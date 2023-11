Salossa vietetään puolet vuodesta pimeydessä

Juuri nyt Salossa eletään vuoden pimeintä aikaa. Tällä hetkellä – sunnuntaina 19.11. – pimeyttä on Salossa 16 tuntia 52 minuuttia, eli 70 prosenttia vuorokaudesta on pimeyttä. Aurinko laskee kello 15.47, ja se on noussut kello 8.38.

Vuoden pimein päivä on talvipäivänseisauksena 22.12, jolloin aurinko nousee Salossa kello 9.34 ja laskee kello 15.18. Pimeyttä kestää 18 tuntia 16 minuuttia, jolloin 76 prosenttia vuorokaudesta on pimeää.

Talvipäivänseisauksena Salo on viiden minuutin verran valoisampi kuin Somero ja Koski Tl. Turkuun ja Paimioon verrattuna Salon pimein päivä on yhden minuutin verran valoisampi, kun taas sauvolaiset joutuvat kestämään yhden minuutin verran salolaisia enemmän valoa.

Marttila taas on peräti 9 minuuttia Saloa pimeämpi, Helsinki 4 minuuttia. Kemiönsaari on Saloa 5 minuutin verran valoisampi.

Vähiten pimeyttä Salossa on kesäpäivänseisauksena, joka on ensi vuonna 20. kesäkuuta. Silloin pimeyttä saadaan vain 4 tuntia 59 minuuttia – eikä sekään ole kunnolla pimeää vaan tähtitieteen käyttämien määritelmien mukaan hämärää.

Entä kuinka monta tuntia pimeyttä Salossa on vuodessa? Periaatteessa vastaus on yksinkertainen: Salossa on ihan yhtä pimeää kuin kaikkialla muuallakin maapallolla.

– Jos pimeäksi ajaksi lasketaan se, kun aurinko on taivaanrannan alapuolella, sellaista aikaa on kaikkialla maapallolla vuoden mittaan saman verran eli tasan puolet vuoden tunneista, selittää Tiera Laitinen Ilmatieteen laitokselta.

Tosin pohjoisilla seuduilla iso osa tästä pimeästä ajasta on Laitisen mukaan eriasteista hämärää. Tähän aikaan vuodesta hämärää on noin tunnin verran auringon laskettua ja tunti ennen sen nousua, ja jos sää ei pimennä maisemaa, ulkona näkee vielä liikkua ja tehdä vaikka pihahommia.

Suomessa on totuttu voivottelemaan pimeyttä, vaikka siitä olisi paljon iloa. Pimeydessä katsellaan tähtitaivasta ja maailmankaikkeuden äärettömyyttä. Pimeässä lepäillään ja yksinkertaistetaan elämää, eikä sotkuja huomaa. Pimeys ruokkii mielikuvitusta, ja eri aistit terävöityvät. Jouluvalot eivät näyttäisi miltään kirkkaassa päivänpaisteessa eikä kesä tuntuisi ihanalta, jos sitä olisi aina.

Artikkeli on osa marraskuun Pimeyden vallassa -juttusarjaa, johon Salon Seudun Sanomat keräsi synkkiä, pelottavia tai pimeytensä vuoksi kiehtovia ilmiöitä ja tapahtumia Salosta.