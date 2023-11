Sari Pesonen suojeli eläimiä jo hiekkalaatikolla – Turun Eläinsuojeluyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja kannustaa ihan pieniinkin eläinsuojelutekoihin

Salolainen Sari Pesonen, 42, aloittaa maanantaina Turun Eläinsuojeluyhdistyksen (TESY) uutena toiminnanjohtajana. Hän siirtyy tehtävään, kun yhdistyksen pitkäaikainen voimahahmo Britt-Marie Juup jää eläkkeelle.

Pesonen tunnetaan Salon seudulla monen vapaaehtoistyön tekijänä ja eläinten suojelijana. Hän on muun muassa Anna Tukesi ry:n perustaja, RC Reach Salon presidentti ja Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen entinen puheenjohtaja. Uusi työ on tälle kaikelle luonteva jatkumo.

– Olen aina ollut kiinnostunut kaikenlaisesta auttamistyöstä. Ihmisten ja eläinten auttaminen on ollut osa arkeani, hän kuvailee.

– Olen aina ollut eläinten suojelija. Kun muut lastentarhan pihalla nuijivat kastematoja hiekkalapioilla, minä olin se, joka kuljetti matoja turvaan.

Pesonen on kiitollinen vanhemmilleen siitä, että hän sai opin eläimistä huolehtimiseen jo omasta lapsuudenkodistaan.

– Äiti oli pieneläinklinikalla töissä, ja meillä oli paljon eläimiä kotihoidossa, joten olen kasvanut eläintarhassa. Isä taas oli innokas lintujen suojelija. Hänen kanssaan kävimme yhdessä ripustamassa linnunpönttöjä.

Sari Pesonen on koulutukseltaan yritysjuridiikan tradenomi ja sosionomi. Hän on tehnyt muun muassa myynti- ja markkinointitöitä sekä palveluarviointeja yrityksille, järjestänyt tapahtumia ja toiminut perhetyössä. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt Lounais-Suomen Marttojen työelämäpalveluiden esihenkilönä ja auttanut ihmisiä työllistymään.

Turun Eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajaksi hän päätyi hakemaan nähtyään siitä ilmoituksen yhdistyksen verkkosivuilla.

– Ajattelin, että siinä tehtävässä yhdistyvät kaikki asiat, joita olen tehnyt.

Toiminnanjohtajana hän pitelee yhdistyksen lankoja käsissään. Tehtäviin kuuluu eläinsuojelutyön toiminnan johtaminen ja asiantuntijatehtävät sekä yhdistyksen edustaminen eri medioissa.

– Olen työskennellyt paljon taloudellisesti heikommassa asemassa olevien kanssa ja haluaisin, että kaikilla olisi mahdollisuus pitää lemmikkieläimestään huolta. Eläinlääkintäkulut alkavat olla aika kovia monille talouksille. TESY:n yhtenä tavoitteena olisikin saada järjestettyä eläimille ennaltaehkäisevä ja edullinen perusterveydenhuolto.

– Aina pitäisi tietysti ajatella, jo ennen kuin hankkii eläimen, onko minulla varaa pitää siitä huolta. Mutta joskus voi tapahtua myös jokin yllättävä elämänmuutos, jonka vuoksi ei enää ole varaa. Olisi kohtuutonta vaatia, että eläimestä olisi silloin luovuttava, sillä eläin voi olla monelle ainoa asia, joka pitää arjessa kiinni, hän korostaa.

Toiminnanjohtajana hän haluaisi lisätä myös lapsille tehtävää valistustyötä.

– Nuoret ovat hyvin kiinnostuneita luonnosta ja ympäristöstä, ja heistä kasvaa taas uusia sukupolvia eläinsuojelutyöhön. Haluaisin päiväkoteihin ja alakouluihin lisää valistusta siitä, miten eläinten kanssa ollaan ja miten niitä kohdellaan.

Pesonen on syntyisin Rekijoelta, ja hän on asunut suurimman osan elämästään Salon seudulla. Vaikka työpaikka siirtyy Turkuun, Pesonen aikoo pysyä salolaisena.

Uutta tehtäväänsä hän hoitaa suurimmaksi osaksi kotitoimistosta käsin. Lisäksi hän käy viikoittain luonnonvaraisten eläinten hoitolassa Turun Metsämäessä tai Ilpoisten kissatalossa.

Uuden työnsä ohessa Pesonen jatkaa Anna Tukesi ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös Salon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen.

Lisäksi Pesonen on mukana valtakunnallisessa politiikassa, ja vuonna 2019 hän oli perustamassa Eläinvihreät ry:tä. Järjestötyö on hänen harrastuksensa, samoin kuin lukeminen ja luonnossa liikkuminen.

– Minulla on aina tekeillä useampi juttu yhtä aikaa. Tykkään tehdä koko ajan, jotta aivoni pysyvät aktiivisina.

– Eläinvihreät ry:n puheenjohtajan tehtävistä jättäydyin kuitenkin nyt pois kesken kauden. En halunnut, että leimaudun uudessa työssäni vihreäksi, sillä Turun Eläinsuojeluyhdistys on kuitenkin puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Pesonen haluaa aktivoida kaikkia ihmisiä eläinsuojelutyöhön. Hän haluaa viestittää, että pienikin apu on merkityksellinen.

– Moni ihminen ajattelee, ettei voi lähteä mukaan eläinsuojelutyöhön, koska ei ehdi sitoutua siihen säännöllisesti. Mutta siitäkin on iso apu, vaikka kuljettaisi vain kerran eläimen Salosta Turkuun, tulisi auttamaan muutamaksi tunniksi eläintenhoidossa, keräisi ruokalahjoituksia tai olisi mukana varainkeruutapahtumissa. Tai vaikka lahjoittaisi vain euron – ei aina tarvitse lahjoittaa satasia, hän muistuttaa.