Suomi sulkee neljä rajanylityspaikkaa itärajalla – ”Aivan selkeä eskaloitumisvaara”

Suomi sulkee perjantain ja lauantain välisenä yönä Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat. Sulkeminen on voimassa 18. helmikuuta asti. Kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi mediatilaisuudessa Suomen toimineen päättäväisesti ja ripeästi siksi, että tilanne itärajalla ei pahenisi. Orpo sanoi hallituksen seuraavan tilannetta jatkuvasti ja olevan tarvittaessa valmis tekemään lisää päätöksiä rajaturvallisuuden varmistamiseksi. Orpo kertoi antavansa tilanteesta pääministerin ilmoituksen eduskunnalle.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi, että minkäänlainen rajanylitys ei tule olemaan mahdollista suljettavilla raja-asemilla.

– Tämä päätös tehtiin sen vuoksi, että Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on olemassa selviä viitteitä siitä, että vieraan valtion viranomaisilla tai muilla toimijoilla on ollut osuus rajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa, Rantanen sanoi.

Tilanteen laajenemisen uhka aiheuttaa Rantasen mukaan vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Suomi viestii Rantasen mukaan maahanpyrkijöille eri kielillä ja kanavilla, että Suomen alueelle ei pääse.

– Rajat ovat kiinni ja Suomen alueelle ei pääse.

Ilmiö laajenemassa pohjoiseen

Rantasen mukaan nykyisessä tilanteessa tärkein kysymys ei ole turvapaikanhakijoiden määrä.

– Tässä on kyse siitä, että meillä on viitteitä ja tietoa siitä, että ihmisiä masinoidaan Suomeen. Silloin määrä ei ole laisinkaan tärkeä kysymys. Silloin on tärkeä kysymys siitä tiedosta, mikä meillä on tämän ilmiön taustalla, ministeri sanoi.

Suomeen hakeutuneet ihmiset ovat Rantasen mukaan olleet Venäjällä laillisesti ja vastuu heistä kuuluisi siten ensisijaisesti Venäjälle. Toisaalta he ovat olleet täysin toimintakykyisiä ihmisiä, nuoria ja terveitä.

– Heillä on varmasti vastuu itselläänkin, tulevatko seisomaan Suomen rajan taakse vai kääntyvätkö toiseen suuntaan.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassisen mukaan uusimmat tiedot kertovat, että ilmiö on ilmeisesti laajenemassa jo tämän päivän aikana jonkin verran pohjoiseen. Hänen mukaansa tilanteessa on aivan selkeä eskaloitumisvaara. Nyt päätetyillä toimenpiteillä pyritään hänen mukaansa estämään se, että ”tilanne pääsisi hajoamaan käsistä”.

Hassisen mukaan ei ole viitteitä siitä, että ilmiö lähtisi laajenemaan maasto- tai merirajalle.

– Toki olemme siihen varautuneet.

Äkillinen uudelleenarviointi

Hallitukselta odotettiin jo keskiviikkona ratkaisua rajanylitysliikenteen tilanteeseen, mutta toisin kävi. Iltapäivälle suunniteltu tiedotustilaisuus rajanylitysliikenteen rajoituksista peruuntui viime hetkellä. Orpon mukaan syynä oli se, että hallitus päätti äkillisesti lisätoimenpiteiden tarpeesta.

– Tämä Suomeen tulo kiihtyi, ja erilaisia merkkejä ilmeni, että Suomeen tuloa autetaan, kannustetaan ja järjestetään. Tämä kaikki johti siihen, että totesimme yhdessä valtioneuvoston neuvottelussa Rajavartiolaitoksen pohjaesityksen pohjalta, että valmistelemme pikatahtia lisätoimenpiteitä.

Maahantulo Suomeen on lisääntynyt itärajalla nopeasti. Kaakkois-Suomen raja-asemille on saapunut viime päivinä tavanomaista enemmän turvapaikanhakijoita.

Orpo on aiemmin arvioinut, että Kaakkois-Suomen rajoilla on toistumassa sama ilmiö kuin Sallassa ja Raja-Joosepissa 2015–2016. Tuolloin Suomen rajoille päästettiin henkilöitä, joiden matkustusasiakirjat eivät olleet kunnossa ja jotka tulivat hakemaan turvapaikkaa.

Lakimuutoksilla varauduttu

Rajavartiolakiin tehtiin viime hallituskaudella muutoksia. Lain uudistamisen tarkoituksena oli varautua poikkeusoloihin ja hybridivaikuttamiseen.

Lain 16. pykälän nojalla hallitus voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi. Rajanylityspaikkoja ei kuitenkaan saa sulkea, rajanylitysliikennettä rajoittaa tai kansainvälisen suojelun hakemista keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä.

Nina Törnudd, Saila Kiuttu