Caruna teki kalliin virheen Somerolla: uimahallin sähköä jäi veloittamatta valtava määrä 11 vuoden ajalta

Someron kaupunki saa uimahallin sähköstä mojovan lisälaskun, mutta säästää samaan aikaan takavuosilta satojatuhansia euroja. Uimahallin sähkölaskut ovat olleet vuosia väärin.

Kaupunki joutuu maksamaan verkkoyhtiö Carunalle ja sähköä myyvälle Vaasan Sähkö Oy:lle edellisten vuosien sähkölaskujen oikaisua yli 152 000 euroa.

Lisälaskun syynä on se, että kaupunki on maksanut uimahallin sähköstä liian vähän siitä saakka, kun halli valmistui vuonna 2012. Someron kaupungin vt. tekninen johtaja Markus Älli arvioi, että uimahallin sähköä on jäänyt veloittamatta yhdentoista vuoden aikana noin 450 000 – 550 000 euroa.

Syynä virheeseen oli se, että Carunan sähkömittari oli kytketty virheellisesti. Carunan oma asentaja asensi mittarin. Älli kertoo, että sähkömittari on virheellisen kytkennän takia mitannut joka vuosi liian pienen sähkönkulutuksen. Virhe huomattiin vasta tänä vuonna sähkönsiirtoon liittyvien muiden laitteistojen huollon yhteydessä.

Verkkopalveluehtojen mukaan sähkön laskutusta voidaan oikaista takautuvasti korkeintaan kolmelta vuodelta, joten takavuosilta kaupunki ei saa lisälaskua.

– Uimahallin kahdeksan ensimmäisen vuoden osalta kaupungin säästö sähköstä on 300 000–400 000 euroa, Älli arvioi.

Carunan osuus kolmelta vuodelta kertyneestä runsaan 150 000 euron lisälaskusta on vajaat 98 000 euroa ja Vaasan Sähkön vajaat 55 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti, että sähkön lisämaksu katetaan tilakeskuksen hallinto- ja muihin kuluihin varatuista määrärahoista, joita on jäänyt tänä vuonna käyttämättä.

Uimahallin virheellinen mittarikytkentä havaittiin, kun uimahallissa tehtiin selvityksiä kiinteistöstä takaisin verkkoon palaavan sähkön takia. Caruna on veloittanut vuoden alusta saakka ilmiöstä erillistä loistehomaksua.

– Uimahallilla on sähkön kompensointilaitteisto, jonka tarkoitus on kumota loistehon vaikutus sähkön hintaan. Laitteistosta huolimatta loistehomaksut olivat kuukaudessa noin tuhat euroa. Kompensointilaitteiston huollon yhteydessä selvisi, että Carunan sähkömittari oli kytketty virheellisesti, Älli kertoo.