijäänsä kuntien omistamalle Kunnan Taitoa Oy:lle. Myöhemmin Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy sulautuivat Sarastia Oy:ksi. Salo ostaa yhtiöltä edelleen talous- ja henkilöstöpalveluita, esimerkiksi palkanlaskentaa ja kirjanpitoa.

Sarastia olikin alkuvuonna Salon kuudenneksi suurin laskuttaja, jonka lasku oli lähes 800 000 euroa.

Laskuja tulee myös koulukirjoista ja päivähoidosta

Kirjavälitys Oy toimittaa oppikirjat ja oheismateriaalit Salon esi- ja perusopetukseen sekä toisen asteen kouluihin.

Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kautta taas kiertävät Salon kone- ja laitevuokrat sekä luottokorttilaskut.

Touhula Leikki Oy, Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona ja Päiväkoti Satumaa ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta Salon varhaiskasvatus tekee palveluseteliostoja. Tosin Päiväkoti Satumaa ei näy nimenä tämän jutun yhteydessä olevalla listalla, vaan laskuttajan nimi on Sastamalassa toimiva KlapiTila Oy. Sen päätoimiala on puunkorjuu, ja Päiväkoti Satumaa on yrityksen sivutoiminimi.

Länsirannikon Työterveys Oy kertoo jo nimellään, että Salo ostaa yhtiöltä työterveyspalveluita. Kaupunki on myös yksi yhtiön omistajista.

Yrityssalo Oy on Salon elinkeinoyhtiö. Salon Seudun Työkeskus Oy on puolestaan Salon, muutamien muiden kuntien ja seudulla toimivien yhdistysten omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka tuottaa työllistämis- ja kuntoutuspalveluita osatyökykyisille henkilöille.

Varsinais-Suomen Liitto on kuntayhtymä, ja sen lasku on Salon jäsenyysmaksu. Asfaltti Alfa Oy tekee nimensä mukaisesti päällystystöitä kaupungille. Crayon Oy ja Lounea Yritysratkaisut Oy kuuluvat kumpikin Salon ict-palveluiden toimittajiin. Joonaksen Piha ja Puu on Perniössä toimiva yritys, joka tekee kaupungin sopimustoimittajana muun muassa työkonepalveluita ja katujen kunnossapitotöitä.

Palvelujen ostot ovat noin viidennes Salon budjetista