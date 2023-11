Strategista toiveikkuutta

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia alkaa olla valmis. Sen pohjalta aletaan tehdä muutoksia palveluverkkoon. Varhan ylin päättävä elin, eri puolilta maakuntaa valituista poliittisista päättäjistä koostuvat aluevaltuusto, ottaa strategiaan kantaatälläviikolla.

Palveluverkko tarkoittaa sekä toimipaikkoja että palvelujen erilaisia järjestämistapoja. Näkyvimpiä muutoksia tulevat olemaan joidenkin paikkojen sulkemiset ja niiden tilalle toivottavasti tulevat muunlaiset palvelut.

Toimipaikoista pienimpiä tulevat ensi vuonna alkavassa muutoksessa olemaan sote-pisteet, joissa on palvelua joinakin päivinä viikossa. Sote-piste voi olla myös mobiili eli liikkuva.

Sote-pisteet ovat se osa verkkoa, joka todennäköisesti helpottaa uudistusten läpi menoa päätöksenteossa. Niillä turvattaisiin lähipalveluina esimerkiksi neuvola, yleislääkäri, sairaanhoitaja, kotihoidon toimisto ja näytteenotto (SSS 9.11.).

Keskusta on yksi Varhan suurista puolueista, ja sen aluevaaliteemana oli, että joka kunnassa pitää olla sote-asema. Se ei toteudu, mutta lähimmäksi tavoitetta päästään sote-pisteillä.

Sote-pisteitä laaja-alaisemmin palvelevat sote-asemat ja vielä monipuolisemmat sote-keskukset. Tyksin ympärille tulee vielä yliopistollinen sote-keskus.

Samaan aikaan palvelukokonaisuutta linjaavan strategian kanssa Varhan on ollut pakko laatia ohjelmaa, jolla karsitaan menoja tai ainakin hillitään niiden kasvua. Yksi keino tässä on palvelujen tuotannon keventäminen ja palveluverkon karsiminen.

Leikkauksiin pakottaa laki. Jos hyvinvointialueen talous on alijäämäinen, valtiovarainministeriö ei anna sille lupaa ottaa lainaa.

Sitä taas tarvittaisiin investointeihin, joilla saadaan tulevaisuudessa säästöjä aikaan.

Viulut maksaa valtio, ja hallituksen tiukassa valvonnassa hyvinvointialueiden itsehallinto ei tarkoita, että ne voisivat tehdä täysin itsenäisiä päätöksiä.

Sote-lait edellyttävät taloudenpitoa, joka tekee hyvinvointialueiden alkutaipaleen hankalaksi. Jo nyt tiedetään, että lähivuosina sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin on tulossa lisää rahaa. On pakkokin, sillä suuri osa palveluista on lakisääteisiä, ja muissakin on kysymys kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta. Kansalaisilla on oikeus odottaa, että mitään palvelua ei karsita ennen kuin tilalle on osoittaa toimiva korvaava ratkaisu.

Varhan johdon viestit sisältävät positiivisia ajatuksia. Sujuvuutta lisätään keventämällä palvelurakennetta ja sovittamalla palveluita yhteen. Työtehtäviä jaetaan nykyistä järkevämmin. Kotiin vietäviä palveluita lisätään.

Sote-uudistus on niin suuri kokonaisuus, että on vaikea erottaa, mikä on muutosta ja mikä on vanhan toiminnan jatkumista. Osa strategiaa on olla toiveikas ja optimistinen.