Someron Säästöpankki kiistää syytökset – toimitusjohtajan mukaan pankki ei ole rikkonut lain velvoitteita

Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta sanoo, että pankki suhtautuu vakavasti Finanssivalvontaan tehtyyn tutkintapyyntöön.

– Pankilla ei ole tiedossa, että se olisi rikkonut lain mukaista tunnistamisvelvollisuuttaan. Lainsäädäntö velvoittaa meitä siihen, että pankilla on asiakkaistaan riittävät tiedot, Siviranta kertoo sähköpostitse Salon Seudun Sanomille.

Siviranta huomauttaa, että pankki on oikeutettu luottamaan patentti- ja rekisterihallituksen tietoihin asunto-osakeyhtiöiden vastuuhenkilöistä. Hän korostaa asunto-osakeyhtiöiden omaa vastuuta.

– Pankki ei ole velvollinen erikseen ja ilman erityistä syytä selvittämään, ovatko kaupparekisteriin merkityt tiedot oikein. Asunto-osakeyhtiön lakimääräinen tehtävä on itse huolehtia siitä, että rekisteritiedot ovat oikein. Säästöpankki ei voi tehdä tätä yhtiön puolesta.

Siviranta sanoo pankin toimineen, jos asunto-osakeyhtiön kaupparekisteriin merkityt tiedot on todettu virheellisiksi tai puutteellisiksi.

– Olemme silloin edellyttäneet asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjan tai pöytäkirjanotteen toimittamista. Lainan osalta tämä tarkoittaa sitä, että laina on voitu myöntää, jos yhtiökokous on päättänyt lainan ottamisesta ja lainanottoa koskeva pöytäkirja tai sen ote on toimitettu pankille.

Siviranta toteaa, ettei voi ottaa pankkisalaisuuden takia kantaa yksittäisiin tapauksiin ja rahasiirtoihin.

– Asunto-osakeyhtiön rahankäytöstä vastaa taloyhtiön hallitus. Säästöpankki noudattaa sääntelyä ja valvoo ja seuraa muun muassa poikkeavia liiketoimia. Pankilla on myös lain edellyttämät riskienhallintamenetelmät ja -ohjeet.