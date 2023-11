Salon Urheilutalolla järjestetään tammikuussa uudenlaiset messut

Salon Messut järjestetään tuttuun tapaan tammikuussa, mutta tänä vuonna niiden rinnalla nähdään jotakin aivan uutta.

Salo2024-messut pidetään Salohallissa 13.–14. tammikuuta, ja samaan aikaan 14. tammikuuta Salon Urheilutalon täyttävät Juhla- ja häämessut. Molempien messujen järjestäjänä on Salon Seudun Elinkeinomessut ry, ja samalla pääsylipulla pääse tutustumaan kumpaankin tapahtumaan.

– Juhla- ja häämessut yhdistävät juhlien järjestäjät ja palveluntarjoajat saman katon alle. Näytteilleasettajiksi on tulossa palveluntarjoajia kaikilta mahdollisilta aloilta, jotka liittyvät juhlien järjestämiseen, kertoo Juhla- ja häämessujen myyntipäällikkö Tiia Kaartovuori-Knaapinen.

Salo2024-messuilla on yhteensä 140 messupaikkaa, jotka on lähes kaikki jo varattu. Myös Juhla- ja häämessut täyttyvät hyvää vauhtia. Urheilutalossa on 56 messupaikkaa, joista jo yli puolet on varattu.

Juhla- ja häämessuille on tulossa muun muassa paikallisia kukkakauppoja, vaateliikkeitä, pitopalveluja, juhlatiloja ja valokuvaajia sekä juhlakuljetuksiin, kattaukseen ja somistamiseen liittyviä näytteilleasettajia.

– Tarkoituksemme on houkutella messuille kävijöitä myös pääkaupunkiseudulta, sillä Salossa juhlien järjestäminen on edullisempaa kuin siellä. Pääkaupunkiseutulaiset käyttävät salolaisia juhlatiloja ja juhlapalveluja nyt jo, mutta koetamme saada siihen vielä lisää buustia, sanoo Salon Seudun Elinkeinomessujen johtokunnan puheenjohtaja Jukka Alanko.

– Ja yhtä tärkeää on tietysti kertoa myös salolaisille, millaista tarjontaa täällä on, hän lisää.

Idea Juhla- ja häämessujen järjestämiseen tuli Alangon mukaan Salon kaupungilta, tapahtumakoordinaattori Karolina Blomilta. Messuprojektin vetäjäksi löytyi Tiia Kaartovuori-Knaapinen, joka näkee, että juhlamessuille on tilausta.

– On ihanaa, miten innostuneesti paikalliset yrittäjät ovat suhtautuneet tähän ideaan, Kaartovuori-Knaapinen iloitsee.

Messujen tavoite on inspiroida ja auttaa kaikenlaisten juhlien järjestäjiä, polttareista häihin ja syntymäpäiviin. Kaartovuori-Knaapisen tavoitteena on luoda Urheilutalolle teemaan sopiva tunnelma erilaisilla somisteilla ja ohjelmanumeroilla.

– Odotan jo, että pääsisin laittamaan paikkoja kauniiksi, hän hymyilee.

– Haluan, että tästä tulee elämyksellinen ja juhlan tuntuinen messutapahtuma, jossa kävijä pääsee myös itse osallistumaan ja hypistelemään. Tulossa on esimerkiksi työpajoja, hän kertoo.

Ohjelmalavalla nähdään kaksi muotinäytöstä, josta toinen esittelee rennompaa juhlapukeutumista ja toinen suuren juhlan asuja. Musiikkia lavalle tulee esittämään popyhtye Younghearted.