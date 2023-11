Ensin tuli ihottuma, sitten sydänhalvaus – Sairastuminen herätti lääkäri Jarmo Karpakan miettimään arvojaan: ”Haluanko hautausmaalle vai elää?”

Kyllähän se tiedetään, miten pitäisi elää. Säännöllistä liikuntaa, terveellistä ruokaa, tarpeeksi unta, ei liikaa stressiä. Mutta usein kuitenkaan tieto ei riitä saamaan aikaan käytännön muutosta elämäntavoissa, vaan tarvitaan vahvempi herätys, kuten vakava sairastuminen.

Tälläisia käännekohtia lääkäri Jarmo Karpakka on kerännyt kirjaansa Eläköön mies! Enemmän terveitä vuosia (SKS Kirjat). Kirja on suunnattu erityisesti keski-ikäisille ja vanhemmille miehille.

Tieto elämäntapasairauksista pätee pääosin sukupuolesta riippumatta, mutta erojakin löytyy. Fyysisten erojen lisäksi yksi merkittävä asia on, että moni mies ei ihan helposti mene lääkäriin. Useammin naiset hoidattavat itseään paremmin.

– Suomalaiset miehet elävät melkein yhtä pitkään kuin miehet muissa Pohjoismaissa, mutta terveitä elinvuosia on jopa 10 vähemmän. Naisilla ero ei ole niin dramaattinen, Karpakka kertoo.

Hän on itse hyvä esimerkki miehestä, joka vaati vakavan varoituksen ennen kuin pysähtyi. Näin siitä huolimatta, että lääkärinä hänellä oli kyllä tietoa.

Työt lisääntyivät ja Karpakka luuli jaksavansa, kunnes sai nelikymppisenä takotsubo-kohtauksen. Se on stressin laukaisema sydänhalvaus, joka tunnetaan myös särkyneen sydämen syndroomana.

– Pahimmillaan takotsubo-kohtaus voi tappaa, ja se pani miettimään elämänarvoja: haluanko hautausmaalle työstressin vuoksi vai haluanko elää?

Varoituksena ennen sydänoireita olisi voinut nähdä jo sen, että Karpakalla oli puhjennut punajäkälä, ihon ja limakalvojen tulehduksellinen sairaus.

– Vaikka tiesin että stressi on punajäkälälle laukaiseva tekijä, en kuitenkaan tiedostanut että se koskee minua ja että olin jo tilanteessa, jossa elimistö reagoi. Luulin pystyväni hallitsemaan stressiä, kun pystyin nukkumaan hyvin.

Karpakka onnistui vähentämään stressiä. Hänelle sopivia keinoja siihen olivat luonnossa liikkuminen ja tietoisuustaitojen opettelu. Työura jatkui. Eläkkeelle jäämisen aikoihin hän alkoi ajatella kirjan kirjoittamista.

– Olin iässä, jossa eturauhassyövän riski kasvaa, ja halusin muistuttaa siitä muitakin. Sitten päädyin kirjoittamaan terveydestä laajemmin, sillä eturauhassyövän riskiä lisäävät samat elämäntapatekijät, jotka vaikuttavat muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Karpakka halusi nostaa esiin myös sen, että elämäntavoissa ei ole kyse pelkästään fyysisistä asioista.

– Tärkeitä ovat myös sosiaaliset suhteet sekä se miten maailman näkee, onko optimisti vai pessimisti.

Idea kirjasta kehittyi eteenpäin vaelluksella. Karpakka käveli Jäämereltä Itämerelle, ja vaimo Marjaana Karpakka seurasi mukana asuntoautolla.

Pysähdyspaikoissa pariskunta keskusteli monien ihmisten kanssa, ja usein puhe kääntyi terveyteen.

– Vaimoni kysyi olenko miettinyt sitä, että naistenlehdissä on paljon tarinoita naisten selviytymisestä esimerkiksi sairauksista, mutta miehille ei ole vastaavaa.

