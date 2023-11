SalPan päävalmentaja Tero Suonperä sai syyskuisena tiistaina toimittajalta viestin, jonka jälkeen hän tiesi: ”Saan muuten tänään potkut!”

Tiistai 26. syyskuuta.

SalPan päävalmentaja Tero Suonperä oli aloittanut normaalin työpäivän. SalPa oli lauantaina hävinnyt Pietarsaaressa heikon esityksen jälkeen Jarolle 1–3. Tappiosta huolimatta sarjapaikka Ykkösessä oli käytännössä varma.

Jaro-ottelun jälkeen joukkue ja pelaajat olivat pitäneet keskenään palaverit. Sen viesti oli selvä: joukkue tekee kaikkensa, että kaudesta jää hyvä muisto. Maanantaina Suonperä oli laatinut ottelusuunnitelmaa keskiviikon KPV-otteluun, käynyt salolaiskouluissa jakamassa lippuja matsiin ja vieraillut myös SalPan juniorien harjoituksissa.

Jokin tuntui silti oudolta.

Normaalisti seurajohto viestitteli ja soitteli pelin jälkeen Suonperän kanssa, mutta Jaro-tappion jälkeen ei kuulunut mitään.

Suonperä oli pyytänyt mediavastaavaa tekemään videokoosteen SalPan kauden hienoimmista maaleista. Sitä olisi tarkoitus käyttää motivointikeinona ennen KPV-ottelua. Videostakaan ei kuulunut.

Silti Suonperällä ei ollut aavistustakaan, mitä päivä toisi tullessaan.

SalPa oli varoittanut tiistaiaamuna Salon Seudun Sanomien urheilutoimitusta, että seura julkaisisi merkittävän uutisen tiistaina kello 18. Käytäntö on normaali paikallislehden ja seuran välillä.

Muutama tunti varoituksen jälkeen Salkkarin toimittaja tiedusteli Suonperältä WhatsAppissa KPV-ottelun avauskokoonpanoa ja mahdollisia poissaolijoita. Suonperä lupasi palata asiaan tiistain harjoitusten jälkeen. Kun toimittaja viestitti, että SalPalta onkin tulossa illalla iso uutinen, Suonperä hämmentyi.

– En tiennyt mitään mistään isosta uutisesta. Mietin hetken ja laskin yksi plus yksi plus yksi: seura on pitänyt pari päivää radiohiljaisuutta, meillä on kokoontuminen ennen treenejä kello 16.15 ja kello 18 tulee uutinen. Saan muuten tänään potkut!

Suonperä soitti ensin vaimolleen, kertoi saavansa pian potkut ja tulevansa seuraavana päivänä kotiin Poriin. Vaimo piti aviomiestään höperönä.

Seuraava soitto meni apuvalmentaja Teemu Kesäselle.

– Tero kertoi taustat ja sanoi, että eiköhän hän potkut saa, vai pidätkö häntä hölmönä. Vastasin, ettei tuo kovin hyvältä kuulosta. Mietin silti, että voisimme jatkaa kauden loppuun asti, Kesänen muistelee.

Hämmennystä lisäsi se, että Suonperän mukaan SalPa oli ehtinyt jo tarjota hänelle jatkosopimusta, jonka seura olisi halunnut julkistaa jo ennen 16. syyskuuta pelattavaa JJK-ottelua. Sopimus jäi kuitenkin pöydälle, koska sen ehdoista ei päästy sopuun.

Suonperällä oli jo aiemmin sovittu palaveri tiistaille SalPan taustayhtiön toimitusjohtajan Tero Karintin kanssa. Palaverin aihe oli ”Sopimusasioiden läpikäyntiä”.

Suonperä meni palaveriin Urheilupuiston yläkentän ”kaljanmyyntikonttiin” kello 13.30.

– Ensimmäinen kysymys oli, että otatko vettä. Oli lämmin päivä ja otin. Sen jälkeen Karinti sanoi, että tilanne on ikävä ja sinun kanssasi ei enää jatketa. Kysyn, että nyt vai vasta kauden jälkeen, johon Karinti sanoi, että työvelvoite päättyy heti.

