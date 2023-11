Suuren maailman meininkiä Steissillä – Babygirls tanssi ensimmäistä kertaa yleisölle, tyttönelikolla oli vain yksi toive backstagelle

Halikkolaiset ystävykset Isabella Grönlund, 11, Jenna Johansson, 12, Viivi Sillanpää, 11 ja Nelli Nurmio, 11, ovat yhtä kuin tanssikvartetti Babygirls.

Lauantaina oli jännä päivä, sillä Babygirls esiintyi ensimmäistä kertaa yleisölle. Nelikon ensiesiintyminen tapahtui nuorten keskus Steissillä, jossa järjestettiin lauantaina avoimien ovien päivä eli Koko perheen Steissi -tapahtuma.

K-Popia eli KoreaPopia tanssineet tytöt olivat itse kysyneet, josko he pääsisivät esiintymään tapahtumaan. Tyttöjen ehdotus oli tapahtuman järjestäjille iloinen yllätys.

Ilmassa oli suuren maailman meininkiä, sillä tytöt saivat oman backstagen. Takahuoneeseen oli hankittu nuorille tähtiesiintyjille sopivia tarjottavia – limsaa, sipsejä ja suklaakonvehteja.

Tytöillä oli järjestäjille vain yksi toive: bäkkärillä ei saisi olla appelsiinijuomaa.

Tytöt esiintyivät päivän aikana kaksi kertaa. Nelikko myönsi, että ilmassa oli jännitystä ennen ensimmäistä tanssiesitystä.

– Mutta sen jälkeen ei enää jännittänyt yhtään, tytöt vakuuttivat.

K-popissa tanssitaan Korean kuuluisimpien musiikkivideoiden cover-koreografioita. Tytöt olivat löytäneet tanssiesitykset YouTubesta, ja harjoitelleet ne yhdessä.

Energiset ja vauhdikkaat esitykset sujuivat Steissillä todella hyvin.

Koko perheen Steissi -tapahtuma houkutteli nuorten keskukseen runsaasti väkeä. Tapahtuma järjestettiin edellisen kerran koronatauon jälkeen viime vuonna, jolloin kävijöitä oli sata. Järjestäjien mukaan määrä ylittyi tänä vuonna reilusti, ja jatkoa on varmasti luvassa.

Steissillä oli mahdollista kokeilla muun muassa ankkojen ongintaa, onnenpyörää sekä nopeutta ja tarkkaavaisuutta vaativia pelejä.

Käytössä olivat myös Steissin vakiovarusteet, kuten kiipeilyseinä, ilmakiekko ja pingis. Yhteen huoneeseen oli puolestaan rakennettu jännittävä pakopeli.

Myös skuuttaukseen ja skeittaukseen tarkoitettu Tunneli oli avoinna tapahtuman ajan.

Kädentaitopisteellä tehtiin uniikkeja avaimenperiä napeista. Salolaiset Sasu, 8, ja Ellen, 9, Wahlman askartelivat pöydän ääressä äitinsä Sanna Wahlmanin kanssa avaimenperiä.

– Tämä menee iskälle, Ellen suunnitteli.

Myös Sasu aikoi antaa avaimenperän isälleen isänpäivälahjaksi.

Äiti Sanna Wahlman oli erittäin tyytyväinen tapahtuman antiin. Hän kehui muutenkin Salon nuorisopalveluita.

– Aivan mahtavaa toimintaa! Minulla on kavereita Lohjalla, ja he ovat aivan kateellisia Salolle, kun täällä on nuorille näin paljon kaikkea, Sanna Wahlman sanoo.

Sanna Wahlmanin vanhimmat lapset ovat käyneet ahkerasti nuorisotiloilla, mutta nyt oli perheen nuorimpien vuoro päästä nuokkarille.

– Me ollaan käyty ainakin kiipeilemässä, onkimassa ja pelaamassa ilmakiekkoa, Ellen luettelee.

Halikossa asuva Eetu Poutanen pelasi poikansa Lenni Itälän, 13, kanssa biljardia. Ensimmäinen peli päättyi Lennin voittoon.

Halikon nuorisotilalla yleensä käyvä Lenni kertoo pelaavansa usein nuokkarilla nimenomaan biljardia. Samaa sanoo tehneensä Eetu Poutanen omassa nuoruudessaan Perniössä.

– Perniöön tuli nuorisotila Narikka minun ollessani nuori. Siellä vietettiin aikaa kavereiden kanssa, hän sanoo.

Eetu Poutanen piti näkemästään Steissillä.

– Todella hieno paikka. Täällä on nuorille vaikka mitä!

Äiti Kirsi Kolehmainen ja poika Rasmus, 10, Kolehmainen ottivat Steissillä toisistaan mittaa curlingia pelaamalla. Pelaaminen sujui kaksikolta hyvässä hengessä.

Pajulassa asuva Rasmus Kolehmainen kertoo käyvänsä Steissillä usein. Kavereiden kanssa hän pelaa yleensä ilmakiekkoa sekä curlingia ja VR-pelejä.

Äiti Kirsi Kolehmainen kertoo käyneensä Steissillä kerran aikaisemmin.

– Kävin vähän katsomassa etukäteen, että minne poika on menossa.

Kolehmainen kertoo päästävänsä pojan levollisin mielin nuorten keskukseen.

– Täällä on aina aikuisia paikalla ja tekemistä riittää. Hienoa, että Salo on satsannut näin nuoriin, hän kiittelee.

Nuorten keskus Steissi on avoinna tiistaista perjantaihin kello 14–20.30 (kello 14–18 10-17-vuotiaille ja kello 14–20.30 13–17-vuotiaille). Salon kaupungin alueella on kaikkiaan 11 nuorisotilaa eri puolilla kaupunkia.