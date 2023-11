Soste laski: Pienituloisten määrä kasvaa kymmenillä tuhansilla hallituksen kaavailemien leikkausten vuoksi

Hallituksen aikomat sosiaaliturvan leikkaukset ja säästöt lisäävät ensi vuonna pienituloisten määrää yli 68 000:lla tämän vuoden tasosta, arvioi Suomen sosiaali ja terveys -yhdistys (Soste).

Sosten tänään julkaisemien laskelmien mukaan pienituloisia on ensi vuonna Suomessa yli 808 500.

Maakunnista eniten pienituloisten määrä kasvaa Sosten mukaan Uudellamaalla, jossa heitä on ensi vuonna laskelman perusteella 203 832 eli noin 12,8 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna.

– Sosiaaliturvaleikkausten rinnalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu merkittäviä säästöpaineita. Köyhyyden ja toimeentulotuen tarpeen lisääminen samalla, kun sosiaali- ja terveyspalveluita heikennetään, on hirvittävän huono yhtälö, sanoo Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen tiedotteessa.

Arvioi toimeentulotuen tarpeen kasvavan

Sosten laskelmissa käytetyn määritelmän mukaan pienituloiseksi lasketaan ihminen, jonka käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Määritelmä mukailee Tilastokeskuksen käyttämää pienituloisen määritelmää. Viimeisimpien eli vuotta 2021 koskevien Tilastokeskuksen tietojen mukaan pienituloisia oli tuolloin 718 700.

Soste arvioi myös, että pienituloisten määrän kasvu lisää toimeentulotuen tarvetta. Laskelmien mukaan noin toimeentulotuen piiriin tulisi ensi vuonna noin 65 000 uutta asiakasta.

Huomioitu muun muassa indeksijäädytykset

Sosten julkaisemissa laskelmissa arvioidaan hallituksen kaavailemien säästöjen vaikutuksia. Niissä on Sosten mukaan huomioitu hallituksen ensi vuodelle kaavailemat muutokset muun muassa tuloverotukseen, työttömyysturvaan ja osaan asumisen tuista. Sosten mukaan laskelmissa on huomioitu myös hallituksen kaavailemat indeksijäädytykset. Laskelmat on laatinut valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen.

Markku Uhari