Suomi osallistuu Itämeren lisävalvontaan Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen meri- ja ilma-aluksilla, puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan. Britannian johtaman JEF-puolustusyhteistyöryhmän puolustusministerit sopivat tiistaina lisäävänsä valvontaa Itämerellä merenalaisen infrastruktuurin suojelemiseksi.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan merivalvontaa on määrä lisätä Itämerellä joulukuun aikana ja mahdollista myös on, että sitä jatketaan myöhemmin.

– Päätimme lisätä läsnäoloa ja valvontaa Itämerellä. Tehostamme kriittisen vedenalaisen infrastruktuurin suojaamista ja kehitämme kyvykkyyksiä turvallisuuden varmistamiseksi. JEF-maiden piirissä päätetyt toimet täydentävät Naton, EU:n ja valtioiden omia toimenpiteitä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi tiedotteessa keskiviikkona.

JEF-puolustusyhteistyöryhmässä (Joint Expeditionary Force) on mukana kymmenen maata: Alankomaat, Islanti, Britannia, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Suomi liittyi ryhmään vuonna 2017 yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

– Puolustusyhteistyö JEF-maiden kanssa on Suomen turvallisuudelle erityisen tärkeä. Mailla on yhteinen tahtotila panostaa alueemme turvallisuuteen, Häkkänen lisäsi.

Kaasuputki vaurioitui, tutkinta käynnissä

Itämeren turvallisuus on puhututtanut paljon etenkin sen jälkeen, kun Suomen ja Viron välillä kulkevassa Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vaurio lokakuun alkupuolella. Vaurioita havaittiin myös Viron ja Suomen välisessä telekaapelissa.

Lisäksi Ruotsin hallitus kertoi hieman myöhemmin lokakuussa, että Viron ja Ruotsin välinen merenalainen teleliikennekaapeli on vaurioitunut. Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlinin mukaan havaituilla vaurioilla oli läheinen ajallinen ja maantieteellinen yhteys Viron ja Suomen välisiin putki- ja kaapelivaurioihin.

Itämerestä on nostettu ylös ankkuri, jonka epäillään kuuluvan kiinalaiselle Newnew Polar Bear -alukselle. Kyseinen alus on ollut kaasuputkitutkinnan keskiössä. Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti aiemmin tässä kuussa, että tekninen tutkinta on vahvistanut epäilyä, että ankkuri kuuluu Newnew Polar Bear -alukselle. KRP myös kertoi, että ankkurista on havaittu samantyyppistä maalia kuin vaurioituneessa kaasuputkessa.

Minna Pulli