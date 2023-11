Kymmenien miljoonien arvoista sähkövarastoa havitellaan Saloon: Helios Nordic haluaa Hämeenkylän sähköaseman naapuriksi

Salon Hämeenkylään suunnitellaan jopa 50 megawatin sähkövarastoa, jossa voitaisiin varastoida energiaa lyhyitä aikoja.

Asialla on suomalainen Helios Nordic Energy Finland Oy, joka haluaa vuokrata Salon kaupungilta vajaan hehtaarin maata Hämeenkyläntien varresta.

Vuokrattava alue sijaitsee parhaillaan remontoitavan Hämeenkylän sähköaseman naapurissa. Sähköaseman omistaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy. Salon kaupunkikehityslautakunta käsittelee 30 vuoden vuokrasopimusta kokouksessaan tiistaina.

Helios Nordicin päätoimipaikka on Ruotsissa, ja yhtiö kehittää laajamittaisia aurinkopuistoja ja sähkövarastoja Pohjoismaihin.

Hankekehitysjohtaja Markus Ehrström Heliokselta kertoo, että Salon hanke ei liity suoraan aurinkoenergiaan. Uusiutuvan energian kasvu on kuitenkin kaiken takana ja veturina.

– Uusiutuvan energian lisääntyminen lisää energiavarastojen tarvetta Suomessa, Ehrström sanoo.

Energiavarastoissa sähköä voidaan varastoida lyhyitä aikoja, mikrosekunneista muutamiin tunteihin. Ne voivat toimia kantaverkkoyhtiön reservinä, johon sähköä voidaan siirtää tai josta sitä voidaan palauttaa valtakunnan verkkoon.

– Muutaman tunnin säilytyksen turvin voidaan siirtää sähköä esimerkiksi yöstä päivään, jolloin siitä saa paremman hinnan, Ehrström havainnollistaa.

Sähkö varastoitaisiin käytännössä suuriin akustomoduleihin. Markus Ehrström ei vielä tiedä, tulisivatko Hämeenkylään suunnitellut akustot halleihin katon alle vai olisivatko ne konteissa taivasalla.

– Laitetoimittajilla on erilaisia ratkaisuja. Hankkeen yksityiskohdat tarkentuvat suunnittelun myötä. Menee todennäköisesti vuoteen 2025, ennen kuin rakentaminen aloitetaan. Hanke vaatii myös luvituksen, Ehrström arvioi.

Hänen mukaansa investoinnin rahallinen arvo on joka tapauksessa kymmeniä miljoonia euroja. Energiavaraston pitäisi toimia vuosikymmeniä.

– Akkujen elinikä pitenee koko ajan. Nyt puhutaan noin 15 vuodesta, minkä jälkeen niitä voidaan päivittää.

Energiateollisuus ry:n salolainen johtaja Pekka Salomaa pitää Helios Nordicin suunnittelemaa sähkövarastoa kokoluokaltaan "tosi isona" ja sen paikkaa sähköaseman kyljessä hyvänä.

Salomaan mukaan sähkövarastojen tarve liittyy energiantuotannon muutokseen. Suomessa tuotetaan sähköä yhä enemmän ydinvoiman, tuulivoiman ja aurinkovoiman yhteistyöllä.

Ydinvoima tuottaa tasaisesti lukuun ottamatta huoltokatkoja ja häiriöitä. Jatkuvasti kasvavan tuuli- ja aurinkoenergian tuotto taas riippuu pitkälti olosuhteista.

– Sähköjärjestelmä tarvitsee jotain, joka joustaa. Silloin voidaan käyttää esimerkiksi tällaisia varastoja, Salomaa kertoo.

Suomessa on vireillä lukuisia sähkövarastoja, ja liikkeellä on useita eri yhtiöitä. Esimerkiksi Kemiönsaarelle suurta aurinkovoimalaa suunnitteleva IBV Suomi Oy on kertonut aikovansa rakentaa 50 megawatin energiavaraston Kalantiin Uudessakaupungissa (SSS 21.10).

Myös Helios Nordicilla on Markus Ehrströmin mukaan vireillä muita vastaavia energiavarastoja Suomessa.

– Niistä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Pekka Salomaan mukaan sähkövarastot voivat osallistua erilaisille markkinoille. Niitä hallinnoivat yhtiöt voivat esimerkiksi ostaa sähköä halpoina tunteina ja myydä sitä takaisin markkinoille kalliimman pörssisähkön aikana.

Yhtiöt voivat tarjota varastokapasiteettiaan myös kantaverkkoyhtiölle, joka voi tarvita hyvinkin lyhytaikaista varastointia.

– Osa on manuaalista: Fingrid voi pyytää, että voisitteko te lisätä energianottoa sovittuna aikana. Siirto voi olla myös automaattista, jolloin sähköä varastoidaan taajuuden noustessa ja palautetaan verkkoon taajuuden laskiessa. Säätö- ja reservimarkkinoilla varastointi on hyvin lyhytaikaista. Puhutaan mikrosekunneista 15 minuuttiin yltävästä ajasta, Pekka Salomaa selvittää.