Suomen Lähijunat Oy on valmis aloittamaan lähijunaliikenteen Suomessa vuonna 2025.

Yksityinen junaoperaattori kertoi tiedotustilaisuudessaan torstaina, että se on saanut päätökseen kaupat 11 käytöstä poistetusta lähijunasta.

VR:n käytöstä poistamat SM2-junat on tarkoitus modernisoida uutta vastaaviksi ja esimerkiksi esteettömiksi.

– Liikenne voisi alkaa vuonna 2025, Suomen Lähijunat Oy:n varatoimitusjohtaja Jaakko Mustakallio kertoi.

Suomessa on yhtiön mukaan suuri potentiaali lähijunaliikenteelle. Sen mukaan lähijunia voisi tulla useille kaupunkiseuduille eri puolille maata.

Etunenässä joukossa on Varsinais-Suomi, jossa radan vaikutusalueella asuu 400 000 ihmistä. Rata voisi yltää Turusta Saloon, Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Naantaliin.

– Varsinais-Suomi on odottanut lähijunaa jo 20 vuotta. Maakunta halusi lähijunaliikenteen maakuntakaavaan jo vuosituhannen alussa, ja sitä on väännetty kaikkein pisimpään meidän yhtiömme kanssa. Toivon, että se voisi nyt toteutua, Suomen Lähijunat Oy:n toimitusjohtaja Antero Alku sanoi.

Lähijunaliikennettä voivat tilata alueet kunnat yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

– Varsinais-Suomessa on kymmenen kuntaa Uudenkaupungin ja Salon välillä. Näiden kuntien pitäisi löytää yhteinen sävel ja tehdä päätöksiä. Se on hirveän byrokraattista. Paljon helpompaa on esimerkiksi Tampereen seudulla, jossa päätöksiä voi tehdä Nysse, Antero Alku vertasi.

Suomen Lähijunat Oy:n tiedotustilaisuudessa rakennettiin alueiden välille kilpailuasetelmaa.

Antero Alun mukaan yhtiöllä on rajallinen kapasiteetti, ja se pystyy 11 junallaan ajamaan liikennettä vain kolmella alueella. Mitkä ne ovat, on kiinni kuntien hankintapäätöksistä.

– Ei ole tarkoitus, että me ajamme kaikkia alueita. Toiveemme on, että lähijunaliikenteeseen tulee lähivuosina uusia toimijoita ja lisää kilpailua.

Lisää kilpailua toivoi myös VR-Yhtymän uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.

– Myös VR haluaa, että raidemarkkina kasvaa ja kilpailu lisääntyy. Meidän mielestämme Suomessa on useita reittejä, joihin voisi hankkia lähiliikennettä, Hannukainen vakuutti.

Suomen Lähijunien VR:lta ostama junakalusto on käytöstä poistettuja SM2-junia, jotka Valmet on rakentanut 1970-luvun lopussa.

Junat on tarkoitus modernisoida niin, että vanhasta jätetään jäljelle vain alumiinirunko, akselistot ja jarrut. Tekniikka muutetaan nykyaikaiseksi kuljettajien työtiloja myöten.

Junista on tarkoitus tehdä esteettömiä. Niihin tulee ilmastointi, latauspisteitä, työskentelytiloja ja hiljaisia tiloja.

Antero Alku ei kertonut VR:ltä ostettujen junien kauppahintaa. Hänen mukaansa ostohinta on kuitenkin pieni verrattuna niiden korjauskustannuksiin.

– Jos ostaisimme uuden vastaavan junan, se maksaisi noin kuusi miljoonaa euroa. Tämä tulee halvemmaksi, hän kertoi.

Alun mukaan kaluston ikä ei ole mikään ongelma.

– Rautatiekalusto on hyvin pitkäikäistä. Maailmalla liikkuu jopa sata vuotta vanhoja junia. Käytännössä junat rakennetaan muutaman kymmenen vuoden välein uudelleen. Tästä meidänkin modernisoinnissamme on kyse.