Potkupäätöksen teki SalPan taustayhtiön Swan Business & Sports Oy:n hallitus yksimielisesti.

Valmennusvastuu siirtyi Kesäselle, joka joutui vetämään KPV-ottelun valmistavat harjoitukset lähes välittömästi uutisen kuultuaan.

– En olisi koskaan uskonut, että Tero saa potkut. Olo oli samaan aikaan hämmentävä ja surullinen. Hetken jouduin keräilemään itseään. En ollut kovin hyvä valmentaja sinä päivänä, Kesänen myöntää.

Potkuille annettiin kolme perustelua:

1) Suonperän valmennustapa ei sovi seuran arvoihin.

2) Suonperä on ”menettänyt pukukopin” eli pelaajien luottamuksen.

3) SalPan juniorien vanhemmilta oli tullut negatiivista palautetta.

Suonperä ei ymmärrä perusteluita. Etenkin, kun potku-uutisten jälkeen suurin osa SalPan pelaaja lähetti kiitosviestejä valmentajalle, osa aidon hämmennyksen kera.

– Olen ollut sen verran kauan futiksessa mukana, että jos päävalmentaja oikeasti menettää pukukopin, niin silloin pelaajat eivät lähettele enää kiitosviestejä valmentajalle. Sitä paitsi näytä mulle pukukoppi, jossa kaikki pelaajat ovat tyytyväisiä.

Salon Seudun Sanomat on nähnyt pelaajien viestejä sekä ilmoituksen palaverikutsusta. Karinti ei halunnut kommentoida Salon Seudun Sanomille, oliko SalPa halukas julkaisemaan Suonperän jatkosopimuksen ennen JJK-ottelua.

Suonperä ihmettelee myös juniorien vanhempien soittoja, sillä hänen saamansa palaute on ollut pelkästään positiivista. SalPan junioritoiminta on eriytetty edustusjoukkueen toiminnasta.

Suonperä ei myöskään tiedä, mitä seuran arvoja hän on rikkonut.

Yksi mahdollinen tapaus liittyy JJK-ottelun jälkeisiin tapahtumiin, jossa Suonperä kritisoi medialle kovin sanoin joukkueen pelaamista. Suonperä antoi SalPan omalle Instagram-tilille haastattelun, jonka hän aloitti lauseella ”Ihan sama mistä päästä tätä paskaa purkaa”.

Miesten Ykkösen TikTok-tili leikkasi kommentista viiden sekunnin klipin, jota on katsottu yli 55 000 kertaa.

– Totta kai olisin voinut jättää tuon sanomatta tai antaa vaikka Kesäsen kommentoida. Mutta enhän minä muita heitä siinä haastattelussa bussin alle kuin itseni! Pyhä periaatteeni koko 26 vuotta kestäneen valmennusurani aikana on ollut se, että yksittäisiä pelaajia en hauku nimellä.

– Jos samat kommentit olisi antanut ulkomaalainen valmentaja, niin sitä intohimoa olisi todennäköisesti ihasteltu. Jos Suomessa valmentaja elää tunteella, on temperamenttinen ja äärimmäisen voitonhaluinen ja sanoo sen vielä suomeksi, niin häntä pidetään automaattisesti sekopäänä.

Toinen seuran äkkikäännökseen johtanut tapahtuma saattoi myös olla Jaro-ottelu. Ykkösen ottelut lähettävän Ruudun tuotantotiimi oli sijoittanut Pietarsaaren kentän kenttämikrofonin SalPan vaihtoaition viereen niin, että lähetykseen kuuluivat kaikki Suonperän ohjeet. Kauden ehkä heikoimmassa esityksessä nuo ohjeet eivät olleet kovin positiivisia.

– No jos tuota käytettiin syynä kahden vuoden menestyksellisen yhteistyön jälkeen, niin sitten kaivetaan jo tosi syvältä. Minua ei huomautettu kertaakaan tavastani valmentaa, Suonperä muistuttaa.

Karinti ei halunnut avata Suonperän potkujen perusteluita.

– Työsuhteeseen liittyvät asiat ovat lähtökohtaisesti työntekijän ja työnantajan välisiä luottamuksellisia asioita, joihin emme voi julkisesti ottaa sen tarkemmin kantaa, Karinti viestitti.

