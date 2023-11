Suomalaiset laukoivat Carolinan maalit, mutta voiton vei Florida – kapteeni Aleksander Barkov kiitteli asennetta

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes taisteli suomalaismaalein Florida Panthersia vastaan, mutta peli päättyi lopulta 5–2 floridalaisten hyväksi.

Pohjois-Carolinasta saapuneiden vieraiden maalit tehtailivat Jesperi Kotkaniemi ja Sebastian Aho.

Floridan riveissä pelaava Aleksander Barkov pääsi maalintekoon toisessa erässä. Barkov on tehnyt maalin jo kolmessa ottelussa peräjälkeen.

Floridalaisista Barkov, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen nappasivat lauantain vastaisen yön ottelusta kukin yhden syöttöpisteen.

– Kaikki ketjumme olivat pelipäällä, ja pelasimme oikealla tavalla. Tiesimme, että joka kerta Carolinaa vastaan ottelu on kovaa vääntämistä alusta loppuun. Mielestäni väänsimme aika hyvin, Barkov kiitteli joukkueensa taisteluasennetta NHL:n verkkosivuilla.

Panthers karkasi Hurricanesilta lopullisesti viimeisessä erässä, kun ruotsalaishyökkääjä Kevin Stenlund laukoi tyhjään maaliin.

– Florida oli parempi jokaisella osa-alueella. Homma lähtee siitä, miten on valmis kamppailemaan, Aho harmitteli omiensa vetelyyttä.

– Tämä koskee koko joukkuetta. Voimme olla paljon parempia. Meillä saattoi olla yritystä, mutta hommien loppuun saattaminen ei sujunut. Tasaiset tilanteet kääntyivät siten vastustajan eduksi. Pyörimme liikaa omalla alueellamme.

Carolinan maalia vahtinut Antti Raanta torjui yhteensä 30 kertaa.

Ahon tavoin päävalmentaja Rod Brind’Amour oli pettynyt Carolinan suoritukseen.

– Vastustaja oli hyvä, me olimme huonoja, ja tuo yhdistelmä ei ole hyvä. Se ei vain toimi. Annan tunnustusta vastustajalle. He pelasivat kuten halusivatkin. Me emme saaneet hommaa rullaamaan.

Jokiharju avasi ottelun maalisaldon

Buffalo Sabresin ja Minnesota Wildin mittelö päättyi buffalolaisten isäntien hyväksi 3–2. Pelin ensimmäisen maalin laukoi voitokkaan Buffalon Henri Jokiharju. Maali oli Jokiharjulle toinen tällä kaudella.

Toronto Maple Leafs kukisti Calgary Flamesin voittolaukauskilpailun venähtäneessä ottelussa lukemin 5–4. Voiton tuoneen onnistuneen laukauksen teki Toronton kanadalaishyökkääjä Max Domi.

Toronton paidassa pelaava William Nylander venytti kauden alusta alkanutta pisteputkeaan jo 14. otteluun. Putkensa aikana Nylander on tehnyt yhdeksän maalia ja napannut 12 syöttöpistettä.

Calgarya vastaan Nylander teki kaksi maalia, minkä lisäksi hänelle kirjattiin syöttöpiste John Tavaresin 4–1-osumasta.

Nylander on NHL:n pistepörssissä kärkiviisikossa.

Kriisijoukkue San Jose Sharks palasi kahden peräkkäisen voiton jälkeen tuttuihin alkukauden tappiotunnelmiin, kun hallitseva mestari Vegas Golden Knights kuritti lukemin 5–0.

San Josen suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen torjui 34 laukausta. Hän antautui kaksi kertaa ensimmäisessä ja kolmesti kolmannessa erässä.

Minja Viitanen, Petteri Ikonen