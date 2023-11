”Siunaa koko maailmaa”, laulettiin virressä presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisissa

Presidentti Martti Ahtisaaren siunaustilaisuudessa kuoro lauloi ”siunaa koko maailmaa”. Se oli virrestä 501, eli Kuule isä taivaan pyyntö tää. Sen on säveltänyt eteläafrikkalainen opettaja Enoch Sontonga. Rukousvirren on sanoittanut Jaakko Löytty, jolla on tiiviit yhteydet Afrikkaan. Virressä pyydetään siunausta eri maanosille ja koko maailmalle.

Ahtisaari muistetaan vuosikymmenten työstä kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. Emerituspiispa Eero Huovinen sanoi siunauspuheessaan, että Ahtisaari ”tunsi velvollisuudekseen tehdä sen, mitä ihminen voi toisen hyväksi tehdä”.

Presidentti Sauli Niinistö totesi muistopuheessaan Ahtisaaresta, että hän jätti kädenjälkensä sekä kansalliseen että kansainväliseen historiaan.

Helsingin tuomiokirkko tuli täyteen kutsuvieraita ja yleisöä, kun siunaustilaisuus alkoi kello 13.

Hautajaisiin odotettiin yli 800:aa kutsuvierasta. Valtiollisiin hautajaisiin on kutsuttu vieraita sekä valtiollisen protokollan että omaisten toiveiden mukaisesti.

Kaikkiaan kirkkoon mahtuu 1 300 ihmistä. Kansalaisista kaikki halukkaat pääsivät sisään kirkkoon.

Perheelle merkityksellisiä kappaleita

Kukkatervehdyksensä jättivät muun muassa omaiset, Niinistö, presidentti Tarja Halonen ja rouva Tellervo Koivisto. Niinistö piti tilaisuudessa myös muistopuheen.

Tilaisuudessa kuultiin presidentti Ahtisaaren perheelle merkityksellisiä kappaleita. Myös perinteet oli huomioitu. Esimerkiksi siunaustilaisuuden alkusoittona toimi Brian Enon An Ending (Ascent). Sen jälkeen kuultiin kuorolauluna Jean Sibeliuksen Sydämeni laulu.

Siunaustilaisuuden lopussa kuultiin Sibeliuksen Finlandia ja päätössoittona Narvan marssi.

Tuomiokirkossa esiintyivät poikakuoro Cantores Minoresin ja Kaartin soittokunnan lisäksi sellisti Senja Rummukainen, saksofonisti Jukka Perko, kitaristi Jarmo Saari sekä Radion Sinfoniaorkesterin sellot.

Siunaustilaisuus päättyi puoli kolmen jälkeen.

Surusaatto lähti liikkeelle

Yleisö voi jättää presidentille hyvästit seuraamalla surusaattoa, joka kulkee pitkin kantakaupunkia. Saattue on lähtenyt liikkeelle Helsingin tuomiokirkolta.

Surusaatto kulkee ratsupoliisien johtamana autosaattueena Presidentinlinnalle, jossa pysähdytään minuutin mittaiseen hiljaiseen hetkeen.

Surusaatto kulkee reittiä Unioninkatu, Aleksanterinkatu, Pohjoisesplanadi, Unioninkatu, Aleksanterinkatu, Mannerheimintie, Arkadiankatu, Pohjoinen Rautatiekatu, Mechelininkatu ja etenee lopulta Hietaniemen hautausmaan pääkäytävää pitkin Hietaniemen uudelle kappelille.

Poliisi on kertonut sulkevansa hautajaissaaton reitiltä kaiken muun liikenteen Helsingin keskustassa puoli kolmesta alkaen.

Helsingin yliopiston luona jalkakäytävät olivat ennen surusaattoa aivan täynnä ihmisiä.

Presidentinlinnan luona ihmiset odottivat saattoa rauhallisissa merkeissä. Uspenskin katedraalin kellot kuuluivat ja ihmiset kuiskailivat toisilleen.

Surusaaton ajan kaikki kirkonkellot soivat ympäri kaupunkia. Koko Suomessa on suruliputus.

Marko Ahtisaari kantamassa arkkua

Ahtisaari saatellaan haudan lepoon alueelle, jossa sijaitsee muidenkin presidenttien hautoja. Hautaan laskuun osallistuvat presidentti Ahtisaaren lähiomaiset ja ylin valtiojohto. Yleisö voi seurata hautausmaalla saattoa eristetyn alueen ulkopuolelta.

Hautaan laskun on määrä alkaa kello 15.40, ja se kestää puoli tuntia. Hautausmaalla arkkua on kantamassa poika Marko Ahtisaari sekä presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Kansalaiset pääsevät haudalle seremonioiden jälkeen vielä tänään.

– Sen jälkeen kun on hautaan lasku tehty ja omaiset ja juhlavieraat ovat poistuneet paikalta, alue avataan ja kansalaiset voivat tulla jättämään viimeisen tervehdyksensä, sanoo ylipuutarhuri Marja Varjoniemi Hietaniemen hautausmaalta STT:lle.

Arvioitu aika on kello viideltä iltapäivällä. Tuolloin eristys alueelta on purettu. Hautausmaan portit ovat auki normaalisti iltakymmeneen.

Hautaan laskun jälkeen järjestetään muistotilaisuus, johon on kutsuttu noin 300 vierasta. Se järjestetään Valtioneuvoston juhlahuoneistossa puoli viideltä alkaen. Tilaisuudessa kuullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) muistosanat.

Autoilua kannattaa välttää

Poliisi on kertonut, että kaikki muu liikenne pysäytetään saattoreitiltä hautajaisten ajaksi. Yksityisautoilua kannattaa välttää saattoreitin läheisyydessä kello 14–16. Julkinen liikenne on saaton aikana poikkeusreitillä.

Poliisin mukaan vieraiden siirtyminen hautausmaalta takaisin keskustaan voi aiheuttaa myös lyhytkestoista liikennehaittaa. Poliisi ohjaa liikennettä.

Yleisradio lähettää hautajaiset suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä Radio Suomessa.

Vuosikymmenien rauhantyö

Ahtisaari kuoli 16. lokakuuta Helsingissä 86-vuotiaana. Hän oli jättäytynyt pois kaikesta julkisesta toiminnasta syksyllä 2021. Tuolloin julkisuuteen kerrottiin, että hän sairastaa Alzheimerin tautia ja viettää ajoittain hoitojaksoja hoivakodissa.

Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. Presidenttinä hän toimi yhden kauden vuosina 1994–2000.

Saila Kiuttu, Johanna Latvala, Emmi Tilvis