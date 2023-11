Suomen vaihtoehdot olivat vähissä, mutta rajan sulkemista Venäjä saattoi toivoakin

Suomi sulki lauantain vastaisena yönä Kaakkois-Suomen neljä rajanylityspaikkaa. Näin pyritään patoamaan Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden virtaa.

Hallitus teki päätökset sulkemisista ripeästi sen jälkeen, kun Rajavartiolaitos viime viikolla varoitti, että rajalle on syksyn aikana alkanut ilmestyä kolmansien maiden kansalaisia.

Viranomaiset ovat saaneet viitteitä siitä, että Venäjän valtio on ainakin jossain määrin edesauttanut pakolaisten hakeutumista rajalle. Tulijoita on ilmeisesti kyyditetty rajan lähelle ja sosiaalisessa mediassa heitä on kannustettu lähtemään Suomeen. Toiminta vaikuttaa hybridivaikuttamisen operaatiolta.

Rajaongelma on kuitenkin saanut Suomessa kokoaan suuremmat mittasuhteet. Perjantai-ilta mukaan luettuna kaakkoisrajan asemille saapui viime viikon aikana yhteensä muutamia satoja turvapaikanhakijoita. Aiemmin syksyllä tulijoita saapui satunnaisesti muutamia päivässä.

Sisäministeriö julkaisi viime viikolla muistion, jossa perusteltiin rajapaikkojen sulkemista. Syiksi lueteltiin esimerkiksi sisäiselle turvallisuudelle koituva uhka. Lisäksi muistion mukaan jo nykytilanne on kuormittanut viranomaisia.

Kiireessä kyhätyt perusteet ontuvat. Tällainen fillarikolonna ei uhkaa Suomen sisäistä turvallisuutta. Eikä se kuormita kohtuuttomasti rajaviranomaisiakaan. Itärajan henkilöliikenne on nykyisin viidesosa siitä, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten.

Hallitus teki sulkemispäätökset siksi, että ei haluttu jäädä katsomaan kiihdyttäisikö Venäjä tulijoiden virtaa. Rajaliikenteen rajoittamisella Suomi antoi viestin, että hereillä ollaan.

Tässä tilanteessa voi kuitenkin pohtia, tuliko Suomi toimineeksi juuri kuten Venäjä toivoi. Tosin vaihtoehdot olivat vähissä.

Kuten tiedetään, Venäjä suhtautuu muissa maissa asuviin kaksoiskansalaisiin venäläisinä. Esimerkiksi Ukrainassa Venäjä käytti omien kansalaistensa suojelua tekosyynä hyökkäykselleen.

Nyt Venäjä saa jälleen tekosyyn syyttää Suomea vähemmistön sortamisesta. Rajanylityspaikkojen sulkemisesta kärsivät etenkin he, joilla on ollut edelleen syy asioida naapurimaan puolella. Monella Suomessa asuvalla on perhettä ja sukua Venäjällä. Venäjän propaganda ottaa taatusti kaiken irti näiden ihmisten hankaluuksista.

Parhaillaan Venäjä hyödyntää jokaisen mahdollisuuden mustamaalata länsimaita. Näin kävi Salossakin, kun joku tuhri Kavilannummen muistomerkin Ukrainaa tukevalla iskulauseella (SSS 15.11 ja 16.11.). Venäjä ilmoitti heti aloittavansa virallisen tutkinnan. Venäläismediassa on nyt uutisoitu laajasti neuvostosotilaiden haudasta, jonka olemassaolosta harva venäläinen edes tiesi aiemmin.

Venäjä haluaa lietsoa vastakkainasettelua itsensä ja lännen välillä, jotta se voisi oikeuttaa epäonnista sotaretkeään Ukrainassa. Nato-Suomikin on osa rintamaa, jota vastaan Venäjä uskottelee taistelevansa.