Kirjan selviytymistarinoista noin puolet kertyi vaelluksen varrelta. Loput Jarmo Karpakka etsi verkostojensa kautta niin, että jokaisen käsitellyn sairauden kohdalle saatiin tarina tai parikin erilaista.

Petteri, vuonna 1970 syntynyt yrittäjä, tunsi eräänä aamuna 2014, että kaikki alkoi ikään kuin kellua ja keinua. Hän oli pitkään laiminlyönyt sekä ihmissuhteitaan että omaa terveyttään työn kustannuksella, ja nyt todettiin verenpainetauti.

Lääkärin sanat siitä, että vain hän itse voi tehdä päätöksiä terveytensä eteen, herättivät. Liikunnalla ja syömisen muutoksilla paino putosi 125 kilosta 86 kiloon, ja Petteri sai jätettyä verenpainelääkkeet pois.

Vuonna 1946 syntyneellä maanviljelijällä Kalevilla todettiin verenpainetauti 2005. Hän ei halunnut syödä lääkkeitä, kun ei ollut ennenkään sellaisia käyttänyt.

Kalevin olo heikkeni kesken veneen kunnostuksen. Hän oli saanut aivoverenvuodon, jonka seurauksena tuli hahmottamisongelmia ja ajokortti lähti puoleksi vuodeksi. Nyt hän ymmärtää lääkityksen tarpeellisuuden ja toivoo ajokyvyn säilyvän.

Gustav, vuonna 1951 syntynyt yrittäjä, tulee alzheimerin taudin kanssa toimeen lääkityksellä, liikkumalla, aktiivisella elämällä johon kuuluu muun muassa järjestötoimintaa sekä muistikirjan avulla.

Pekka, vuonna 1957 syntynyt toimitusjohtaja, on saanut selkä- ja polvikipunsa hallintaan fysioterapialla ja pilateksella.

Omat tarinansa Jarmo Karpakka on kirjoittanut sydänkohtauksen ja punajäkälän lisäksi myös kaljuuntumisesta, keuhkokuumeesta, eturauhasesta ja uniapneasta.

– Suuri osa ei tiedä, ettei uniapneaan tarvita ylipainoa. Noin kolmannes potilaista on normaalipainoisia, hän kertoo.

Monesta muustakin sairaudesta on hyvä päivittää niitä tietoja, joita ehkä on jäänyt mieleen nuoruudessa. Muutamassa vuosikymmenessä lääketiede on mennyt eteenpäin, ja samaan aikaan elämäntapasairauksien riskit ovat lisääntyneet.

Kun Karpakka opiskeli lääkäriksi, metabolisesta oireyhtymästä ei puhuttu mitään. Kakkostyypin diabeteskaan ei ollut vielä mikään kansansairaus.

– Alttius vyötärölihavuudelle ja ylipainolle on lisääntynyt ympäristön muuttuessa, geenit eivät ole ehtineet muuttua.

Nyt istutaan enemmän ja liikutaan vähemmän. Iltaisin vietetään aikaa tv:n, tietokoneen ja kännykän äärellä, ja nukkuminen huononee. Syömistä on muuttanut tarjolla oleva valikoima.

– Isoissa hypersupermarketeissa ihmisillä on vähän hukassa, mitä ostaisi. Ruuissa on paljon rasvaa, lisättyä sokeria ja suolaa. Siksi suosittelen Sydänmerkki-tuotteita.

Kaikissa kriteerit täyttävissä tuotteissa ei ole Sydänmerkkiä, joten hyviä voi löytää myös tuoteselosteita vertailemalla.

– Ostokset tehdään rutiinilla, on tutkittu että kaupassa käydessä 80 prosenttia valinnoista on joka kerta samoja. Siksi pienilläkin rutiinien muutoksilla on vaikutusta, Karpakka sanoo.

