Stubb sysäsi Haaviston yllättäen tutulle paikalleen

Presidenttikisassa tapahtui keskiviikkona ensimmäinen iso käänne. Kokoomuksen Alexander Stubb nousi ensimmäistä kertaa Ylen gallupin kärkeen. Tähän saakka ykköspaikkaa hallussaan pitänyt, oman valitsijayhdistyksen kautta kampanjoiva ikiehdokas Pekka Haavisto (vihr.) putosi kakkossijalle.

Stubbia kannattaisi Ylen mukaan nyt 28 prosenttia äänestäjistä ensimmäisellä kierroksella. Haaviston kannatus on 26 prosenttia. Stubb voittaisi vertailun myös toisella kierroksella.

Haavisto on kisannut presidentin paikasta jo Sauli Niinistön kanssa ja häntä on pidetty pitkään vahvimpana ehdokkaana. Nyt Haavisto on taas haastajan paikalla, jopa hieman yllättäen.

Tosin presidenttitohinat ovat vasta alussa. Stubb on aloittanut oman kampanjansa vauhdikkaasti ja saanut runsaasti näkyvyyttä. Muut ehdokkaat vasta käynnistelevät koneistojaan.

Juuri vauhti ja dynaamisuus ovat Stubbin etuja. Hänen rinnallaan muilla pääehdokkailla on vaarana vaikuttaa harmailta.

Haavisto ja kannatusmittauksen kolmospaikkaa pitävä keskustan Olli Rehn (14 prosenttia) ovat kokeneita ja arvostettuja poliitikkoja. Mutta Haaviston hakeutuessa kohti poliittista keskustaa heidän haasteenaan voi olla erottua toisistaan. Yhteisissä esiintymisissä on käynyt niinkin, että kahta valtiomiestä eivät ulkoisesti erota toisistaan kuin pukusukkien väri.

Haaviston etuna toisella kierroksella olisi profiloituminen keskusta-vasemmistolaiseksi ehdokkaaksi. Presidenttikisa on perinteisesti ratkottu lopulta vasemmisto-oikeisto-akselilla. Tämä vauhditti aikanaan niin sanottua Haavisto-ilmiötä, josta nyt ei ole näkynyt merkkejä.

Perinteisillä vasemmistopuolueilla ei näytä olevan tämänkertaisissa vaaleissa juuri sanottavaa. Vasemmistoliiton Li Andersson (7 pros.) on mukana lähinnä tuomassa näkyvyyttä puolueelleen.

SDP:n tilanne on surkea. Tarja Halosen jälkeen demareilla ei ole ollut tarjota varteenotettavaa presidenttiehdokasta, vaikka paikka oli puolueen hallussa yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajan. Jutta Urpilainen vahvistaa ehdokkuutensa pian, mutta mahdollisuudet menestyä näyttävät varsin rajallisilta.