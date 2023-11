Tätä mieltä: Turvataan ikääntyneiden palvelut Salossa keskittämällä

Salon Seudun Sanomat uutisoi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan uusista suunnitelmista keskittää Salon alueen vanhusten hoivayksiköt kaupungin keskustaan.

Toteutuessaan tämä tarkoittaisi merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Suomusjärven Hintan vanhainkoti on tarkoitus sulkea, ja lisäksi investointisuunnitelmaan on nyt uusimpana kirjattu Perniön Alholan ja Alppilakodin lakkauttaminen sekä toimintojen siirtäminen Salo IoT Campuksen uusiin tiloihin.

Kuten arvata saattaa, uusista lakkautusesityksistä on noussut kiivas vastustus. Tämä on täysin ymmärrettävää.

Mutta. Ottamatta mitään kantaa itse esityksiin, täytyy rehellisesti kysyä, mistä nämä nopealla aikataululla laaditut lakkautussuunnitelmat oikein juontuvat. Vastaus ei onneksi edellytä mitään rakettitiedettä.

Taustalta löytyy jo vuosia tiedossa olleet haasteet. Hyvinvointialueet – ja kunnat sitä ennen – kipuilevat samaan aikaan niin rahoitusvajeen, lainsäädännön tiukentumisen kuin myös hoitajapulan kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei vanhojen kiinteistöjen remontointi ole taloudellisesti järkevää, eikä keskustan ulkopuolella sijaitseviin yksiköihin pystytä rekrytoimaan pätevää henkilökuntaa. Nämä asiat ovat olleet jo vuosia jokaisen kuntapäättäjän tiedossa.

Miksi Varhan keskittämissuunnitelmat sitten tulevat monille yllätyksenä? Oma valistunut arvaukseni on seuraava: kuntaliitoksen jälkeisessä Salossa aluepolitikointi on liian usein ohittanut faktoihin perustuvat päätökset. Toisin sanoen me olemme monien muiden kuntien tapaan lykänneet ikäviä päätöksiä, ja nyt on tullut niiden aika.

Onneksi meiltä löytyy myös toisenlaisia ratkaisuja. Salon nykyinen kaupunginvaltuusto päätti juuri ennen hyvinvointialueuudistusta perustaa Salo IoT Campukseen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön ja käynnistää Kukonkallion hoivakodin korvaavan Alhaisten senioritalohankkeen. Ja kuten nyt näemme, nämä päätökset kannattivat: Varhassa halutaan panostaa juuri näihin kahteen yksikköön.

Palvelujen keskittäminen tulee – halusimme tai emme – olemaan hyvinvointialueen ainoa realistinen vaihtoehto. Siksi Salon tulee olla vahvasti mukana tässä kehityksessä.

Panokset on kohdennettava laajan palveluverkon puolustamisen sijaan itse palveluiden turvaamiseen. Tämä tarkoittaa palvelujen keskittämistä kaupungin keskustaan, jossa ammattitaitoista henkilökuntaa on saatavilla.

Se, että vanhuspalvelut siirtyvät yhä enemmän Salon keskustaan, ei ole keneltäkään pois. Keskittäminen antaa mahdollisuuden panostaa lain edellyttämiin toimiviin tiloihin ja turvaa lisäksi osaavan henkilökunnan saamisen. Vain tällä tavalla voimme taata ikäihmisille turvallisen asumisen ja riittävän hoidon. Tämä on meidän kaikkien salolaisten etu, joka koskettaa niin ikäihmisiä kuin heidän läheisiään.

Janne Väistö

FT, VTM, Salon kaupunginvaltuutettu (kok.)