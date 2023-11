Teatterijohtaja ja liikemies ostivat Perniön valtavan pappilan – Lapset totesivat: ”Ootteks te hulluja”

Uusimaalainen pariskunta säteilee onnesta kävellessään historiallisen Perniön pappilan pihamaalla.

Pariskunta on juuri tehnyt kenties elämänsä rohkeimman päätöksen ja ostanut yhdessä 600-neliöisen, täysremontoitavan pappilakokonaisuuden. Kyseessä on keskiajalta saakka käytössä ollut pappilan paikka, jonka rakennukset on tehty 1700- ja 1800-luvuilla.

Näyttelijä Elina Varjomäki ja liikemies Mikko Hintsala ovat juuri kurvanneet pappilan pihaan Salosta, jossa he allekirjoittivat pappilan kauppakirjat.

– Tämä on nyt virallisesti meidän. Se tuntuu uskomattomalta, pariskunta riemuitsee yhteen ääneen.

Uutinen Perniön pappilan kaupasta ei ole uusi. Salon seurakunta laittoi viime keväänä pappilan myyntiin ja sai siitä määräaikaan mennessä kolme tarjousta.

Varjomäki ja Hintsala tarjosivat pappilasta 105 000 euroa. Seurakunta päätti myydä pappilan pariskunnalle, koska he olivat tehneet kauaskantoisimpia suunnitelmia pappilan tulevaisuudesta.

Ostajat eivät kuitenkaan tienneet Perniöstä juuri mitään ennen kauppoja.

Viime maaliskuussa Mikko Hintsala vieraili perniöläisen aluekappalaisen, Johannes Alarannan, luona Perniön pappilan naapurissa. Alaranta kertoi ystävälleen pappilan olevan myynnissä.

Tieto jäi kutittelemaan Hintsalaa. Hän kävi katsomassa pappilaa ulkopuolelta ja vaikuttui näkemästään.

– Pihan vanhat tammet olivat silloin lumen peitossa. Valtavan kokoinen, pimeä pappila seisoi jykevänä hiljaisessa maisemassa.

Teologiaa opiskellut Hintsala arvosti erityisesti rakennuksen historiaa. Hän päätti ottaa pappilan puheeksi kumppaninsa Elina Varjomäen kanssa.

Hintsala ajoi Varjomäen pappilan pihaan pääsiäisenä. Varjomäki katseli rakennuksia epäuskoisena.

– Ajattelin, ettei meillä olisi mitenkään rahkeita tällaisen neliömäärän kunnostukseen.

– Ensireaktiostani huolimatta pappilan rauhallinen tunnelma lumosi minut.

Kävellessään pappilan tiloissa Varjomäki tarkkaili huoneita, juhlasalia ja pihan erillisiä rakennuksia. Entä, jos tiluksille tulisikin liiketoimintaa?

Varjomäen kolmen vuoden pesti Keski-Uudenmaan Teatterin johtajana päättyisi ensi vuonna, jolloin kalenteriin vapautuisi pappilan mentävä aukko.

Työkyvyn palvelumalleja kehittävän Aarni Health -konsernin toimitusjohtajana työskentelevä Hintsala alkoi pyörittää päässään excel-taulukoita. Varjomäen idea vaikutti varteenotettavalta.

Varjomäki ja Hintsala ovat Perniön pappilan ensimmäiset yksityiset omistajat.

Se on pistänyt Hintsalan mielen nöyräksi.

– Haluamme palauttaa rakennuksen entiseen loistoonsa. Pappilan ympäristö ja rakennukset on suojeltu, joten konsultoimme kaikessa tekemisessämme Museovirastoa.

Suojelun nojalla rakennuksen ulkonäkö tulee pitää mahdollisimman tarkasti ennallaan. Esimerkiksi huonejärjestyksen muuttamiseen tai julkisivun maalaamiseen tarvitaan Museoviraston hyväksyntä.

Pappilan sisätiloja on vuosikymmenten saatossa remontoitu rankalla kädellä. Kakluunit on poistettu, mahdolliset kattomaalaukset peitetty ja hirsilattia piilotettu laminaatin alle.

Sisustuselementeissäkään ei historia havise, sillä massiivisten kattokruunujen sijaan 2000-luvun loisteputkilamput valaisevat pappilan huoneet.

– Nämä ovat aika harmillisia remonttiratkaisuja, mutta sinänsä ymmärrettäviä. Ryhdymme aivan ensimmäiseksi entisöimään salia vanhaa kunnioittaen, Hintsala sanoo.

Rakennuksen kuntotarkastuksessa ei käynyt pariskunnan mukaan yllättäviä seikkoja ilmi.

