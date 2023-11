SSS:n verokone avataan keskiviikkona

Yksityishenkilöiden verotiedot viime vuodelta julkaistaan huomenna keskiviikkona. Keskiviikkona julkaistaan myös Salon Seudun Sanomien Verokone.

Verokoneeseen on koottu tietoja eniten tuloja saaneista varsinaissuomalaisista vuodelta 2022. Verokone kertoo, ketkä ovat tulolistojen kärjessä, saavatko he ansio- vai pääomatuloa ja kuinka paljon he maksavat tuloistaan veroa.

Salon Seudun Sanomat selvittää myös alueen vaikutusvaltaisten henkilöiden verotietoja sekä eniten yhteisöveroja maksavat yritykset. Tietoja julkaistaan keskiviikon aikana SSS:n verkossa ja torstaina paperilehdessä.

Verohallinto muistuttaa, että julkaistavat verotiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden tuloista. Julkisissa tiedoissa eivät näy esimerkiksi henkilön mahdolliset verovapaat etuudet ja pääomatulot.

– Tuloverotuksen julkiset tiedot perustuvat verotuksen toimittamisessa käytettäviin tietoihin. Tämän vuoksi mukana ovat vain ne tulot, joista maksetaan veroja, lakiasiainjohtaja Matti Merisalo kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Verovapaat ansio- tai pääomatulot eivät käy ilmi julkisista verotustiedoista. Verottomia ovat esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisät, lakkoavustus ja oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös osa henkilön saamista osingoista on tietyin ehdoin verovapaata.

Julkisissa tiedoissa on kyse ansio- ja pääomatuloista vähennysten jälkeen. Tavanomaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi tulonhankkimismenot ja matkakulut.

Vähennykset selittävät eroa todellisten ja julkisissa tiedoissa näkyvien tulojen jälkeen.