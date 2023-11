Suomen koripallonaiset kiusasivat tosissaan Euroopan huippumaata – ”Voimme haastaa kenet vaan ja voittaakin”

Kelpo vireen löytänyt Suomen naisten koripallomaajoukkue osoitti isänpäivänä Helsingin Urhea-hallin kotiparketilla, että joukkue pystyy parhaimmillaan haastamaan tasaväkisesti myös Euroopan huiput. EM-karsintavoittoon esitys ei kuitenkaan vielä kantanut, kun viime kesän EM-kisoissa neljänneksi sijoittunut Unkari nujersi Susiladiesin lopussa numeroin 67–56 (31–28).

EM-karsinnat Bulgaria-voitolla avannut Suomi johti ottelua vielä vajaat kuusi minuuttia ennen loppua. Isokokoinen vierasjoukkue osoitti kuitenkin sen jälkeen kovuuttaan ja viimeisteli päätössummerin soidessa vielä kolmen pisteen korin puolesta kentästä.

Suomen Awak Kuier oli ottelun suurin tähti 17 pisteellä, kymmenellä levypallolla ja neljällä blokilla, mutta vastuunkantajia löytyi myös Kuierin takaa. Elina Koskimies ylsi kahdeksaan, Anniina Äijänen ja Magdalene Agyei seitsemään ja Meri Kanerva kuuteen pisteeseen.

Unkari oli pitkään pulassa Suomen tiiviin joukkuepuolustuksen kanssa, mutta vei pelin hyökkäyslevypallot 14–4.

– Annoimme puolustuspäähän työkaluja ja pelaajat käyttivät niitä taitavasti läpi koko ottelun. Meillä on fantastisia pelaajia ja se tietomäärä, jonka pelaajat ovat omaksuneet tämän (karsinta)ikkunan aikana, on valtava. Tärkeintä on myös se, että he ratkoivat ongelmia keskenään, keväällä aloittanut päävalmentaja Ilkka Palviainen summasi Koripalloliiton tiedotteessa.

Suomen takakentällä oli kotipelissä pahoja poissaoloja, kun Linda-Lotta Lehtorannan lisäksi nuori lupaus Elina Aarnisalo joutui jättämään ottelun väliin terveyssyiden takia.

”Voimme haastaa kenet vaan ja voittaakin”

Suomi on ollut lukuisissa karsinnoissa lohkonsa heittopussi, mutta nyt tilanne on jo kahden ottelun jälkeen toinen. EM-karsintojen kahdeksan lohkovoittajaa ja neljä parasta lohkokakkosta saavat paikan kesän 2025 EM-kilpailuissa, joten Susiladies on hyvissä asemissa kärkijoukkue Unkarin takana.

– Menimme joukkueena eteenpäin tämän ikkunan aikana. Voittoja ei liiemmin ole viime vuosina tullut ja lopputulos tänäänkään ei mielestäni kerro ihan kaikkea. Voimme haastaa kenet vaan ja voittaakin, Koskimies sanoi.

EM-karsinnoissa on edessä pitkä tauko, sillä pelit jatkuvat vasta ensi vuoden marraskuussa. Silloin Suomi kohtaa myös kolmannen lohkovastustajansa Slovenian.

Paavali Pastila