Halikon entinen kunnanjohtaja ja Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta nousee odotetusti Salon kaupunginhallituksen johtoon.

Salon sosialidemokraattinen työväenyhdistys päätti keskiviikkoiltana syyskokouksessaan, että se esittää Paassiltaa puheenjohtajaksi. Valinta tehdään Salon kaupunginvaltuustossa ensi maanantaina.

Nykyinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) on pyytänyt eroa kaupunginhallituksesta ajanpuutteen takia. Hän jää rivivaltuutetuksi.

SDP nostaa kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi Jarkko Anttilan, joka istuu kaupunginvaltuuston lisäksi kaupunkikehityslautakunnassa.

Anttilan varajäseneksi kaupunginhallitukseen esitetään Marko Poikelaa, joka on ollut myös Nikkasen varajäsen.

SDP:n kolmantena edustajana hallituksessa jatkaa Kaisa Palohonka.

Salon työväenyhdistyksen puheenjohtajan Satu Parttimaan mukaan Simo Paassillan, 80, valinta hallituksen johtoon oli lopulta selvä. Asiasta ei äänestetty.

– Puheenvuoroissa tuli selväksi, että Simo on kokemukseltaan ja taustaltaan vahva vaikuttaja. Hänellä on vankka osaaminen, ja valinnalla on myös puolueosaston tuki. Säännöt eivät kiellä, ettemmekö voisi valita Vartsalan jäsentä ehdokkaaksemme, Parttimaa sanoo.

Salon organisaatio muuttuu vuodenvaihteessa. Kaupunkikehityslautakunta lakkautetaan, ja sen tilalle perustetaan uusi tekninen lautakunta. Elinvoima-asiat keskitetään kaupunginhallituksen alaiseen elinkeinojaostoon.

Tekniseen lautakuntaan SDP esittää jäseniksi Simo Vesaa ja Satu Suomista. Vesa on tällä hetkellä kaupunkikehityslautakunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Suominen istuu keskusvaalilautakunnassa.

Elinvoimajaostoon SDP esittää Jarkko Anttilaa ja Anita Sjöholm-Nikkasta. Kumpikin istuu nykyisessä kaupunkikehityslautakunnassa.

Anttilaa esitetään jaoston varapuheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus päättää jaoston kokoonpanosta myöhemmin.