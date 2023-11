SalPa kutsuu Saloon nuoren miljonäärin, Daruden ja halpakaupan keisarin – bisnesfestivaali on tulossa jäädäkseen

Salon Palloilijoiden jalkapallon edustusjoukkueen taustayhtiö Swan Business & Sports Oy järjestää tammikuussa bisnestapahtuman Salo IoT Campuksella. Menestysyrittäjät Bisnesfestivaali -nimisessä tapahtumassa kuullaan useita eri menestysyrittäjien tarinoita uran varrelta.

– Festivaalin tavoitteena on nostaa esiin yrittäjyyden teemaa ja rohkaista ihmisiä lähtemään yrittäjiksi. Tapahtuma on tarkoitettu niille, jotka syttyvät yrittäjyydestä, haaveilevat siitä tai hakevat kasvua yritykselleen. Tapahtuma on hyvä paikka verkostoitua ja hakea uusia asiakkaita omalle yritykselle, Swan Business & Sports Oy:n toimitusjohtaja Tero Karinti kertoo.

Karintin mukaan bisnesfestivaalista on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva tapahtuma.

– Tapahtumalla halutaan luoda elinvoimaa ja kiinnostavuutta Salon alueelle.

Ääneen tapahtumassa pääsevät Tokmannin kasvattajana tunnettu Kyösti Kakkonen, Leijonan Luola -ohjelmasta tuttu nuori miljonääri Jenni Kynnös, yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä artistiyrittäjistä Ville ”Darude” Virtanen sekä vielä julkistamaton tähtiyrittäjä.

– Itse asiassa heidät kaikki oli helppo saada mukaan puhujiksi tapahtumaan, Karinti iloitsee.

Bisnesfestivaaliin myydään lippuja ja tapahtumaan mahtuu 250 henkilöä. Hinnat sisältävät pääsylipun lisäksi alkumaljan ja illallisen. Bisnesfestivaalia varten Iot Campukselle rakennetaan kokonaan uusi tapahtumatila. Tapahtumaa on mahdollista seurata myös maksulliselta striimiltä.

– Illan päättävään after party -osioon on tulossa yllätysnumero. Lisäksi ohjelma on monipuolistunut entisestään ohjelmistopuolen yritysten paneelikeskustelulla, Karinti kertoo.

Karinti laskee, että lippuja tapahtumaan on myyty tähän mennessä ”sadan hujakoilla”.

– SalPan varainhankintamuotona tapahtuma näyttelee merkittävää osaa. Ensi kauden lopullisen budjetin kasaaminen on vielä kesken, mutta prosentuaalisesti puhutaan kaksinumeroisesta luvusta.

Karintin mukaan SalPan päättyneen kauden kokonaisbudjetti oli noin 300 000 euroa. SalPa pelasi maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ja jatkaa siellä myös ensi kaudella.

– Pyrimme kasvattamaan budjettia ensi kaudeksi 10–15 prosentilla. Markkinat kuitenkin sanelevat lopulta mahdollisen kasvun. Talousnäkymät ovat hieman harmaat tällä hetkellä, Karinti myöntää.

Karinti kuitenkin kiittelee salolaisia yrityksiä, jotka haluavat olla tukemassa paikallista urheilua.

– Yrityksillä on halua pysyä mukana myös ensi kaudella. Kysymysmerkit liittyvät lähinnä sponsorointieurojen lisäämiseen, siihen yritykset eivät välttämättä uskalla lupautua tällä hetkellä.

Menestysyrittäjät Bisnesfestivaali Salo IoT Campuksella 18.1.2024 klo 17–22.