Peruskorjaukseen he olivat valmistautuneet jo ennen kuntoraportin näkemistä.

– Parasta on se, ettei rakennuksessa ole mitään ehdottoman kriittistä remontoitavaa. Meillä on seuraavan viiden vuoden remonttisuunnitelma valmiina, Hintsala kertoo.

Lämmitysratkaisua pappilaan ei tarvitse uusia. Kaukolämpö oli yksi ostopäätöksen ratkaisevimmista tekijöistä.

– Jos rakennuksessa olisi ollut suora sähkölämmitys, en tiedä olisiko kauppaa syntynyt, Varjomäki sanoo.

Pariskunta on konsultoinut alusta saakka perinnerakentamiseen erikoistunutta ystäväänsä. Ystävä totesi rakennuksen tutkittuaan, että pappila on erinomaisessa kunnossa.

– Tämä on rakennettu laadukkaimmista materiaaleista, mitä 1800-luvulla on löytynyt. Siksi rakennus on edelleen terve ja käyttökelpoinen.

Varjomäki ja Hintsala aikovat remontoida pappilan huone kerrallaan.

Juhlasalin korjaus on prioriteettilistan kärjessä, koska sen kunnostuksen jälkeen tiloja voi vuokrata juhlakäyttöön.

– Meillä on tavoitteena, että vuonna 2024 täällä pystyisi järjestämään esimerkiksi häitä, taidenäyttelyitä ja kesäkonsertteja.

Hintsala ja Varjomäki perustivat yhteisen yrityksen, Perniön Pappila Oy:n, 30. päivä syyskuuta.

Yrityksen tarkoituksena on tuottaa pappilan tiloissa kuutta tai seitsemää erilaista palvelukokonaisuutta.

– Ne koostuvat juhlatilasta, cateringista, residenssi- ja majoitustoiminnasta, kesäkahvilasta sekä näyttely- ja kulttuuritoiminnasta, Hintsala luettelee.

Varjomäki ja Hintsala eivät omien sanojensa mukaan haaveile miljoonabisneksen pyörittämisestä. He toivovat pappilan elävöittävän Perniön seutua.

– Ehkä tila herättää ulkopaikkakuntalaisissa taiteilijoissakin kiinnostusta, ja kenties kauempaakin kuin Salosta matkataan tänne viettämään häitä.

Yksi haave pariskunnalla vielä on pappilan tulevaisuudesta. Se ei kuitenkaan kytkeydy liiketoimintaan.

Molemmat ovat avoimia muuttamaan pappilaan tai sen lähiseuduille tulevaisuudessa. Vanhaa papin kamaria he remontoivat itselleen makuuhuoneeksi.

– Minulle Varsinais-Suomi on ennestään ihan vierasta seutua, mutta olen kiinnostunut rakentamaan elämääni tänne jatkossa, Varjomäki pohtii.

Hintsala nyökkää vieressä.

– Minun työni sen sijaan ei ole paikkasidonnaista. Se antaa paljon mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä molempien lapset pitävät pariskunnan ainakin osan ajasta Uudellamaalla.

Lapset suhtautuivat Varjomäen ja Hintsalan ostopäätökseen melko yksimielisesti.

– Ou mai gaad, ootteks te hulluja, Hintsala nauraa lukiessaan lasten lähettämiä viestejä ostopäätöksen jälkeen.

Vaikka pappilan toiminta käynnistyy kunnolla vasta vappuna, lähiviikkoina rakennusten sisältä alkaa jo kantautumaan vasaran pauketta, hiomakoneen suhinaa ja sirkkelin ulinaa.

– Kohta pappilan ikkunoista kajastaa vihdoin valoa.

1600-luvun viinikellari ja muinaisjäännöksiä

Perniön vanha pappila pihapiireineen ja rakennuksineen suojeltiin rakennussuojalain nojalla vuonna 1999. Lounais-Suomen ympäristökeskus totesi tuolloin, että kyseessä on keskiajalta lähtien käytössä ollut pappilan paikka, jolla on kulttuurihistoriallisesti valtakunnallista merkitystä.

Vanhan pappilan alla on keskiaikaiset kellaritilat ja maaperä sisältää todennäköisesti muinaisjäännöksiä. Perniön pappilan vanha, punamullattu rakennus on ensimmäisiä vuoden 1727 pappila-asetuksen määräysten mukaan rakennettuja karoliinisia pappiloita Suomessa. Perniön vanha pappila on rakennettu vuonna 1732.

Maantielle Perniön pappilasta näkyy ensimmäisenä vaalea, 400-neliöinen uusrenessanssivuorattu kirkkoherranpappila. Se on rakennettu vuonna 1839.

Lähde: Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)