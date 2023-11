Susijengi matkaa Espanjaan olympiakarsintaan – Puola ja Bahama vastassa alkulohkossa

Suomi kohtaa koripallon miesten olympiakarsinnan alkulohkossa Puolan ja Bahaman. Turnaus pelataan Espanjan Valenciassa heinäkuun alussa. Toisessa Valencian lohkossa ovat turnausisäntä Espanja, Libanon sekä Angola. Turnauksen voittaja saa paikan Pariisin olympiakoripalloon.

Olympiakarsinnat järjestetään 2.–7. heinäkuuta. Pariisin olympialaiset ovat 26. heinäkuuta–11. elokuuta.

Puola on perinteikäs koripallomaa ja Susijengillekin tuttu vastus. Maat pelasivat viime vuoden EM-kisoissa samassa alkulohkossa, ja Suomi murskasi Puolan peräti 30 pisteellä. Puola sinnitteli kisoissa lopulta kuitenkin aina neljännelle sijalle.

Bahama puolestaan on uusi tuttavuus. Maa selvitti olympiakarsintaan tiensä Amerikkojen esikarsinnasta voittaen muun muassa kovan Argentiinan peräti kahdesti. Bahamalla oli viime elokuun esikarsintaturnauksessa riveissään NBA:ssa kyntensä näyttäneitä nimimiehiä.

– Puolaa vastaan on pelattu tasaisia pelejä vuosien mittaan, ja heillä on varmasti revanssin nälkää (EM-tappiosta). Tuttu joukkue meille, ja hekin tuntevat meidät. Bahama on puolestaan täysin uusi tuttavuus. Hieno esikarsintaturnaus heiltä, siellä oli kolme NBA-pelaajaa heillä. Varmasti hieno vastus, Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kuvaili arvonnan tuomia vastustajia.

Isäntäjoukkue Espanjan odottaisi hallitsevan toista lohkoa, vaikka isännillä onkin melkoisesti paineita jatkoonpääsyn suhteen. Espanjakin oli Susijengillä vastassa viime vuoden EM-turnauksessa, kun lopulta Euroopan mestariksi marssinut koripallojätti pudotti Suomen puolivälierissä.