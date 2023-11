Suomessa vierailevan Latvian pääministerin mukaan itärajalla ei ole kyse turvapaikanhakijoista vaan hybridihyökkäyksestä

Itärajan rajanylityspaikkojen sulkemisessa on kyse hybridihyökkäyksen torjumisesta, korostivat Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Latvian pääministerin Evika Silina tiedotustilaisuudessa perjantaina Helsingissä.

– Latvia on kokenut hyvin samankaltaisen tilanteen kuin te koette nyt. On ymmärrettävä, että kyse ei ole vain turvapaikanhakijoista, vaan nämä ovat Venäjän ja Valko-Venäjän hybridihyökkäyksiä, Silina sanoi.

– Nämä ovat vaikeita päätöksiä, joita hallituksen pitää tehdä. Mutta me olemme EU:n ulkoraja. Olemme vastuussa rajojemme suojelemisesta.

Latvialla on Venäjän ohella yhteistä rajaa Valko-Venäjän kanssa. Silina huomauttikin, että humanitaarisesta näkökulmasta Latvia ottaa yhä vastaan apua tarvitsevia. Silinan mukaan on kuitenkin tärkeää tehdä ero turvapaikanhakemisen ja hybridiyökkäyksen välille.

Myös Orpo totesi, että tämänkaltaiset tilanteet ovat vaikeita päätöksentekijöille, koska samaan aikaan täytyy huomioida sekä kansallinen turvallisuus että ihmisoikeudet.

– Mutta tällä hetkellä kyse on Suomeen kohdistuvasta hybridihyökkäyksestä, Orpo painotti.

Orpon mukaan Suomi on valmis vielä lisätoimiin kansallisen lainsäädäntönsä ja kansainvälisten velvoitteidensa puitteissa.

– Meidän täytyy löytää tasapaino. Mutta ensin meidän pitää pitää huolta kansallisesta turvallisuudestamme.

Yksituumainen tuki Ukrainalle

Turvallisuuskysymysten ohella pääministerien keskusteluissa esillä olivat muun muassa Suomen ja Latvian kahdenväliset suhteet ja ajankohtaiset EU-asiat.

Molemmat pääministerit kehuivat Suomen ja Latvian välisiä suhteita. Orpon mukaan nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa koko Pohjolan ja Baltian saumaton yhteistyö on äärimmäisen arvokasta.

Pääministerit olivat myös hyvin yksituumaisia sen suhteen, että tukea Ukrainalle on jatkettava. Sekä Suomi että Latvia tukevat myös Ukrainan tietä kohti EU-jäsenyyttä.

– Johtopäätös Venäjän toimista on selvä. Meidän pitää jatkaa vahvaa tukeamme Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen. Venäjän yrittää häiritä Eurooppaa monilla rintamilla, mutta he eivät onnistu, Orpo sanoi.

Silina tapasi perjantaina myös presidentti Sauli Niinistön. Presidentti kertoi tapaamisesta viestipalvelu X:ssä, jossa hän kiitteli Latvian pääministeriä mielenkiintoisesta keskustelusta.

Liisa Kujala