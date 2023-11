Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä on nostettu tikun nokkaan – keskustelusta pitää olla vähän huolissaan, katsoo ministeri Multala

Suomen Akatemian rahoituspäätöksistä on käyty sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua. X:ssä (entinen Twitter) on nostettu esille tutkimusten otsikoita, pohdittu eri tutkimusten hyödyllisyyttä ja sitä, mihin rahoitusta ohjataan. Tutkimuksia on myös otsikoiden perustella pilkattu.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) sanoo, että keskustelusta pitää olla vähän huolissaan.

– Meidän tavoitteenamme on tukea tutkijoita, että nimenomaan se viesti vahvasti täältä on se, että me ei voida tietää kaikkea sitä, mitä pitää tietää tulevaisuudessa.

Multala sanoo, että yliopistoilla on vahva autonomia ja tieteen vapaus.

– Meidän ei pidä poliitikkoina lähteä sanomaan, että tätä tai tuota ei saa tutkia, hän sanoo.

”Tieteen vapaudesta ei tingitä”

Multalan mukaan rahoituksella voidaan ohjata sitä, että tutkimus on tieteellisesti riittävän korkeatasoista.

– Tutkijoiden puolelta tulee puolestaan sitä kritiikkiä, että miksi meillä on näin korkea tämä kilpaillun rahoituksen osuus. Yksi syy on varmasti se, että halutaan erityisesti lisätä sitä rahoitusta sinne, missä tiedetään, että se varmasti täyttää myös ne tieteellisesti korkeatasoiset standardit, Multala sanoo.

Multala painottaa, että ehdottomasti on pidettävä kiinni siitä, että tieteen vapaudesta ei tingitä eivätkä poliitikot lähde määrittelemään sitä, mihin rahaa laitetaan.

Hän lisää, että Suomen Akatemialla on erilaisia ohjelmia, minkä sisällä he katsovat, kuinka paljon rahoitusta menee minkäkin tyyppiseen tutkimukseen. Hän ottaa esimerkiksi Suomen Akatemian lippulaivaohjelman, jossa tehdään huipputason tutkimusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen lisää, että lippulaivoissa on myös todennettua vaikuttavuutta.

– Siinä on vahva yritysyhteistyö ja edellytetään, että se isäntäorganisaatio eli tyypillisesti yliopisto laittaa siihen myös omaa rahaa, Lehikoinen sanoo.

Viivi Salminen