Sitä Karinti – tai kukaan muukaan – ei tiennyt, että Suonperä oli saanut viikkoa ennen potkujaan työtarjouksen Ulvilan kaupungilta erityisopettajan paikasta. Hän oli päättänyt ottaa tarjouksen vastaan, mutta halusi kertoa siitä Karintille kasvokkain vasta kohtalokkaaksi muodostuneessa tiistain palaverissa.

Eli Suonperä ei missään tapauksessa olisi jatkanut SalPassa.

– Työmääräni kasvoi liian isoksi. Päävalmentajan tehtävien lisäksi hommasin pelaajille kämppiä, järjestin ruokailuja ja fysikaalisia hoitoja sekä sen päälle keräsin vielä viisinumeroisen summan rahaa seuralle. En syytä siitä ketään, koska tekijöitä oli vähän, mutta itselleni kuorma oli liikaa.

Suonperä muistuttaa, että keväällä saatu aivoinfarkti yhdistettynä Salon ja Porin väliseen pendelöintiin kävivät raskaaksi.

– Koin, että tämä oli minulta maksimisuoritus näillä resursseilla. Kun tulin SalPaan, seura oli Suomen rankingissa noin 40:nneksi paras joukkue. Minun aikana se nousi sijalle 19. En sano, että tein sen yksin, koska meillä oli loistava valmennustiimi ja loistavia pelaajia, mutta joku rooli minullakin pärjäämisessä oli.

Suonperän vajaan kahden vuoden päävalmentajapestin aikana SalPa nousi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen Ykköseen ja säilytti ensimmäistä kertaa paikkansa maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Suonperä sanoi vuosi sitten sarjanousun varmistuttua, että se on hänen valmentajauransa suurin saavutus. Potkut SalPasta oli uran suurin pettymys.

– Se oli yllättävin ja hämmentävin tapaus urallani. Tietyllä tavalla myös loukkaavin. En saanut mahdollisuutta hyvästellä pelaajia, kannattajia ja sidosryhmiä. Tuollaisen työmäärän jälkeen minut lakaistiin kuin roska sivuun vain 11 päivää ennen kauden päättymistä.

Koitko, että potkut olivat myös nöyryytys?

– Kyllä. Sitä sanaa on moni muukin käyttänyt. Tämän tarinan olisi voinut päättää niin paljon tyylikkäämmin. Voin antaa sen anteeksi, mutta ikinä en sitä unohda.

– Toisaalta kun seura sanoi, etteivät arvot kohtaa, niin helvetin hyvä, etteivät arvoni kohtaa tuollaisia arvoja.

Suonperä on käynyt viimeisen kuukauden aikana tapahtunutta läpi päivittäin.

– Ei se ole ollut helppoa. Silti minulle ei ole tullut missään vaiheessa sellaista oloa, että olisin paska valmentaja tai paska tyyppi. Lähinnä ne ajatukset ovat pyörineet sen ympärillä, etten saanut viedä tätä matkaa kunnialla maaliin.

Saloa ja salolaisia Suonperä kehuu varauksetta.

– Salolaiset tukivat minua koko pestin ajan ja etenkin sen jälkeen. Olen todella kiitollinen siitä. Sain kohdata paljon hienoja ihmisiä, joiden kanssa solmin uusia ystävyyksiä. Tämä oli hienoa aikaa.

Yhden henkilön Suonperä haluaa mainita erikseen.

– Petri Heinältä olen saanut aina suoran ja rehellisen palautteen. Hän on todellinen futismies.

Potkupäivänä Suonperä väläytti, että SalPa jää hänen uransa viimeiseksi valmennustehtäväksi. Viikkojen aikana mieli on muuttunut, vaikka ensi kauden hän pyhittääkin perheelle ja opetustyölle.

– Rakastan edelleen jalkapalloa ja tiedän, että olen hyvä valmentaja. En halua lopettaa tällä tavalla.

Muokattu yhtä jutun virkkeistä klo 20.15 muotoon ”Suonperän mukaan SalPa oli ehtinyt jo tarjota hänelle jatkosopimusta.”