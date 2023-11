Salon Urheilukalastajista vuoden kalastusseura

Suomen Vapaa-ajankalastajat ry (SVK) on valinnut Salon Urheilukalastajat vuoden 2023 kalastusseuraksi.

Vapaa-ajankalastajat ry:n mukaan Salon Urheilukalastajat on kunnostautunut järjestämällä monipuolisesti, avoimia kalastustapahtumia, jotka ovat sisältäneet myös moderneja kalastuskilpailuja, joissa saaliin voi mittauksen jälkeen vapauttaa. Erityistä kiitosta annettiin ”Mimmit kalastaa” -tapahtumien ja nuorisoleirien aktiivisesta järjestämisestä..

– Kirsikkana kakussa Salon Urheilukalastajien toiminnassa on vastuu Klippulan leirikeskuksen toiminnan pyörittämisestä. Kun kaupunki oli luopumassa leirikeskuksesta, Salon Urheilukalastajat otti vetovastuun leirikeskuksen pyörittämisestä. Siten se on tarjonnut myös muille seuroille ja vapaa-ajankalastajapiirille mahdollisuuden järjestää joko omia tai yhteisiä kalastusleirejä hyvien kalavesien äärellä”, toteaa valinnan tehnyt viestintätoimikunta tiedotteessa.

Salon Urheilukalastajat ry on vuonna 1955 perustettu kalastusseura, joka on viime vuosina kasvanut lähes 300 jäsenen seuraksi. Salon Urheilukalastajien pitkäaikainen puheenjohtaja Kari Järvi arvioi, että valintaan vuoden kalastusseuraksi on vahvasti vaikuttanut seuran vuosikymmenien mittainen työ erityisesti nuorten, mutta myös aikuisten innostamisessa kalastusharrastuksen pariin.

– Tärkeää on, että esimerkiksi nuorten kerhoiltojen ohjelmaa suunniteltaessa kuunnellaan ensin, mitä nuoret itse haluavat, ja sisältö päätetään vasta sitten, Järvi korostaa.

Myös nuorille suunnatut kalastusleirit ja kouluihin suunnattu Kalakummitoiminta ovat merkittävä osa Salon Urheilukalastajien nuorisotoimintaa.

Yksi uusimmista toimintamuodoista Salon Urheilukalastajilla on Mimmit kalastaa -tapahtumien järjestäminen. Niiden aiheita on Järven mukaan mietitty sillä mielellä, että ne todellakin kiinnostaisivat naisia ja tyttöjä.

– Osanottajia on ollut hyvin ja naiset ovat olleet innostuneita. Myös moni on heistä liittynyt seuramme jäseneksi, Järvi kertoo.

Hänen mukaansa seuran vireä toiminta on myös näkynyt myönteisesti jäsenmäärissä.

– Kun nelisen vuotta sitten meillä oli parisen sataa jäsentä, niin nyt jäseniä on noin 290. Ensi vuonna tähtäämme 300 jäsenen rajan rikkomiseen, Järvi sanoo.