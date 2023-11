“Slava Ukraini” huutaa töhry venäläissotilaiden hautapaikalla Kavilannummella – avi on tehnyt rikosilmoituksen

“Slava Ukraini” (kunnia Ukrainalle). Isoilla kirjaimilla spreijattu teksti on ilmestynyt neuvostosotilaiden hautamuistomerkkiin Salossa Kavilannummella. Korkeiden verkkoaitojen sisäpuolella sijaitsevaa muistomerkkiä on töhritty mustalla ja punaisella maalilla lähes joka puolelta.

Muistomerkki on aikoinaan pystytetty Kavilannummelle neuvostosotilaiden hautapaikalle. Nykyisen motocrossradan lähelle on haudattu 17 venäläissotilaan ruumiit. He olivat menehtyneet Salossa vankileirillä jatkosodan aikana.

Ilkivallan huomasivat hautamuistomerkin hoitajat, kertoo Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen. Muistomerkkiä käydään hoitamassa harvakseltaan, mutta töhryjen arvioidaan olevan tuoreita, marraskuun aikana tehtyjä.

Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus, ja poliisi on kirjannut rikosilmoituksen vahingontekona.

– Toivomme, että tällaista ilkivaltaa ei tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta harjoitettaisi. Sivistysvaltiossa pitää osata suhtautua asiallisesti kaikkiin sodissa menehtyneisiin, Suominen painottaa.

Suomen valtio on sitoutunut vuonna 1949 Geneven rauhansopimuksessa turvaamaan alueellaan olevien sotilaiden ja sotavankien hautapaikat ja muistomerkit. Poikkeusta ei tehdä, vaikka haudatut sotilaat ovat Venäjältä, jonka kanssa Suomella on nykyään tulehtuneet välit.

– Viranomaiset ovat linjanneet, että Suomen ja Venäjän valtiosopimuksen mukaista sotavainajayhteistyötä jatketaan myös nykytilanteessa, toteaa johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta, jonka vastuulla hautojen hoito on.

– Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu noudattaa sopimuksia ja kunnioittaa myös vieraan vallan sotavainajia.

Rauhansopimuksen mukaan Venäjä turvaa vastaavasti alueellaan olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelun.

Ukrainan sodan syttymisen jälkeen muutamille muillekin toisen maailmansodan neuvostosotilaiden haudoille on ilmestynyt ilkivaltaa.

– Suomessahan menehtyi 19 000 neuvostoliittolaista sotavankia, ja heistä noin 14 000 on haudattu nykyisen Suomen rajojen sisäpuolelle. Ilkivaltaa haudoille on tehty vuoden sisällä Helsingissä, Kuopiossa ja Kirkkonummella, Suominen tietää.

Avi ryhtyy seuraavaksi puhdistamaan Kavilannummen hautamuistomerkkiä, kertoo Liljeström. Vastaavia neuvostosotilaiden hautamuistomerkkejä on avin hoidossa 39 kappaletta.

Vuonna 2007 Suomi–Venäjä-seuran Salon osasto kiinnitti Kavilannummen muistomerkkiin nimilaatan. Seura oli tehnyt ison työn löytääkseen haudattujen henkilöllisyydet, kertoi Salon Seudun Sanomat 10.5.2007 ilmestyneessä artikkelissaan.

Tällä hetkellä 14 nimeä on luettavissa muistomerkistä. Kolme nimeä on jäänyt puuttumaan. Nämä sotilaat kuolivat, kun venäläinen lentokone ammuttiin alas Perniön Koskella.