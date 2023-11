Salon työttömyys ennallaan

Salon työttömyysluvut ovat pysyneet käytännössä ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. Tämän vuoden lokakuussa työttömiä oli 2 039 eli yhdeksän enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Työttömyysprosentti on noussut 8,7:stä 8,8:aan.

Koko Varsinais-Suomessa työttömänä oli lokakuun lopussa 20 200 ihmistä. Lomautusten määrän kasvu 300 ihmisellä lokakuussa nosti työttömyyttä hieman syyskuuhun verrattuna. Vuoden takaisesta lomautettujen määrä nousi 400:lla ihmisellä 1700:aan. Nousua on 27 prosenttia.

Vuotta aiemmasta työttömien määrä on kaikkiaan noussut 700:lla eli neljällä prosentilla Varsinais-Suomessa. Koko maassa työttömien määrä nousi samassa ajassa kymmenellä prosentilla.

Koko maan työttömyysprosentti on 9,7. Varsinais-Suomessa vain Turussa on tätä korkeampi työttömyysaste, 11,5 prosenttia. Varsinais-Suomen työttömyysprosentti on 8,7.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä on laskenut lähes 40 prosentilla Varsinais-Suomessa viime vuoden lokakuusta. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna lokakuun aikana 8 800, joista 4 800 oli uusia. Salossa avoimia työpaikkoja oli lokakuun lopussa 340, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 354.

V-S kartta kunnittain:

Avoimet työpaikat kunnittain, pylväsdiagrammi:

Työttömyyslukujen kehitys kunnittain, chart race:

Vertaile eri kuntien työttömyyskehitystä, viivadiagrammi:

Työttömyys, lokakuu 2023 (2022)

Näin työttömyys kehittyi

Kemiönsaari 6,7 % (7,3)

Koski 5,6 % (6,0)

Marttila 6,7 % (6,7)

Paimio 4,5 % (4,1)

Salo 8,8 % (8,7)

Sauvo 5,6 % (3,0)

Somero 7,4 % (6,9)