Alkoholilla on osuutensa monessa kirjan tarinassa.

– Nykyään joka kymmenes eläkeläinen alkaa olla alkoholin riskikäyttäjä. Erilaisissa porukoissa tulee helposti otettua olut tai snapsi, eikä määrää huomaa, jos sitä ei seuraa. Illalla jo pienikin määrä alkoholia huonontaa unen laatua.

Sitä moni ei tule ajatelleeksi, että iän myötä alkoholia kestää vähemmän kuin nuorempana. Niin käy siksi, että aineenvaihdunta hidastuu ja keho kuivuu. Yli viisikymppisen miehen riskiraja on korkeintaan 2 annosta päivässä tai yli 7 annosta viikossa.

Kirjan henkilöiden elämässä tapahtuu suuriakin muutoksia, mutta kaikkien ei tarvitse asettaa tavoitteeksi erityisiä urheilusuorituksia. Karpakka painottaa, että jokainen sohvalta nousu on terveysteko.

Lääkärille on syytä mennä esimerkiksi silloin, jos liikunnassa hengästyy normaalia aiemmin tai tulee rintakipua.

– Jo ennen oireita kannattaa miettiä riskienhallintaa, mutta jos iän mukana herää siihen että tulee pientä kremppaa, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa elämäntaparemonttia.

Karpakka kiertää myös puhumassa. Salossa häntä kuultiin alkusyksystä. Hän haluaa vaikuttaa siihen, ettei kaikkien tarvitsisi itse kokea tilannetta, joka pakottaa pysähtymään.

– Mieluummin ikävät asiat oppii toisten tarinoista kuin omista.

Yksi kirjan miehistä, radiotoimittaja Harde, sai motivaatiota muutokseen luettuaan lauseen ”Olipa kerran mies”. Hän päätti ettei halunnut vielä kuulua menneeseen aikaan.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on tyypillinen ikääntymismuutos. Jarmo Karpakan mukaan siitä kärsii jopa 80 prosenttia yli 65-vuotiaista miehistä, ja puolella heistä on eriasteisia virtsaamisvaikeuksia.

Oireiden perusteella eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua ei voi erottaa eturauhassyövästä, ja siksi eturauhasen säännöllinen tutkituttaminen on tärkeää. Yleisiä eturauhassyövän seulontoja ei ole, vaan seuranta on miehen itsensä vastuulla.

Suomessa eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, ja se aiheuttaa toiseksi eniten syöpäkuolemia keuhkosyövän jälkeen. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta.

Sekä hyvänlaatuisen liikakasvun että eturauhassyövän riskitekijöitä ovat lihavuus, diabetes, tupakointi, korkea verenpaine ja krooninen eturauhastulehdus. Vähäinen liikunta sekä runsas punaisen lihan, puhdistetun viljan ja sokerin syönti vaikuttavat myös.

– Yli 50-vuotiaana kannattaa käydä mittauttamassa psa-arvo ensimmäisen kerran ja sitten 1–3 vuoden välein sen mukaan miten lääkärin kanssa sovitaan, Karpakka neuvoo.

Varsinkin jos tuntuu mitään oireita, tulee käydä myös lääkärin tutkimuksessa, jossa eturauhanen tunnustellaan.

– Kaikki eivät tiedä, että psa-arvon tarkistaminen ei riitä. Normaali arvo ei aina sulje pois eturauhassyöpää, ja kohonnut arvo ei aina tarkoita syöpää.

Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu on tuttua myös Karpakalle itselleen. Vähän yli kuusikymppisenä alkoivat ensimmäiset oireet, jotka parissa vuodessa etenivät niin, että vessaan oli herättävä joka yö.

Karpakka aloitti lääkehoidon, jossa oireita lievittämään käytetään pieninä annoksina erektiolääkkeenä tunnettua taladafiililia. Hoidon ansiosta hän saa taas nukkua yönsä heräämättä.