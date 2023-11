Teijon Masuunin joulumarkkinoilla viikonloppuna käsityö- ja lähiruokatuotteita yli 80 tekijältä

Teijon Masuunilla järjestetään tänä viikonloppuna jo 12. kerran käsityöläisten joulumarkkinat. Mukana on vanhojen tuttujen lisäksi paljon uusia myyjiä läheltä ja kaukaa.

Masuunin markkinoilla pääosassa ovat kädentaitajat tuotteineen. Myynnissä on erilaisia laadukkaita kotimaisia käsityö- ja lähiruokatuotteita yli 80 tekijältä: muun muassa taidetta, keramiikkaa, vaatteita ja asusteita, monenlaista lähiruokaa, jouluisia leivonnaisia, hyvinvointituotteita, joulukoristeita ja kransseja. Tapahtumassa on myös mahdollisuus tukea paikallista eläinsuojelutyötä, sillä mukana on Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys, jolle Teijon Masuuni tarjoaa maksuttoman paikan kaikissa tapahtumissaan.

Myyjiä on sekä ulkona Masuunin sisäpihalla että Masuunin alakerran väljissä lämpimissä sisätiloissa. Lisäksi Teijon Masuunin omat puodit ovat avoinna ja Masuunin syyskauden taidenäyttelyihin on vapaa pääsy. Näyttelyt päättyvät joulumarkkinoihin.

Teijon Masuunin kahvilassa on tarjolla erilaisia itseleivottuja jouluisia leivonnaisia ja muita herkkuja. Teijon Alueen Kyläyhdistyksen perinteisessä puuropajassa sisäpihalla on myynnissä muun muassa joulupuuroa ja glögiä. Kyläyhdistyksen pisteen tuotoilla tuetaan Teijon luontokoulun toimintaa.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestää Teijon Masuuni, ja kaupunki tukee tapahtumaa. Ensimmäisen markkinapäivän päätteeksi päästään tuttuun tapaan laulamaan kauneimpia joululauluja viereisessä Teijon tunnelmallisessa kivikirkossa klo 17.

Teijon Masuunin käsityöläisten joulumarkkinat (Telakkatie 17, Teijo) 2.–3. joulukuuta klo 11–16